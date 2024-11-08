Победа Трампа дает Европе шанс избежать большой войны, - Д.Марьянович

20:05 08.11.2024 Advance

Хорватия



Ночь, когда, возможно, была спасена Европа. Трамп победил в момент, когда европейские власти по приказу Вашингтона были готовы совершить континентальное самоубийство

Advance: победа Трампа дает Европе шанс избежать большой войны



В Европе надеются на позитивные перемены при Трампе, пишет Advance. Европейцы не хотят втягиваться в военный кошмар, но пока Вашингтон твердой рукой управлял их властями, шанса остановиться у них не было. Теперь он появился.



Д. Марьянович



Долгая и почти бессонная ночь прошла. Одни считали эти выборы решающими и определяющими дальнейшую судьбу мира, а другие видели в них лишь политическое шоу, но мало кто равнодушно ожидал окончательных результатов, ведь и одни, и другие с долей скепсиса допускали, что их оппоненты тоже отчасти правы.



В любом случае, Дональд Трамп победил, причем весьма убедительно. Его победу над Хиллари Клинтон в 2016 году омрачало то, что он хоть и получил достаточно голосов выборщиков, но на общенациональном уровне не добрал голосов избирателей. Теперь все иначе, и он смог обойти вице-президента Камалу Харрис на обоих фронтах, тем самым обеспечив себе безоговорочный мандат. Кроме того, судя по ситуации на данный момент, республиканцы могут взять под контроль обе палаты Конгресса, что еще больше укрепит власть Дональда Трампа.



Не исключено, что он даже получит абсолютную власть, как пугали демократы в ходе предвыборной кампании. Трампа пытались выставить чуть ли не фашистом, который жаждет дорваться до власти, только чтобы покончить с демократией. Многие поверили в эти россказни, и миллионы американцев сейчас снова боятся, как и восемь лет назад, что грядут темные времена. Что ж, запугивания не дали желаемого результата, и те, кто запугивал, сейчас постепенно "отползают", оставляя перепуганную публику, которой предстоит самостоятельно смириться с тем фактом, что Дональд Трамп опять их президент.



Кампании и раньше были поляризованными и жестокими, но последняя превзошла все остальные, и руку к этому приложили обе стороны. Никто ни разу не упустил шанса ответить на огонь огнем. Когда его противники начали называть Трампа фашистом, он заявил, что Камала Харрис - "марксист" и "коммунист".



Наблюдатели, которые понимают всю незамысловатую подноготную американских кампаний (да и других по всему миру), понимали, что эта риторика сохранится до дня выборов, а потом стихнет. Но есть и те, кто воспринимает все это очень серьезно, кто жалеет, что в судьбоносный момент Трамп повернул голову и пуля лишь задела ему ухо. Несомненно, есть и такие, кто полагает, что эта пуля не должна быть последней и что еще одна может "спасти" США от Трампа, а пока страна переживает очень печальный момент.



Несколько дней назад мы задавались вопросом, в состоянии ли США провести мирную передачу власти? Придется нелегко, но в любом случае поможет то, что результат получен крайне убедительный. Если бы Трамп победил с небольшим отрывом, что прогнозировали все опросы, еще неясно, как развивались бы события. Однако однозначная победа Трампа сделала бессмысленными выступления, которые, возможно, начались бы в случае неопределенного результата.



Кто ждал, что Трамп снизит напряженность, получили желаемое уже в ночь подсчетов голосов, а точнее во время его первой речи после того, как стало понятно, что он победит. Про Камалу Харрис он и не вспомнил. Он просто проигнорировал своих многочисленных противников, хорошо понимая, что все их усилия, в том числе суды и процессы, пошли прахом.



Трампу не нужна месть. Ему нужен намного более стабильный мандат, чем первый, когда его окружали люди, которые больше "присматривали" за ним, чем помогали ему руководить страной. Теперь все иначе. Он сам поступил весьма дальновидно, когда в своем первом обращении заявил американской общественности, что они получают не только его, но и очень талантливую команду людей, которая готова управлять страной по-новому.



И то, что в этой команде действительно есть люди, которые могут приятно удивлять, подтверждает тот факт, что почти всех их противники охарактеризовали как "худший выбор". Это о многом говорит. Ведь вспомните выборы 2016 и 2020 года. В обоих случаях истеблишмент успокаивало то, что рядом с Трампом стоит Майк Пенс и другие.



Самой большой ошибкой Трампа было дважды угодить в эту ловушку. К сожалению, настоящая битва еще только предстоит, и она еще больше повлияет на судьбу США и мира. С одной стороны, уже сейчас рядом с Трампом стоят очень профессиональные люди, в том числе Тулси Габбард, Илон Маск и Роберт Ф. Кеннеди младший. Однако, как сообщают некоторые СМИ, Дональд Трамп снова подумывает пригласить некоторых бывших "соратников, например, своего Госсекретаря времен первого мандата Майка Помпео. Якобы Помпео рассматривается на должность министра обороны.



Большую катастрофу даже трудно себе представить в такой момент, когда активно продолжаются две войны - в Газе и на Украине. И такой ястреб, как Помпео, только и ждет, чтобы "включиться". Подобный выбор полностью противоречил бы плану Трампа, который он повторил и в победоносном выступлении. Дональд Трамп хочет остановить войны и не начинать новые. Но никакую войну невозможно остановить с таким человеком, как Помпео, главная цель которого - максимально поддерживать Израиль и сделать все, чтобы вооруженный конфликт на Украине продолжался до бесконечности.



Мы можем только надеяться на то, что предположения СМИ не оправдаются. Тем не менее пока мы не знаем состава нового кабинета Дональда Трампа, его победа все еще, в практическом политическом смысле, ничего не значит. Она может стать самой большой упущенной возможностью в американской истории, ведь у Соединенных Штатов Америки сейчас, возможно, появился второй шанс. Из страны, которую многие в мире считают гегемоном, насаждающим двойные стандарты, США могут превратиться в новый светоч, пропагандирующий суверенитет и сотрудничество, а не давление и унижение.



Основные контуры изоляционизма Трампа могут оказывать на страны мира весьма успокоительное действие, особенно если сравнивать с политикой нынешней администрации и той, которую проводила бы Камала Харрис, если бы случайно победила. Речь о политике разжигания новых конфликтов. Однако, как я уже писал, не стоит питать иллюзий. Антивоенная риторика Трампа сделала свое дело, обеспечив ему победу на выборах, так как подавляющее большинство американцев не хочет войны. Но только в предстоящие дни и недели мы увидим, была ли эта риторика искренней, и судить об этом можно будет по составу его кабинета.



Да, инфляция подкосила США, и это, несомненно, стало главной причиной разворота в сторону Трампа, но точно не единственной. Разумеется, Камала многое потеряла, не сумев скрыть свое подобострастие перед корпорациями, что у многих американцев вызвало отторжение. Но Харрис делала лишь то, что от нее ожидали.



Приведет ли победа Трампа к большим изменениям в Европе? Опять-таки все зависит от того, каким будет его новый кабинет, но можно надеяться, что перемены будут. В случае победы Камалы шансы нулевые, а сейчас у нас хотя бы есть шанс.



Европейская политика настолько прониклась американской идеей "распространения правильной демократии", что докатилась до возвращения срочной службы в армии, а европейские граждане пребывают в отчаянии, пока их власти закупают танки и самолеты. Европа (за редким исключением), как марионетка на дистанционном управлении, готовилась совершить самоубийство, и казалось, что ее уже ничто не остановит. Может, победа Трампа сыграет положительную роль, но если это и станет поворотной точкой, то буквально в последний момент.



Придется нелегко, но абсолютный императив - это остановить вооруженный конфликт на Украине и предотвратить расширение войны в остальной Европе. Европейцы не хотят этого кошмара, но пока Вашингтон твердой рукой управлял их униженными властями (и всей сопутствующей информационной структурой), шансов на то, что европейцы остановятся сами, не оставалось. Перемены в США могут привести к переменам в Европе, быть может, даже более позитивным.



С нашей евроцентричной перспективы это, вероятно, самый лучший исход из возможных (другие регионы мира, наверное, не испытывают той же радости, скажем, Ближний Восток или Китай). Никаких гарантий нет, но шансы есть, а вот в случае победы Камалы Харрис шансов не оставалось никаких.



Комментарии читателей:



I. Hariš

Даже если вся Европа "спасена", еще большой вопрос, насколько тяжелым инвалидом она стала?



davor55

Европу может спасти только Европа.



Genije iz Kenije

Не торопитесь, Европа еще не спасена. У Байдена еще есть два месяца, и на повестке дня остаются серьезные вопросы. Дж. Д. Вэнс говорил, что вооруженный конфликт на Украине можно решить, воскресив Минские договоренности, но захочет ли Россия, то есть удовольствуется ли она Крымом и тем, что они захватили на востоке Украины и где пролили столько крови, устроят какую-нибудь демилитаризованную автономную зону под верховной властью Киева. Его это, кстати, тоже не очень устроит… Посмотрим. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731085500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов: Спикер Сената

- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду 2025 года

- Социального государства в этом году построить опять не удалось

- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России

- Кадровые перестановки

- О ликвидации нарколаборатории

- Изобличен руководитель корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча

