|Казахстан наращивает госдолг: с начала года сумма увеличилась на 6,5%
20:10 08.11.2024
Госдолг Казахстана: кому и сколько задолжало правительство страны?
По состоянию на 1 октября 2024 года государственный долг Казахстана достиг 63,7 млрд долл. США - на 6,5% больше по сравнению с началом года. В целом госдолг страны растет из года в год.
Из общей суммы государственного долга 94,4%, или 60,1 млрд долл. США, приходится на долг Правительства РК; 4%, или 2,5 млрд долл. США, - на местные исполнительные органы (акиматы); 1,6%, или чуть более 1 млрд долл. США, - на долг Национального банка РК.
Детально рассмотрим непосредственно долг Правительства РК, который делится на внутренний и внешний. Внутренний долг на отчетную дату составил 45 млрд долл. США, увеличившись на 14,7% с начала года. Тем временем внешний долг сократился на 3,3% с начала года, до 15,1 млрд долл. США.
Далее рассмотрим структуру долга.
Внутренний долг правительства состоит из:
государственных казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA - 2 млрд долл. США;
государственных краткосрочных казначейских обязательств - 1,8 млрд долл. США;
государственных среднесрочных казначейских обязательств - 4,7 млрд долл. США;
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств - 1,4 млрд долл. США;
государственных долгосрочных казначейских обязательств - 35,1 млрд долл. США;
прочих обязательств - 5 млн долл. США.
Внешний долг правительства состоит из займов от международных финансовых институтов и ценных бумаг.
К фининститутам, которым задолжало Правительство РК, относятся:
Международный банк реконструкции и развития - 3,3 млрд долл. США;
Азиатский банк развития - 1,4 млрд долл. США;
Европейский банк реконструкции и развития - 82,4 млн долл. США;
Исламский банк развития - 60,2 млн долл. США;
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - 633,3 млн долл. США;
Кувейтский фонд арабского экономического развития - 362 тыс. долл. США;
Японское агентство международного сотрудничества - 184 млн долл. США;
Кредитное агентство Правительства Германии - 6 млн долл. США;
Экспортно-импортный банк Китайской Народной Республики - 195,1 млн долл. США;
иностранные коммерческие банки - 200 млн долл. США.
Ценные бумаги, в свою очередь, включают:
еврооблигации - 8,4 млрд долл. США;
государственные ценные бумаги, размещенные на российском рынке - 646 млн долл. США.
Помимо этого, есть еще гарантированный государством долг: он, в свою очередь, увеличился на 7,2% с начала года, до 3,4 млрд долл. США. Таким образом, государственный и гарантированный государством долг к 1 октября суммарно составили более 67 млрд долл. США.