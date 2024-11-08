Казахстан наращивает госдолг: с начала года сумма увеличилась на 6,5%

20:10 08.11.2024

Госдолг Казахстана: кому и сколько задолжало правительство страны?



По состоянию на 1 октября 2024 года государственный долг Казахстана достиг 63,7 млрд долл. США - на 6,5% больше по сравнению с началом года. В целом госдолг страны растет из года в год.



Из общей суммы государственного долга 94,4%, или 60,1 млрд долл. США, приходится на долг Правительства РК; 4%, или 2,5 млрд долл. США, - на местные исполнительные органы (акиматы); 1,6%, или чуть более 1 млрд долл. США, - на долг Национального банка РК.



