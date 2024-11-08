На фронте погиб командующий 5-й Донецкой мотострелковой бригады им. Захарченко генерал Клименко

00:00 09.11.2024

СЕМЕН СЕРГЕЕВ

19:32

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НАЗВАНА ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА КЛИМЕНКО

Командир 5-й донецкой мотострелковой бригады погиб под Донецком 6 ноября.



Генерал-майор ВС России Павел Клименко погиб в результате атаки дронов-камикадзе. О гибели русского генерала, командующего 5-й донецкой мотострелковой бригадой им. Захарченко, стало известно вчера. Сегодня два сослуживца подтвердили гибель Павла Клименко изданию РБК.



По их рассказам, 6 ноября генерал вместе с несколькими военнослужащими попал под удар украинских БПЛА в районе блокпоста в Красногоровке. Клименко получил минно-взрывные травмы, у него были повреждены голова и ноги. Пострадавшего оперативно доставили в 14-ю городскую больницу Донецка, после оказания первой помощи перевезли в Республиканский центр травматологии. Несмотря на все усилия врачей, он скончался.