Китайский зомби-апокалипсис в Сибири, - Андрей Школьников

00:07 09.11.2024 торговать и сотрудничать Китаю выгоднее и проще

Андрей Школьников



8.11.24



Стереотипы ускоряют скорость обработки информации, позволяют быстро принимать решения в типовых, повторяющихся ситуациях. Однако, за все приходится платить – шаблоны и штампы искажают восприятие, очень легко просмотреть сложное явление, проблему или процесс, наложив трафарет простого, понятного и обыденного. Все мы вне привычных нам областей знания подвержены стереотипам, в этом нет ничего странного, важно оставаться открытым для сомнений и включать критическое мышление при первых признаках и намеках на аберрации, заблуждения.



Одним из геополитических стереотипов последних десятилетий является представление о возможности десятков миллионов гражданских китайцев хлынуть в Сибирь и захватить ее явочным образом. В основе такого представления лежат видео штурма мигрантами мексикано-американской границы, умножение привычных для России явлений на десять, компьютерные игры, фильмы с нашествием зомби, перемещения саранчи и т.д. К реальности это имеет примерно такое же отношение, как 9 месяцев (в 2023-2024 гг.) "штурма самоубийц" села Крынки в Херсонской области войсками киевского режима к десантной операции по созданию оперативного / стратегического плацдарма и захвата Крыма.



В ближайшие 7-10 лет открытое организованное военное нападение на Россию будет для Китая самоубийством. Проблемы с США и окрестными странами никуда не денутся, ни о каком блицкриге речи идти не будет. При первых же признаках подготовки к агрессии Россия прекратит поддержку этого соседа, после чего Поднебесная окажется в кольце врагов. Договориться с США о союзе у Китая не получится, глубоки противоречия, они очень сильно мешают друг другу и времени практически не осталось.



Если бы Китай рассматривал подобный вариант, то давно бы присоединился к борьбе против России, но он понимает – следующим будет он, а ресурсы Сибири ничего не дадут ему в ближайшие годы, на их освоение и введение в оборот нужно на порядок больше времени, чем у него будет. К тому же, в случае угрозы существования / территориальной целостности, Москва применит оружие массового поражения. Если последнего боятся и не рискуют в Вашингтоне, то в Пекине и подавно.



Для выживания Китаю в ближайшие 5-7 лет нужно брать под контроль Индокитай, Малайзию, Индонезию, перенаправлять на себя потоки из Персидского залива и уничтожать экономическое влияние Японии, Южной Кореи и Тайваня. Можно конечно рассматривать изолированные и чудесные сюжеты, но они не более чем разминка для ума и проработка мероприятий по снижению рисков. В последующие десятилетия риски конфликта и войны с Россией будут все также велики, Китай не будет готов к самоубийству. Торговать и сотрудничать ему будет выгоднее и проще, куда приложить свои ограниченные силы Пекин найдет и без нас.



Любое участие китайского государства в агрессии против России, вызовет жесткую ответную реакцию, а принимая во внимание, что в 30-е гг. вектор развития нашей страны сместится на Дальний Восток и Юг Сибири, включая вопросы безопасности и обороны, будет еще сложнее. В отношении стереотипного представления о миллионах китайцев, пересекающих границы, нужно вспомнить о природно-климатических особенностях, связанности и потребностях для выживания.



На подножном корму и принесенных с собой запасах может выжить малое количество подготовленных людей. Только продуктов питания "переселенцам" нужно ежедневно тысячи тонн, далее необходимо топливо, материалы, оборудование, техника, система распределения, управления и т.д., для сравнения, посмотрите систему логистики и обеспечения русских войск на бУкраине. Ничего этого в нужном для переселения объеме на месте не будет, внутренняя российская логистика перестроится, дороги перекроют, включая блокпосты, минные поля и применение оружия, по всему что движется. Не так и много там путей и маршрутов для массового движения "группы" в несколько тысяч человек.



В результате Китай должен будет организовывать централизованную логистику и снабжение, что автоматически ведет к состоянию войны, после чего все данные потоки и объекты станут целью для ударов. После чего наступит голод и холод и эти самые "миллионы китайцев" рванут обратно, чтобы просто выжить. Речь о живых гражданских людях, а не о зомби, которые не боятся смерти. Если китайское государство не будет помогать – эффект тот же – первые холода и нарушения поставок - побредут обратно. Попытки закидывать мелкими группами – все аналогично, только буферные зоны меньше. Желающие выжить в Сибири – могут поставить эксперимент.



В отношении ситуации падения и распада Китая, что возможно к началу 30-х гг. и такой вариант необходимо учитывать – средняя температура в Пекине (практически на широте границы между двух Корей) в январе -3,4°С, а в Хабаровске -19,9°С. Абсолютное большинство будут искать места для выживания в собственных провинциях или пойдут южнее, в идеале, чтобы можно было выживать без крыши над головой, как происходит в Индии. В отношении неадекватных людей, для нас ничего не изменится – буферная зона, минимально доступный объем продуктов питания, а потом холода. Дорога на юг будет открыта, самостоятельно в тайге не выжить, захват населенного пункта ничего не даст – без энергии и с ответными ударами по коммуникациям – смерть.



Относительно медленного переезда китайцев, чтобы стать большинством и потом поднять восстание – их в реальности мало, да и миграционная политика в России очень сильно ужесточается. Попытки вмешаться со стороны Китая – ведут к общей описанной выше ситуации. В общем и целом, захватить и отторгнуть Сибирь китайцы смогут лишь при полном развале России, варианты чего уже закрыты. Они могли надеяться, а мы этого бояться ранее, но теперь ситуация изменилась.



И, да, последним пророком Ветхого Завета был Малахия (ок. 400 г. до н.э.), с тех пор пророчества даются нам как предостережения, варианты будущего, очень похоже, что мы вовремя услышали, поняли и закрыли вариант китайской Сибири, возрождая нашу Империю… Источник - завтра

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