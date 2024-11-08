 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ольга Самофалова: Расплата настигла Европу. Без газа...
00:15 09.11.2024

В ФРГ развалилась правящая "светофорная" коалиция - под Олафом Шольцем закачалось кресло. Причина - в нарастающей волне проблем в стране, в первую очередь в сфере экономики. Именно Германия заплатила самую высокую цену за разрыв связей с Россией и добровольно-принудительный отказ от нашего газа.

Успехи немецкой экономики десятилетиями держались на низких ценах на энергоносители. Она получала огромную выгоду от дружбы с Москвой. Во-первых, никто в Европе не получал так много газа от России, как Германия. Во-вторых, для немцев этот газ был всегда немного дешевле, чем для других европейцев. Химическая промышленность Германии, где газ является сырьем, была в наилучших условиях. Где она теперь? Она стремительно закрывала свои производства на стыке 2022 и 2023 годов. Потому что газ стал стоить фантастические две-три тысячи долларов за тысячу кубометров. Хотя Еврокомиссия до этого кричала, что российский газ по 450 долларов за тысячу кубометров - это грабеж средь бела дня. А платить несколько тысяч, потому что лишили себя российского газа, - это, конечно, нормально. То есть Брюссель бесила все-таки не цена.

Другая промышленность Германии тоже в шоке. Последствия от ухода российского газа до сих пор доходят. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен закрыть несколько производств впервые за 87 лет своего существования и уволить сотрудников первый раз за 30 лет. Десятилетиями немецкий автопром был мировым лидером, справлялся со многими кризисами, но не на этот раз. Электроэнергия резко подорожала, потому что многие электростанции Германии в бытность дружбы с Россией работали на газе как чистой и недорогой энергии. А СПГ - дорогой и менее доступный. Германия даже вынуждена была вернуть угольные электростанции в строй. Это в стране, где "Зеленые" очень громко кричат об экологии и экологической ответственности.
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Если дорожает электроэнергия, то расходы растут у всех и дорожает любая конечная продукция: и промышленная, и продукты питания, и автомобили. И тарифы на электроэнергию для населения тоже. В 2022 году цены на нее взлетели вообще в три раза на оптовом рынке.
В странах Европы почти нет центрального отопления, как у нас. Даже в России с ее низкими тарифами по сравнению с европейскими отапливаться электроприборами - это недешевое удовольствие, а в Европе - это повсеместная история. Если в 2021-м типичная семья из трех человек в Германии тратила на свет, тепло и бензин 3772 евро в год, то к началу 2024-го - уже 5306 евро, подсчитал потребительский портал Verivox.

Инфляция в стране пошла вверх, а европейцы к такому не привыкли, поэтому спрос сразу начал падать. И где теперь Германия? В рецессии, выход из которой пока не заметен. Страна была лидером еврозоны в экономическом плане, а теперь - главный аутсайдер с худшими показателями.

Сейчас ФРГ достаточно того СПГ, который приходит вместо российского газа. Но в реальности он не заместил те объемы, которые давала Россия. Просто потребление газа резко сократилось, как и во всем ЕС. И люди стали экономить, и предприятия закрываются или сокращают производство. Вот оно, искусственное разрушение спроса на газ, о котором говорил недавно глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Так, потребление газа только в Германии упало с 90-95 миллиардов кубов в 2019-2021 годах до 78 миллиардов в 2022-м и 2023-м. Во всем Евросоюзе за 2022-2023 годы потребление газа снизилось более чем на 100 миллиардов кубометров - до уровня 1996-го, подсчитал "Газпром".

В целом стремление Евросоюза уйти от импорта энергоресурса вполне понятно. Они не хотят зависеть от иностранных поставщиков, а своего газа катастрофически не хватает, месторождения в Норвегии истощаются. Планы логичные, но исполнение хромает. Зачем отрубать здоровые ноги заранее, не придумав протез, который позволил бы ходить без ног?

Альтернатива еще не готова. Возобновляемые источники энергии не могут давать энергию постоянно, когда надо человеку. Но главное, что ее невозможно хранить. Водородные технологии еще надо дорабатывать и развивать. А каким образом, если экономика в рецессии, как у Германии? Где деньги брать-то? Куда логичнее для той же ФРГ было бы зарабатывать благодаря российскому газу, богатеть, оставаться лидером ЕС и иметь деньги, чтобы вкладывать в создание водородной энергии. К тому же газ намного экологичнее угля - чем не угодил-то? Это отличное топливо для переходного периода, пока "свое" топливо не готово.

В итоге создали себе головную боль. Зима еще не началась в Европе, а газ уже стал дорожать на европейских площадках. Потому что шторм в США и ветра нет в Европе. СПГ из Америки может не доехать до Европы, а спрос на газ вырос, так как выключилась ветряная генерация. Осталось ударить морозам раньше времени в самой Европе или в Китае либо Норвегии уйти на какой-нибудь ремонт - и цены взлетят до небес моментально.

Европа получила колоссальную зависимость от природных факторов и от того, что происходит с поставщиками и потребителем-конкурентом Китаем. Прелесть трубопроводных поставок как раз была в их стабильности. Они были практически неуязвимы, выступали страховкой. Европейцы даже подземные хранилища газа (ПХГ) на полную не заполняли на зиму раньше. А зачем, если "Газпром" тут же даст больше, если надо? Это теперь ПХГ под завязку заполняют, тратят деньги дополнительные на хранение газа, потому что риски выросли, страховки нет, а уязвимость усилилась.

8.11.24

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731100500


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