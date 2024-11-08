Ум животного. Зеленский пытается спасти свою шкуру путем эскалации, - Николай Сорокин

00:32 09.11.2024 Георг Вильгельм Фридрих Гегель, один из величайших философов всех времен и народов, очень удачно выразился насчет хитрости: "Хитрость - это ум животных". Зеленский хитëр, но это инстинкт, ум животного. Зеленский полез в Курскую область не просто так, не только по наущению англичан. Он и без англичан прекрасно понимал, что нужен нестандартный ответ на русское наступление.



Преследуемый охотниками зверь может принимать, на первый взгляд, совершенно нелогичные решения. Волк петляет в разные стороны вдали от своей норы, накручивая целые километры. Лиса вполне может притвориться мëртвой. Зеленский напал на Курскую область. Это хитрость, ум животных. Это не решение вопроса, а маскировка проблемы - вот в чем дело.



Да, курская интервенция привлекла внимание западной общественности: Зеленскому рукоплескали. Куча безграмотных и придурковатых западных политиков, журналистов, блогеров называли эту затею гениальной, беспрецедентной и возвращающей надежду на стратегическое поражение России на поле боя. Две недели в буфетах западных парламентов и офисах медиаресурсов открывали шампанское. Ждали, естественно, прорыва к Курской АЭС и захвата самого Курска. Однако движение элитных подразделений ВСУ, более года готовившихся по натовским программам именно к этой акции, сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось. И их начали методично уничтожать.



Минобороны России на конец октября подтверждало потери ВСУ в Курской области в количестве 23 000 бойцов, кроме того, наши специалисты сожгли сотни единиц дорогой техники. Украинская армия сама добровольно зашла в "мешок", переоценив в очередной раз свои возможности. С чем мы ее и поздравляем.



Но звериный ум, по Гегелю, заключается не только в хитрости, но и в упорстве. Зеленский приказал заводить в прорыв все новые и новые бригады и батальоны. Российские войска, естественно, при этом постоянно укрепляли стенки "мешка", артиллерия и авиация беспрепятственно накрывали свежие подразделения противника.



Все вменяемые военные специалисты начиная с третьей недели настойчиво просили Зеленского вывести войска и использовать их по назначению в Донбассе, чтобы закрыть многочисленные русские прорывы фронта. Но он не только не внял рациональным советам профессиональных аналитиков, но, похоже, принял решение усилить и повторить столь "гениальный" ход в соседнем российском регионе.



ВСУ концентрируют свои резервы рядом с границей Брянской области. Существует вполне логичное подозрение, что Зеленский готовит новое вторжение в российский регион.



Появилась объективная информация, что в поселке городского типа Воронеж (Шосткинский район Сумской области) сконцентрировано наибольшее количество войск. Военные и техника двигаются исключительно ночью, во время комендантского часа. Таким образом, местные жители не видят передвижений и, с точки зрения противника, не могут проинформировать русских. Слава Богу, русские имеют возможности это увидеть.



Скопления войск наблюдаются практически во всех районах Сумской области, больше всего в Краснополье, Хотени и Середина-Буде.



Помимо специальных военно-технических способов разведки, очевидцы также подтверждали эти факты. Те, например, кто беседовал с украинскими офицерами, которые в гражданской одежде ходят за продуктами по магазинам, что само по себе довольно странно, если не учитывать, что ходить они могут за водкой, которой централизованно их снабжают довольно нерегулярно.



"Военнослужащие из тех формирований, которые переместились в Воронеж (поселок в Сумской области. - Ред.) и рядом, говорили про Брянскую область, что скоро в Брянск войдут", - отмечают очевидцы.



Сведения о концентрации войск потенциального вторжения в Шосткинском районе в частности и по Сумской области в целом получены не от одного и не от десяти, а от сотен источников. Их имеют вовсе не только военные, но и военкоры, журналисты, блогеры. Об этом открыто говорит весьма мистическая для меня фигура - лидер подполья Сергей Лебедев. И об этом, разумеется, прекрасно знает наш Генштаб, так что сегодня эта информация уже является секретом Полишинеля.



Сколько же войск сконцентрировал Сырский в Сумской области? Возможно, ГРУ об этом знает, но полевым наблюдателям сегодня это пока неизвестно. Называют совершенно разные цифры, от 500 до 15 000 бойцов. Что это - несколько усиленных ДРГ, группа прорыва или армия вторжения, в которую руководство ВСУ вложило самые подготовленные резервы, - пока непонятно.



Известно, что в сумском Воронеже полно тяжелой техники и артиллерии. Поселок городского типа Воронеж находится на берегу реки Осоты, в 20 км от границы с Российской Федерацией.



Мистический руководитель подполья пишет: "Иногда бывает так, что человек 400 идут в атаку. Не исключено, что "наши сочтут это серьезным прорывом, отреагируют, начнутся бои". В это время пара-тройка малых групп могут просочиться где-то рядом".



"Такое бывало. Но наши уже в курсе, что такое может быть, и достаточно серьезно, оперативно реагируют", - подытожил подпольщик.



Судя по всему, ВСУ заехали в городок не обустраиваться и держать оборону. Возможна попытка прорыва, полагает подпольщик.



Одновременно появилась следующая информация: военблогер Алексей Живов написал, что у Зеленского накоплены резервы в количестве 120–130 тысяч человек. Эти силы расположены как во втором стратегическом эшелоне, в районе Славянско-Краматорской агломерации, так и в тылу на Западной Украине. Алексей написал, что эти резервы, "включая авиационные компоненты и ракеты, могут быть использованы в будущем, что предполагает возможность нового крупного наступления на одном или нескольких участках фронта".



Мы можем, кстати, спросить, не те ли воинские части "потерялись", когда Зеленский еще до интервенции ВСУ в Курскую область говорил о планах контрнаступления? Тогда он утверждал, что в запасе у Киева находятся около 14–16 бригад, что составляет примерно 100 тысяч солдат и офицеров. А потом эти бригады куда-то пропали: то ли уничтожены в Курской области (но там их было и есть заметно меньше 16 и даже 14-ти), то ли их распределили между донбасскими оборонительными гарнизонами, а возможно, они находятся в глубоком тылу в регионах Западной Украины либо же во втором стратегическом эшелоне в районе Славянска, за который нашим Вооруженным силам предстоят бои в начале 2025 года.



При этом украинский депутат Анна Скороход в эфире еженедельного совершенно неадекватного телемарафона утверждала, что на данный момент на фронте находятся лишь 10–15 процентов бойцов ВСУ, тогда как остальная часть остается в тылу.



И не надо сбрасывать со счетов заявление нашего "хорошего друга", уходящего в отставку Жозепа Борреля. Он совершенно ясно сказал, что сегодня в странах Западной Европы, преимущественно во Франции, обучаются более 70 000 украинских военнослужащих. Они готовятся в натовских лагерях начиная с осени 2023 года, то есть были направлены туда сразу после провала прошлогоднего летнего наступления на южном фасе.



Чтобы не быть голословным, приведу пример. Во Франции, по сообщению наших источников, активизировались тренировки украинской 155-й бригады, которой ВСУ дали загадочное, на первый взгляд, название "Анна Киевская". Под этим именем скрывается известная многим королева Франции Анна Ярославна, дочь киевского князя Ярослава Мудрого, которая тысячу лет назад вышла замуж за французского короля Генриха I Капетинга и стала матерью короля Филиппа I.



Вообще-то, во французской историографии она всегда звалась Анна Русская, непрерывно, всю эту тысячу лет иначе ее просто никто не называл. Но киевские фальсификаторы истории, небезызвестные копатели морей и создатели гор каким-то образом убедили французскую академию наук называть ее Анной Киевской, что, учитывая консерватизм ученых-историков, довольно удивительно.



"Несколько тысяч человек личного состава, более сотни бронемашин, танки "Леопард" и гаубицы "Цезарь" - таким будет состав новой бригады ВСУ, которая прямо сейчас обучается Францией. У этого воинского соединения как минимум две особенности: имя русской княжны (она же французская королева) и тот факт, что на самом деле обучение проходят сами французы", - пишут разнообразные французские издания. Подразделение проходит подготовку по программе спецназа, точнее, Французского иностранного легиона. Комплектация ожидается запредельная для современной украинской бригады - 4500 боевиков.



Понятно, что все эти заявления Зеленского, Борреля и той же Скороход могут быть пугалками, предназначенными специально для наших ушей. Но, как говорит старая мудрость в некотором переложении: в каждой пугалке есть доля реальности. И следует это очень хорошо осознавать. Ни при каких обстоятельствах нельзя покупаться на шапкозакидательские настроения, считать, что мы уже победили. Да, животный ум Зеленского - это хитрость, это затягивание катастрофы, это попытка втянуть Запад в войну.



Но тем не менее лиса умеет заметать следы, и не нужно сбрасывать со счетов животную хитрость противника. К тому же всегда следует помнить о поведении загнанной в угол крысы.



Мы должны быть готовы к любому развитию событий, особенно к новой попытке проникновения в наши коренные регионы. Кстати, на днях ведь в Брянской области уже расколошматили разведгруппу, состоящую преимущественно из иностранных наемников, она вполне может оказаться "первой ласточкой". Сейчас надо быть готовыми к масштабному нападению силами батальона или даже бригады. Мы просто не имеем права снова пропустить врага вглубь нашей территории. Нельзя расслабляться ни на секунду.



Тем не менее положение киевского режима весьма шаткое. Запад резко сократил поставки вооружений. Отчасти это связано с напряженным этапом завершения избирательной кампании в США.



Вместе с тем это обусловлено истощением запасов "старого" оружия. Оно просто закончилось: вычищены все склады, ангары, эллинги. Это оружие было изготовлено в 1960–1990-е годы и предназначалось для сухопутной войны в Европе против Советского Союза и России, либо наоборот, сделано в Советском Союзе для борьбы с натовскими гарнизонами. Того оружия больше нет, оно сгорело в горниле войны.



У американцев есть новые "умные" виды вооружений, но они никогда их не передадут Украине, понимая, что через несколько дней или недель после гипотетической передачи эти образцы окажутся на Уралвагонзаводе, в Кубинке, Капустином Яру или где-нибудь в Смолино.



Но главное, нет никаких перспектив резкого наращивания поставок. Западные экономики не готовы встать на мобилизационные рельсы, поскольку это в корне противоречит не только современному капитализму как таковому, но, главное, глобалистским концепциям, которые как минимум 30 лет господствуют в мире "золотого миллиарда". Исходя из логики глобалистов, вообще любые инвестиции в реальный сектор нерентабельны. Эта непреложная аксиома лежит в основе современного экономического коллапса Европы.



Именно поэтому Зеленский и Генштаб ВСУ будут все чаще планировать и осуществлять "нестандартные ходы". Да, безусловно, они консультируются с англичанами, меньше - с американцами (американцы предпочитают не влезать в тонкости, осуществляя лишь общее руководство), но уверен, инициатива в разработке "нестандартных операций" принадлежит именно украинцам. Будь то вторжение в регионы "коренной России" или попытки использования так называемой грязной бомбы, атаки на АЭС, провокации типа Бучи и прочие акции, выбивающиеся за привычные рамки боевых действий.



Поэтому не будет ничего удивительного, если ВСУ предпримут попытку, например, масштабной акции вторжения в ту же Брянскую область, возможно, сразу куда бо́льшими силами, чем в предыдущий раз. Зеленскому понравилась реакция Запада на вторжение в глубинную Россию, он не прочь на этом хайпануть еще разок. Если получится, Запад начнет, Зеленский в этом совершенно уверен, давать больше и денег, и оружия.



А главное, он не видит другого варианта хоть что-то противопоставить широкомасштабному наступлению России, полностью завладевшей стратегической инициативой. В Курской области получилось временно инициативу перехватить, во всяком случае, в информационном пространстве. Почему бы не попробовать еще раз?



Запад ведь больше не верит в победу Украины ни в каком виде. На днях выяснилось, что Камала Харрис предупреждала Зеленского о неизбежном поражении Украины. По его собственным словам, Харрис советовала Зеленскому подготовить население страны к ведению партизанской войны, а также подумать о создании правительства в изгнании. Что интересно, в этом случае Харрис оказалась куда прозорливее остальных, и тот факт, что правительства в изгнании до сих пор нет, вовсе ни о чем не говорит: к этому идет и обязательно придет.



Только сейчас нашим ребятам надо быть максимально внимательными. Провокации от противника напрашиваются как никогда.



8.11.2024 Источник - zavtra.ru

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