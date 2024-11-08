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|Минюст США объявил о предотвращении попытки убить Трампа по заказу Ирана
00:33 09.11.2024
Иран готовил убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа, занимавшемуся организацией преступления агенту Фархаду Шакери заочно предъявлены обвинения, сообщил Минюст США.
"Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа", - заявил генпрокурор Меррик Гарланд.