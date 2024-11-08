ВС РФ начали новое наступление в Курской области

00:40 09.11.2024 – итоговая сводка Readovka за 8 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 8 ноября в разрезе СВО. Русские войска перешли в наступление на село Малая Локня в Курской области, им с ходу удалось выбить противника из ряда населенных пунктов. Нардеп Рады Безуглая отчиталась о посещении учебного центра ВСУ в Ровенской области, где процветают пьянство, дезертирство и наплевательство на качество обучения личного состава. Украинские военные пожаловались на отвратительное качество боеприпасов от "Укроборонпрома".



Момент пойман







810-я гвардейская бригада морской пехоты ВС РФ нанесла неожиданный удар по противнику. Русским морпехам удалось выбить подразделения незалежной из сел Погребки, Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Этим самым ВСУ получили непосредственную и более серьезную угрозу отсечения сил, находящихся между Малой Локней и Коренево. Теперь украинская армия вынуждена сосредоточить все свои усилия на обороне сельской агломерации с центром в Малой Локне с севера. Это создает прямую предпосылку к вспомогательному удару со стороны Новоивановки, пользуясь тем, что части противника скованы сдерживанием наших наступающих подразделений с севера от села Погребки. В случае успеха удастся отсечь довольно крупные соединения ВСУ, продолжающие действовать в лесных массивах у населенных пунктов Ольговка и Кремяное.



В чем заключается столь быстрый успех русских войск в освобождении полосы сел одним махом? Во-первых, украинское командование уж слишком понадеялось на погоду и на то, что распутица поможет сдержать ВС РФ от рискованных действий. Фактор внезапности во многих отношениях является ключевым, и он в состоянии нивелировать даже формальное численное превосходство противника при качественном обустройстве обороны.



Действия 810-й бригады морпехов показывают, что ВСУ не смогли оказать внятного сопротивления. Неприятель давно окапывался в населенных пунктах, но внезапная атака нашей армии позволила зачистить их от подразделений незалежной. Важно отметить, что русские соединения начали активное давление сразу на нескольких участках зоны прорыва противника в Курскую область. Это касается района сел Дарьино и Николаево-Дарьино, где ВС РФ оказали давление на украинские части. Наши штурмовые группы также активизировались против урочищ у населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Это могло ввести в заблуждение командование ВСУ, которое не смогло разгадать истинную цель русской армии.



Но есть и альтернатива вышеприведенной картине. Нельзя забывать, что недавно главком незалежной Сырский заявил о якобы достигнутых его людьми результатах в Курской области. Если за этим последует уход противника из указанного региона, то аномально вялое сопротивление украинской армии может свидетельствовать о том, что данный процесс уже начался. Есть и полярное мнение касательно того, что парадоксальная ситуация в районе Малой Локни – это свидетельство того, что противник собирал силы, формируя ударный кулак. Цель – ошеломить ВС РФ на одном из направлений зоны своего прорыва по аналогии с тем, что сделали сами русские войска. Иначе говоря, 810-я бригада опередила неприятеля с ударом и поломала ему все планы.



Из этого может следовать, что недавнее заявление Сырского было очередной попыткой обмануть Россию, как это произошло на начальном этапе нашего наступления на севере Харьковской области. Только в отличие от ситуации в районе Волчанска эта возможная дезинформация сделана грамотнее и имеет под собой натуральную объективную базу. Несмотря на всю противоречивость положения и намерений ВСУ в Курской области, главным остается то, что ВС РФ снова наступают и делают это успешно.



"Военно-полевой ЛТП"



Нардеп Марьяна Безуглая высказалась после своего рабочего визита в учебный центр ВСУ в Ровенской области. Солдаты поведали ей много интересного. Например, сертификат с перечнем освоенных навыков, который дают после прохождения подготовки, не соответствует фактическому обучению. Советы по выживанию в полевых условиях не преподаются, нормы международного гуманитарного права до личного состава учебных подразделений не доводятся, медицинская и психологическая подготовка также отсутствует. Солдаты с очевидными симптомами пневмонии лечатся парацетамолом. Оно и неудивительно, почему в ВСУ начали загонять госпитальный персонал, "захистники" едва ли умеют даже правильно накладывать шину. Отсутствие правовой подготовки также отчасти отвечает на вопрос о том, почему в украинских войсках огонь по гражданским объектам и расстрелы пленных и мирных жителей весьма распространены.



Но самое интересное не в этом. По сообщению Безуглой, в учебном центре процветают пьянство и дезертирство, которые никак не пресекаются командованием. А завершившие курс отправляются только в определенные части с "сомнительной репутацией". Иначе говоря, поставляются мясом в соединения, где неадекватные потери личного состава считаются приемлемыми, и плохо обученные солдаты на базе боевого подразделения никакой доподготовки не получают.



Стрельба пустышками



В сети появилось видео, которое снял украинский минометчик. Он жалуется на вопиюще низкое качество 120-мм минометных мин производства незалежной, выпускаемых ранее неоднократно попадавшим в скандалы предприятием "Укроборонпром". Суть жалоб заключается в том, что вышибные заряды часто не срабатывают и мина остается в стволе, что требует его разборки, а в боевых условиях молчание миномета порой равно провалу оборонительного боя. Кроме того, при неправильном срабатывании вышибного заряда дополнительные пороховые картузы, которые должны повышать дальность выстрела, также штатно не сгорают и мина не пролетает и 100 м. Но это не конец всех бед мин от "Укроборонпрома". По словам украинского военного, разрыв дает только 1 из 10 снарядов, и проблема не во взрывателе, так как ВСУшники пробовали разные типы взрывателей и для усиления инициации тротиловой начинки даже "утяжеляли" взрыватель дополнительным весом пластиковой взрывчатки, но толку ноль. Всему виной некачественный тротил, полагает солдат.



Стоит добавить, что при министре обороны Резникове "Укроборонпром" стал знаменит тем, что он получал финансирование по заказам, умудрившись их не выполнять. Но при Умерове лучше не стало, заказы стали выполняться, но мины сплошной брак.



Вчера, 7 ноября, главным событием дня стало усиление давления ВС РФ на полосу сел западнее Торецка. Источник - Readovka

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