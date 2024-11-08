Черно-красная Германия: чем могут закончиться внеочередные выборы в ФРГ? - А.Белов

00:56 09.11.2024 08.11.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Победа в Америке Трампа способствует краху и без того шаткой "светофорной" коалиции



После увольнения Олафом Шольцем министра финансов ФРГ Кристиана Линднера все прочие представители либеральной партии "Свободных демократов" (СвДП) покинули свои посты в немецком правительстве вслед за своим лидером. К партийной дисциплине в Германии относятся крайне серьезно.



Пока это не означает автоматического роспуска правительства. Замену ушедшим уже нашли, большинство их мест заняли политики второго миноритарного члена коалиции партии "Союз90/Зеленые". Впрочем, на эпохе правления в ФРГ канцлера Шольца уже можно ставить крест.



Согласно тексту рассекреченного внутреннего документа СДПГ, в завершении работы правящей в Германии коалиции сомнений больше не осталось. Более того, сегодня было заявлено, что в январе 2025 года, видимо, сразу же после завершения рождественских и новогодних каникул, Шольц намерен поставить перед бундестагом вопрос о доверии правительству. Доверии, которого он, разумеется, не получит.



В свою очередь нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (также бывший член СДПГ) уже заявил, что готов одобрить проведение досрочных выборов в случае объявления канцлеру вотума недоверия.



"Если бундестаг лишит федерального канцлера доверия в соответствии со статьей 68 основного закона, то я готов принять такое решение. В нашей конституции это решение принимается при определенных условиях. Но нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать. Это будет моим критерием", – подчеркнул он в сегодняшнем видеопослании.



Таким образом можно говорить, что в марте-апреле 2025 года ФРГ ожидают внеочередные парламентские выборы, в ходе которых будет определено, кто возглавит страну на ближайшие пять лет.



Впрочем, по мнению многих экспертов, никаких сомнений в том, что выборы выиграет коалиция христианских демократов ХДС/ХСС, ведомая кандидатом на место бундесканцлера Фридрихом Мерцем, быть просто не может. Слишком высоки сегодня ее рейтинги по всей стране (около 30%) и слишком много "начудили" за последние годы социал-демократы во главе с Шольцем, чтобы иметь хотя бы шанс на равных побороться со своими извечными соперниками.



С другой стороны, совсем не удел СДПГ в итоге, скорее всего, не останется. И за неимением лучших вариантов Мерц позовет Шольца в так называемую "большую коалицию", несколько инкарнаций которой мы уже видели во времена правления Ангелы Меркель.



И несмотря на то что такая точка зрения вполне очевидна и ее придерживаются множество очень уважаемых мною коллег, рискуя остаться в меньшинстве, я все же хочу с ними поспорить. На мой взгляд, нынешние политические расклады в Германии не столь очевидны, как это может показаться при первой беглой оценке ситуации.



Начнем с того, в ФРГ существует всего семь политических сил, имеющих хоть какие-то шансы избраться в бундестаг. Это: ХДС/ХСС, СДПГ, Зеленые, СвДП, Левые, Альтернатива для Германии (АдГ) и новичок немецкой политической сцены "Союз Сары Вагенкнехт".



Причем, как показали результаты недавних земельных выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, Левые и СвДП вообще могут пролететь на внеочередных выборах как фанера над… Берлином. Недаром ныне отставленный министр финансов Кристиан Линднер, комментируя результаты саксонских и тюрингских однопартийцев, заявлял, что они "причиняют ему боль". Я даже могу предположить, где именно у него болит. Но не будем слишком углубляться в эту тему.



Разумеется, полностью экстраполировать настроения восточных немцев на всю ФРГ было бы абсолютно неверно. У них там, в бывшей ГДР, как говорится, своя атмосфера. И все же тот факт, что, согласно последнему опросу института INSA, более 85% германских граждан крайне недовольны нынешним правительством, игнорировать тоже нельзя.



А нынешнее правительство – это, напомню, СДПГ, Зеленые и до вчерашнего дня СвДП. Нет никаких сомнений в том, что, разбежавшись по углам, бывшие коалицианты начнут топить друг друга, обвиняя кого угодно кроме себя самих в провале правительства Шольца. И самому Шольцу, конечно же, достанется больше всех.



Тем не менее горькое послевкусие, которое оставляет после себя "светофор", дает возможность предполагать, что результаты на предстоящих выборах каждого из трех его "цветов" будут значительно ниже ожидаемого.



Таким образом, христианским демократам Мерца может просто не хватить помощи СДПГ даже в купе с Зелеными (которых, ХДС, к слову, терпеть не может) и СвДП, которых в следующем созыве парламента может и не оказаться, чтобы создать коалицию.



И что тогда? А тогда на сцену выходят АдГ и Сара Вагенкнехт.



До сих пор "Альтернатива" была в Германии в роли эдакого политического прокаженного, с которым никто не хотел иметь дело. Но, во-первых, времена меняются, и политическая целесообразность диктует самые неожиданные альянсы. А во-вторых, с недавних пор с подачи лидера партии Алисы Вайдель АдГ начала избавляться от главного "чуждого элемента", из-за которого на самом деле традиционные немецкие партии, находящиеся под строгим контролем "вашингтонского обкома" (и это, увы, не преувеличение), отказывались вступать с ней в коалицию – от сторонников сближения с Россией.



Да-да, все обвинения в правом радикализме были лишь прикрытием. И если союз с поклонниками Третьего рейха в той же ХДС/ХСС воспримут спокойно, то с "друзьями Путина" даже не станут разговаривать. Такова, увы, суровая политическая реальность ФРГ.



Времени до выборов остается немного, но если Вайдель поторопится и сможет наладить контакт с бывшими коллегами (мало кто помнит, что АдГ создали экс-члены ХДС), я совсем не удивлюсь появлению в новом бундестаге "черной коалиции". Черный – партийный цвет ХДС, а правый радикализм АдГ (который может стать определяющим для лица партии) другого цвета и не заслуживает.



По всем раскладам именно АдГ имеет все шансы прийти второй на выборах, а, значит, выбор ХДС партнера (в случае провала СДПГ) практически предрешен.



Тем не менее в стане потенциально "проигравших" тоже могут пройти очень интересные процессы, которые будут иметь колоссальные политические последствия. Я говорю о возможном союзе СДПГ и ССВ.



Однажды я уже писал о несомненной близости политических платформ обеих партий, с учетом того, что идеологом ССВ является супруг Сары Вагенкнехт, бывший функционер СДПГ Оскар Лафонтен. Я тогда даже назвал партию Сары "СДПГ здорового человека", той, которой она должна была быть, если бы продолжала исповедовать ценности "восточной политики" Вилли Брандта.



И надо ж такому случиться, что на фоне провалов Шольца новым партийным генсеком стал Маттиас Мирш – 55-летний сподвижник экс-канцлера Герхарда Шредера, известного своими связями с Россией и дружбой с Владимиром Путиным.



Как с нескрываемой досадой и возмущением пишет заместитель главного редактора газеты BILD патентованный русофоб Пауль Ронцхаймер, избрание Мирша свидетельствует о том, что часть правящей партии Германии возвращается к традиционному курсу на сближение с РФ.



И это не говоря уже о позитивном отношении Мирша к Шредеру и его заслугам, а также о близости их позиций по многим вопросам, в том числе по вопросу войны на Украине, безрадостные для Киева и его западных покровителей итоги которой не так давно подвели вместе Герхард Шредер, его друг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и их единомышленник, издатель и главный редактор швейцарского журнала Weltwoche Роджер Кеппель.



Оценивая происходящее, несложно предположить, что, оставшись за бортом коалиции, СДПГ продолжит стремительно леветь и вскоре прибьется к берегу Сары Вагенкнехт, образовав таким образом довольно идеологически прочный тандем.



Кстати, первым примером такого сближения стали коалиционные переговоры в Бранденбурге, где победившая благодаря личной популярности местного премьер-министра Дитмара Войдке СДПГ уже пригласила ССВ к формированию земельного правительства.



Вот и выходит, что в противовес возможной "черной коалиции" мы получим единую "красную оппозицию" (еще более красную, если к ней присоединятся Левые, которые, впрочем, тоже пока не могут быть уверены в своем успехе на будущих выборах).



Станет ли уже через несколько месяцев Германия черно-красной? Поживем увидим. Это зависит от целого ряда обстоятельств. Каких? Выше я только что попытался это объяснить.



Но что-то мне подсказывает, что нарастающий на Западе политический кризис, который с приходом Трампа только усилится, однажды может привести именно к такому сочетанию цветов. Кстати, оба они есть на флаге Германии. Источник - ФСK

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