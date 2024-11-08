 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва за Покровск: "львы" Зеленского быстро укрощаются русскими ФАБами, - Р.Маркуш
01:13 09.11.2024

Выжившие понимают, что "фортецю" придется сдать
Радомир Маркуш
8.11.24
Если по Кураховскому направлению все более-менее понятно, там нарисовался большой "котел", то по Покровску/Красноармейску не все так однозначно. По ту сторону фронта считают, что сражение за него еще и не начиналось.

Богдан Мирошников, записавшись в ряды главных мейнстримщиков незалежной, заявил, что ВСУ будут удерживать выгодные позиции по линии Заря-Сонцовка-Старые Терны, чтобы обезопасить южный фланг Покровска. Дескать, Генштаб ВСУ пытается выстроить здесь оборону по Торецкому образцу.

Таким образом, бои на севере Кураховского водохранилища носят для украинской армии арьергардный характер. Вероятно, враг просто хочет выиграть время и укрепить новый рубеж, на котором сосредоточил закаленные в боях резервы из числа "элитных бригад".

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Но группировка "Центр" всячески мешает этим планам бандеровцев и стремительно наступает в междуречье рек Соленая и Волчья. "На данном участке фронта мы вчера довольно широким фронтом (до 15 км) продвинулись на глубину от 1 до 2 км. Судя по всему, вновь сработала схема последовательных атак на разных участках фронта и работа по внутренним коммуникационным линиям", - поясняет Юрий Подоляка.

По данным "Военной хроники", между Сонцовкой и Новодмитровкой уже начался штурм села Заря… Более всего противник опасается за село Старые Терны (дамба Кураховского водохранилища), от которого до Сонцовки 3 километра по прямой и три посадки. К северо-западу от Новоалексеевки начались бои за Юрьевку.

Бандеровские и западные источники, кстати, подтверждают успехи россиян. Медийный вояка с погонялом "Алекс" пишет, что штурмовики "Центра" атакуют Сонцовку, но ВСУ злобно огрызаются. Ситуация здесь покрыта густым "туманом войны". Зато достоверно известно, что наши бойцы зашли в Берестки, что на берегу Кураховского водохранилища, о чем сообщил воюющий блогер "404-й" с позывным "Мучной".

Враг срочно насыщает свою оборону свежими силами в попытке стабилизировать фронт. Согласно выводам паблика "Військова аналітика" (заблокированного в РФ), "херои" якобы надежно закрепились на линии Гродовка-Петровка, но и здесь появляются трещины. Сколько было разговоров, что сражение за Новоалексеевку, один из краеугольных камней обороны, продлится недели, но под натиском нашего 80-го танкового полка "поселок пал" за несколько дней.

"На Покровском направлении ВС РФ подняли российский флаг в Новоалексеевке. По-видимому, ВСУ отошли в соседнюю Юрьевку", - зрадно констатируют эксперты "Військова аналітика".

По соседству, чуть севернее, для захисников тоже все плохо. Новости оттуда приходят скудные, но наши все-таки продвинулись вдоль железной дороги западнее деревеньки Вишневое и начали штурм позиций ВСУ на южных окраинах Григоровки. Согласно инсайдерским раскладам, русские ДРГ предприняли разведку боем в районе Петровки.

А еще самостийные СМИ с печалью пишут, что в ожидании боев украинские военные устанавливают посреди улиц оборонительные сооружения. Судя по кадрам в местечковых газетах, "херои" сильно подавлены и поголовно в депрессухе. Многие вообще не верят, что "твердыню" удастся отстоять.

Гауляйтер Сергей Добряк заявил, что "с целью обеспечения обороны Покровска Донецкой области власти приняли решение полностью закрыть город на въезд и выезд горожан". Оказывается, что какие-то "русские ждуны" наводят ракеты и бомбы на гарнизон ВСУ, хотя из мирняка, кроме редких бабушек и дедушек, здесь никого не осталось.

Впрочем, бывший замначальника Генштаба Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что "москалям не нужны шпионы". По его словам, "российские войска переходят на использование ударно-разведывательных систем тактического уровня с дальностью более 100 километров для проведения разведки". Мол, любое передвижение ВСУ в "фортецi" не остается без внимания со стороны ВС РФ - сразу же прилетает.

Что касается интенсивности боев, то интернет-ресурс "Слухи Покровска, Селидово, Курахово", со ссылкой на "своих людей" в командовании ВСУ, сообщил, что за прошедшие сутки захисники отразили 27 атак на Покровском направлении неподалеку от Миролюбовки, Лысовки, Луча, Сухого Оврага, Новогродовки. Кое-какие подробности привел экс-комвзвода Евгений Дикий: "Накатам кацапов предшествовали удары ФАБами и артой, что приводит к большим потерям среди „львов" Зеленского".

Впрочем, противник не только обороняется, но и пытается перехватить инициативу. В сводке нашего оборонного ведомства, в частности, сообщается, что на Покровском направлении подразделениями группировки "Центр" отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.

Потери врага составили 455 человек, что соответствует среднесуточным показателям. Очевидно, что пока не завершится Кураховская освободительная операция, сражение за Красноармейск будет сводиться к перемалыванию ВСУ и разрушению опорников.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731103980


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