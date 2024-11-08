 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин вновь использовал свое самое опасное оружие, - Ирина Алкснис
02:03 09.11.2024

Путин вновь использовал свое самое опасное оружие

Ирина Алкснис

Анонсируя выступление президента на вчерашнем пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Дмитрий Песков отметил его мировоззренческий характер - что оказалось абсолютно точной характеристикой.

Владимир Путин говорил о тупике, в который зашел Запад и в который завел мировую политическую систему. О тоталитаризме, в который выродился современный либерализм, и об одержимости Запада глобальной гегемонией, из-за ускользания которой из рук тамошний истеблишмент все чаще действует в крайне опасной логике "не доставайся же ты никому". О неизбежности и необратимости процессов трансформации мироустройства - о переходе даже не столько к полицентричной, сколько к полифоничной системе, в которой ценен и должен быть услышан голос любой страны. О недопустимости кому бы то ни было диктовать и навязывать свою волю и собственное представление как единственно правильное. О невозможности никакими методами - ни военными, ни политическими, ни экономическими - сломать Россию, которая сражается не только за собственный суверенитет, но и за всеобщие права и свободы.

По большому счету, выступление Путина не стало откровением, все эти мысли он неоднократно высказывал и ранее, причем самые первые попытки донести данные идеи у него предпринимались аж в нулевых годах, то есть более 15 лет назад. Ведь по сути его Мюнхенская речь была ровно о том же - вот только интонация была радикально иной. Тогда российский президент стремился достучаться до западных партнеров, предупреждая их об опасности выбранного ими пути, вчера же - констатировал радикально изменившуюся за полтора десятилетия реальность. В 2007 году он объяснял и просил, теперь - он просто ставит перед фактом, а в его голосе регулярно звучит металл.

Это то, что нередко вызывает удивление и даже критику в адрес Путина: к чему все эти продолжающиеся многолетние усилия словами пробить каменную стену? Свои и так все понимают, а попытки объяснить что-то врагу, который развязал против нас войну, выглядят метанием бисера. Нужно просто "бахнуть" - и все дела.

Знаменитому гангстеру Аль Капоне приписывается популярное высказывание про "доброе слово и пистолет", однако понимают его зачастую неправильно. Обычно подразумевают, что только грубая сила способна достигать целей, а "доброе слово" выполняет простую функцию декорирования данного факта. И это глубоко ошибочное понимание.

Использование исключительно силы для решения поставленных задач способно привести только к войне на уничтожение. Человеческая способность доносить свои мысли и убеждать других людей является самым мощным оружием и одновременно самой созидательной силой.

Мюнхенская речь Путина вызвала насмешки Запада и сочувственное молчание остального мира, в котором нашлось немного голосов, рискнувших открыто и громогласно поддержать российского лидера. Но Путин продолжал говорить, Россия продолжала говорить, твердя о несправедливостях и пороках существующей системы и необходимости перемен. Она говорила и одновременно действовала, выстраивая новые структуры и процессы, над которыми тоже поначалу посмеивались, а они постепенно наполнялись реальным содержанием и силой. Периодически наша страна подкрепляла свои слова демонстрацией "пистолета", но это всегда было вынужденно - будь то Южная Осетия, Крым, Сирия или СВО.

Результат очевиден: Мировое большинство, объединенное общим пониманием, в каком направлении следует двигаться человечеству, и открыто заявляющее свои интересы, стало движущей силой происходящих процессов.

Кто-то скажет: ну ладно, Мировое большинство, Глобальный Юг и, в целом, незападный мир - но какой смысл пытаться и дальше достучаться до Запада?

Смысл есть. И кстати, результаты американских выборов это в очередной и далеко не первый раз доказали. Да, значительная, если не доминирующая часть западных элит встала на деструктивный и крайне опасный путь, о котором и говорил вчера на "Валдае" Путин. Но их контроль даже над собственным обществом вовсе не тотален - оно все острее чувствует, что его ведут не туда и все активнее пытается вырваться из катастрофического сценария. А значит, шанс для Запада сохраняется.

Поэтому Путин и Россия продолжат говорить, объяснять и убеждать. Ну а заряженный "пистолет" придаст дополнительного веса их - нашим - словам.

Источник - РИА Новости
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