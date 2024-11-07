Трамп исполнил "грузинскую мечту". Кризис в отношениях между Тбилиси и Западом завершается, - Игорь Селезнев

02:14 09.11.2024

07.11.2024



Победа Дональда Трампа на выборах президента США резко изменила политическую ситуацию внутри и вокруг Грузии. Вашингтон заметно смягчил риторику, а Брюссель хотя и продолжает давить на Тбилиси, все же задумался над тем, как быть дальше. Свое решение ЕС может объявить 8 ноября по итогам неформального саммита глав государств союза. При этом грузинские власти и оппозиция наперегонки поздравляют Трампа с победой, надеясь заручиться его поддержкой.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Трампа с победой на президентских выборах еще до завершения подсчета голосов избирателей. "Поздравляю с избранием, господин президент, – заявила Зурабишвили. – Сильные США – наш стратегический партнер и 33-летний друг – необходимы сейчас больше, чем когда-либо, чтобы поддержать евро-атлантическую интеграцию Грузии, укрепить региональную безопасность и стабильность, а также защитить нашу свободу и независимость".



Лидер "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе тоже присоединился к поздравлениям. При этом он подчеркнул, что Трамп будет оказывать Грузии ту же поддержку, что и Джозеф Байден. В частности, Хазарадзе заявил, что правительство "Грузинской мечты" исключило из проекта строительства порта Анаклия инвестиции одного из ближайших друзей избранного президента США и переориентировалось на сотрудничество с Китаем.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе решил не отставать от своих противников: "Поздравляю президента Трампа с решающей победой на выборах", – сообщил он вскоре после Зурабишвили. По словам Кобахидзе, правление республиканца будет способствовать глобальному и региональному миру, а также обеспечит перезагрузку американо-грузинских отношений.



Председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что итоги выборов президента США должны "вернуть здравый смысл в мировую политику и положить конец доминированию представлений над реальностью". "Я считаю, что американо-грузинские отношения должны быть перезагружены на основе взаимного уважения, общих интересов и, самое главное, на основе реальных человеческих ценностей", – сказал Папуашвили.



"Прежде всего мы хотим отреагировать на текущие или завершенные выборы в стране нашего стратегического партнера и друга. Мы очень рады, что в США побеждают мир и традиционные ценности", – заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.



Своеобразную черту в гонке за расположение Трампа подвела посол США в Грузии Робин Данниган. Еще недавно она от лица Вашингтона грозила властям кавказской республики санкциями и сомневалась в итогах парламентских выборов, а узнав, кто будет ее шефом с 20 января, сказала: "Отношения между США и Грузией выдержат любые политические изменения".



Впрочем, у "Грузинской мечты" еще остались проблемы с Евросоюзом. Так, депутаты Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Италии, Ирландии, Франции, Германии, Литвы, Латвии и Польши направили официальному Тбилиси письмо с требованием немедленно запустить международное расследование сообщений о фальсификациях на прошедших парламентских выборах. В противном случае они обещают инициировать прекращение безвизового режима между Грузией и ЕС, перекрыть финансовую помощь Тбилиси и наложить санкции на правящую элиту республики, включая основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.



Между тем на этом направлении решающее для Тбилиси значение может иметь неформальный саммит глав Евросоюза, который проходит в Будапеште с 7 по 8 ноября. Как рассказал президент Евросовета Шарль Мишель, одной из тем для обсуждения станет поствыборная ситуация в Грузии. Примечательно, что принимать гостей будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – главный друг "Грузинской мечты" в ЕС и один из самых последовательных сторонников Трампа. Еще недавно Брюссель выставлял Орбана опасным маргиналом, но теперь он может стать важным переговорщиком с США.



"США наверняка снизят свое давление на Грузию. Если "Демократическая партия" стремится к построению нового мира, в котором нет ни национальных государств, ни традиционных ценностей, то Трамп, наоборот, изоляционист. Можно сказать, что кризис в отношениях между Тбилиси и Вашингтоном вот-вот останется позади. При этом для него гораздо важнее Ближний Восток и Китай, чем Южный Кавказ, сотрудничество с которым скорее всего продолжится прежде всего на военном уровне", – отметил главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов.



По словам эксперта, "Грузинская мечта" поступила очень разумно, когда решила отстаивать традиционные грузинские ценности, несмотря на давление либерального западного сообщества. Переждав бурю, она получила двух сильных союзников в лице Орбана и Трампа.



"Получается, что президент США сможет выстраивать свою политику в Европе и на постсоветском пространстве с опорой в том числе на Грузию и Венгрию. В свою очередь, грузинская оппозиция, которая решила заигрывать с глобалистами, вопреки массовым настроениям сограждан осталась ни с чем", – считает Крылов.



Глава центра Geocase Виктор Кипиани рассказал "НГ", что "Грузинская мечта" всегда рассчитывала на победу Трампа, но на практике ее ожидания от его правления не во всем могут оправдаться. "Многое будет зависеть не от личности президента США, а от его отношения к целому ряду вопросов, связанных с Грузией, а также другими игроками на Южном Кавказе, включая Россию, и устойчивости американских политических институтов, способных сдерживать главу государства", – отметил Кипиани.



При этом он считает, что пока западные элиты еще только осознают то, что произошло на выборах президента США. В дальнейшем Евросоюз откорректирует свою политику в отношении Грузии в соответствии с новыми подходами Вашингтона к этой стране.