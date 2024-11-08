Немыкин мычит сквозь решетку. Удерживающего зарплаты рабочим руководителя Шахты "Инская" в Кузбассе задержали

02:19 09.11.2024

Алия Демина

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Правоохранители задержали генерального директора Шахты "Инская" в Кемеровской области Дениса Немыкина. Соответствующую информацию подтвердили Readovka в региональном Следкоме.



Согласно предоставленной информации, руководитель Шахты обещал рабочим погасить задолженности до 4 ноября, но этого не произошло. Следствие выяснило, что в период с ноября 2023 по 2024 год Немыкин не выплачивал заработные платы 382 рабочим, тем самым задолжав им 65 млн рублей. Из-за этого сотрудники объяснили голодовку.



Теперь руководителю Шахты грозит до 5 лет лишения свободы в рамках уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.



Отмечается, что новое руководство в лице владельца шахты Александра Мохова также отказалось выплачивать зарплаты работников, ссылаясь на отсутствие переданным им полномочий и наличие 100% акций предприятий.



Напомним, видео со встречи Немыкина с работниками появилось

в сети в конце октября. Сотрудники предприятия пожаловались не только на отсутствие з/, но и на плохое состояние оборудования.