Власти Швейцарии запретили глшение никабов на улице

02:22 09.11.2024

Власти Швейцарии приняли постановление о запрете сокрытия лица на улице

Елизавета Коновалова



8.11.2024



Речь идет о ношении никабов, балаклав, платков и других аксессуаров

Жители Швейцарии одобрили законодательное положение, согласно которому будет запрещено скрывать лицо в общественных местах. Об этом сообщил портал SWI Swissinfo.



Уточняется, что запрет распространяется не только на платки и балаклавы, но и на элементы религиозной одежды, в том числе никабы и паранджу. В случае несоблюдения новых правил правонарушителю грозит штраф в размере до 1143 долларов (около 120 тыс рублей). Между тем нововведение не будет действовать в местах отправления культа, иными словами, в храмах, церквях и мечетях сокрытие лица будет по-прежнему разрешено. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.



Ранее в общеобразовательных учреждения Владимирской области ввели

запрет на ношение одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учащихся. Ограничение уже вступило в силу.