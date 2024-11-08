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|Власти Швейцарии запретили глшение никабов на улице
02:22 09.11.2024
Власти Швейцарии приняли постановление о запрете сокрытия лица на улице
Елизавета Коновалова
8.11.2024
Речь идет о ношении никабов, балаклав, платков и других аксессуаров
Жители Швейцарии одобрили законодательное положение, согласно которому будет запрещено скрывать лицо в общественных местах. Об этом сообщил портал SWI Swissinfo.
Уточняется, что запрет распространяется не только на платки и балаклавы, но и на элементы религиозной одежды, в том числе никабы и паранджу. В случае несоблюдения новых правил правонарушителю грозит штраф в размере до 1143 долларов (около 120 тыс рублей). Между тем нововведение не будет действовать в местах отправления культа, иными словами, в храмах, церквях и мечетях сокрытие лица будет по-прежнему разрешено. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее в общеобразовательных учреждения Владимирской области ввели
запрет на ношение одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учащихся. Ограничение уже вступило в силу.