Европа готовит себя к Дональду Трампу. Лидеры стран ЕС обсудили в Будапеште, чего им ждать от смены главы Белого дома

03:24 09.11.2024 Лидеры европейских стран два дня подряд вырабатывали тактику поведения после запланированной на 20 января инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В четверг они собрались в Будапеште на встрече Европейского политического сообщества, а в пятницу продолжили дискуссии на саммите ЕС. Как рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, все европейские лидеры уверены, что ЕС и США "должны продолжать поддерживать Украину, поскольку иначе это пошлет очень опасный сигнал не только России, но и другим странам". Вопрос лишь в том, останется ли поддержка Киева в числе приоритетов Вашингтона. У европейцев на этот счет, как показали дискуссии, есть немалые сомнения.



Собравшиеся в Будапеште европейские лидеры много рассуждали о том, что теперь стало еще важнее, чем раньше, смотреть в одном направлении и говорить одним голосом



Встречи лидеров европейских стран состоялись в Будапеште, что само по себе было примечательно. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выражал резкое несогласие с позицией Евросоюза по целому ряду спорных вопросов, включая миграцию и Украину. Особенно много шума наделала дипломатическая активность господина Орбана в июле, когда он провел переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, потом отправился в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а затем в США встретился с тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом. В Брюсселе не уставали повторять, что Виктор Орбан действует в личном качестве, а не как руководитель государства-председателя ЕС. Большая группа депутатов Европарламента даже призвала лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, так как премьер-министр, по их мнению, "нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью страны-председателя Совета ЕС".



Тем не менее 7 ноября все съехались в Будапешт. Выступая после окончания саммита Европейского политического сообщества (организации, объединяющей страны ЕС и их партнеров), премьер-министр Албании Эди Рама отметил, что стал свидетелем "совершенного особенного дня", когда "вся Европа собралась в загоне у черной овцы - Виктора". "Черной овцой" среди белых овец Виктор Орбан ранее назвал Венгрию, подчеркнув, что "это не проблема" для государства, поскольку оно всегда следовало своему пути и защищало свою свободу и независимость.



На следующий день отдельную встречу провели уже только лидеры стран ЕС. Но ключевая тема была той же, что и в четверг,- будущее отношений Европы с США после инаугурации Дональда Трампа. Общее настроение собравшихся в Будапеште выразил Виктор Орбан: "Ситуацию, которую мы обсуждали сегодня, можно охарактеризовать как трудную, запутанную и опасную для европейского мира и стабильности… Мы встретились, потому что считаем, что вместе сможем лучше противостоять этим опасностям.



Нельзя терять ни минуты, история явно движется в ускоренном темпе. Американские выборы закрыли главу в истории, мир изменится быстрее, чем мы думаем".



В заявлениях лидеров чаще всего звучало слово "единство". Например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал всех европейцев говорить одним голосом, чтобы "сидеть за столом в геополитической игре, а не оказаться в меню" ведущих держав. "Мы должны сохранять наше единство, выстраивая отношения с США. Мы должны стремиться к открытому диалогу, но при этом заботиться о наших собственных интересах, действуя с позиции силы, как европейцы",- отметил, в свою очередь, премьер Бельгии Александр Де Кроо. И добавил: победа Дональда Трампа может стать стимулом для усиления Европы.



Как Европа встретила победу Дональда Трампа

В первую очередь, как отмечали лидеры, Европа должна больше сама заботиться о своей безопасности. "Мы не можем вечно делегировать нашу безопасность американцам",- сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, добавив, что европейцы не имеют права быть "травоядными" в окружении хищников. Его слова нашли отклик у премьера Великобритании Кира Стармера, призвавшего к разработке европейского пакта безопасности. Кроме того, по словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, в повестке саммита стояли вопросы повышения конкурентоспособности ЕС и поддержки европейской промышленности.



Напомним, отношения Дональда Трампа со многими европейскими партнерами были сложными на протяжении всего его первого срока.



Вновь избранный президент США не раз грозил европейцам перестать защищать их, если они не выполнят требования НАТО по расходам на оборону. Республиканец также предупреждал о готовности ввести тарифы на импорт, которые могут навредить производителям ЕС, если европейцы не предоставят более льготные условия для американской продукции.



Особое же беспокойство в ЕС вызывает то, что Дональд Трамп может существенно сократить объемы помощи Киеву или вовсе прекратить такую поддержку. Как рассказал премьер Словакии Роберт Фицо, "многие представители многих стран" высказывались об этом за закрытыми дверями. "Некоторые представители ЕC говорят, что в таком случае сообщество должно было бы принять на себя полную финансовую ответственность за Украину",- добавил политик. После чего отметил, что сам он не поддерживает такой вариант: "Словакия точно будет против".



Тем временем Шарль Мишель рассказал, что все европейские лидеры уверены: ЕС и США вместе "должны продолжать поддерживать Украину, поскольку иначе это пошлет очень опасный сигнал не только России, но и другим странам". А Жозеп Боррель на этом фоне анонсировал запланированную на "ближайшие дни" поездку в Киев, чтобы "обсудить с властями продолжение поддержки и дальнейшие шаги".



Западные союзники Украины не вдохновились "планом победы" Владимира Зеленского

Пока же Будапешт посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что пока рано предсказывать, какой курс выберет 47-й президент США. Но в любом случае, с точки зрения украинского лидера, сильная Америка нужна Европе, и наоборот. В связи с этим Владимир Зеленский напомнил о приверженности Дональда Трампа подходу "мир через силу". Уступки России были бы "неприемлемы для Украины и самоубийственны для всей Европы", а "объятия не помогут", утверждал в своем выступлении украинский лидер, явно намекая на встречи Виктора Орбана, индийского лидера Нарендры Моди и генсека ООН Антониу Гутерриша с российским президентом Владимиром Путиным.



В Кремле тем временем в пятницу вновь напомнили о "готовности к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавил, что "какой-то конкретики" насчет возможных контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока еще нет.



Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко

№207 от 09.11.2024, стр. 1 Источник - Коммерсантъ

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