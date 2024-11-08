 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.11.2024
04:16  Улетел к Бандере настоятель монастыря св. Франциска Ассизского в Москве Корнелюк
04:04  Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере завершит год первой ракеткой мира
03:56  Шахматистка из России Александра Горячкина выиграла Шымкентский турнир Гран-при FIDE Women’s
03:44  "Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве - это цифровизация" - президент Мирзиеев,
03:41  Казахстан. Социального государства в этом году построить опять не удалось, - Д.Ашимбаев,
03:39  Между империей и Советами. Политолог Марат Шибутов о модели местного самоуправления в Казахстане
03:37  Год со дня смерти Салтанат Нукеновой: как изменился Казахстан? - Orda.kz

03:35  Украина потеряет больше всех в мире от победы Трампа, - Фукуяма
03:24  Европа готовит себя к Дональду Трампу. Лидеры стран ЕС обсудили в Будапеште, чего им ждать от смены главы Белого дома
02:22  Власти Швейцарии запретили ношение никабов на улице
02:19  Немыкин мычит сквозь решетку. Удерживающего зарплаты рабочим руководителя Шахты "Инская" в Кузбассе задержали
02:14  Трамп исполнил "грузинскую мечту". Кризис в отношениях между Тбилиси и Западом завершается, - Игорь Селезнев
02:03  Путин вновь использовал свое самое опасное оружие, - Ирина Алкснис
01:13  Битва за Покровск: "львы" Зеленского быстро укрощаются русскими ФАБами, - Р.Маркуш
00:56  Черно-красная Германия: чем могут закончиться внеочередные выборы в ФРГ? - А.Белов
00:40  ВС РФ начали новое наступление в Курской области
00:33  Минюст США объявил о предотвращении попытки убить Трампа по заказу Ирана
00:32  Ум животного. Зеленский пытается спасти свою шкуру путем эскалации, - Николай Сорокин
00:15  Ольга Самофалова: Расплата настигла Европу. Без газа...
00:07  Китайский зомби-апокалипсис в Сибири, - Андрей Школьников
00:01  Из РФ выдворили 20 тыс. мигрантов в ходе операции "Нелегал-2024"
00:00  На фронте погиб командующий 5-й Донецкой мотострелковой бригады им. Захарченко генерал Клименко
Пятница, 08.11.2024
20:10  Казахстан наращивает госдолг: с начала года сумма увеличилась на 6,5%
20:05  Победа Трампа дает Европе шанс избежать большой войны, - Д.Марьянович
19:20  Русский газ, вымораживание Центральной Европы и лицемерие Брюсселя, - ФСК
19:19  О географии Соборов, установившие правила Православных Церквей, - П.В.Густерин
17:45  Культ Бандеры на Украине и его угроза полякам, - П.Лисицкий
17:42  "Это все изменит". Трамп запустит деэскалацию украинского конфликта, - В.Журавлева
17:39  Осень демона революции. Льву Троцкому 145 лет со дня рождения (история), - Вл.Скачко
17:37  Тысячи американцев не смогли проголосовать, потому что не умеют писать, - Эрин Снодграсс
17:24  Россия. Экс-замминистра Минэнерго Яновского подозревают в создании ОПГ
17:22  Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием
15:15  В списках значился. Энтузиасты из Казахстана занимаются поиском солдат, призванных из республик Средней Азии и пропавших в годы Второй мировой войны
14:42  США передают войну Европе: Британия и Германия отомстят России Одессой, - Вадим Егоров
14:39  Sabah: Визит Эрдогана в Киргизию приведет к усилению тюркского мира
14:31  В Амстердаме под лозунгами "Свободу Палестине" избили израильских футбольных фанатов
14:25  Казахстанский ВВП поскользнулся на нефти
14:24  Пол Робертс: У Америки есть шанс на обновление, если Трамп его не прошляпит
14:21  Какой ценой последний маршал СССР Дмитрий Язов мог сохранить Союз и почему он этого не сделал?
14:17  Почему тюлени массово гибнут в Каспийском море
14:00  Как Семен Буденный стал главным героем Красной армии и изменил ход истории
12:38  Киевские олигархи продолжают дерибанить имущество... ДНР
12:37  Здания министерств в Бишкеке распродадут на аукционе, - Акылбек Жапаров
12:28  На Российском винодельческом форуме вручили премии имени князя Льва Голицына
12:26  Лидер КНДР внезапно стал ценным активом, который Трамп захочет оттяпать у Путина и Си
12:22  Израиль празднует, Палестина в печали
12:20  Война США с Россией неизбежна, - Сергей Савчук
12:18  ВС РФ готовятся к штурму Щербиновки на Торецком направлении
12:14  Трамп решил вопрос власти до 2036 года, - Петр Акопов
12:12  О чем договорился Токаев с президентом Азиатского банка развития
11:13  О мудром народе и хитрой элите. Общество является единым организмом, - Ростислав Ищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина потеряет больше всех в мире от победы Трампа, - Фукуяма
03:35 09.11.2024

08.11.2024
Влиятельный американский политолог Фрэнсис Фукуяма (автор книг "Конец истории и последний человек", "Великий разрыв", "Америка на распутье") считает, что с избранием Дональда Трампа президентом США киевский режим становится главным проигравшим в мире.

В статье для британского издания Financial Times Фукуяма пишет, что Украина "безусловно, потеряет больше остальных".

"Позиции (Украины) в военном противостоянии с Россией ослабевали и до выборов (в США). Трамп же может заставить ее пойти на условия России, остановив поставки вооружений, как это делали республиканцы в Палате представителей в течение 6 месяцев", - отмечает эксперт.

Трамп может также серьезно ослабить НАТО, отказавшись выполнять обязательства по статье 5 Договора о коллективной обороне.

"В Европе нет страны-лидера, которая могла бы занять место США (в НАТО)…, поэтому способность противостоять России и Китаю в будущем стоит под большим вопросом", - продолжает Фукуяма. Политика Трампа может вдохновить правые политсилы в Европе выступать против общих целей НАТО.

"Союзники и друзья США в Восточной Азии находятся не в лучшем положении. Хотя Трамп жестко высказывается о Китае, он также восхищается Си Цзиньпином… и, возможно, готов заключить с ним сделку по Тайваню", - считает политолог. Единственным регионом, где Трамп, скорее всего, не откажется от продолжения военного противостояния, будет Ближний Восток, уточняет Фукуяма.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731112500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов: Спикер Сената
- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду 2025 года
- Социального государства в этом году построить опять не удалось
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
- Кадровые перестановки
- О ликвидации нарколаборатории
- Изобличен руководитель корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  