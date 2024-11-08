Украина потеряет больше всех в мире от победы Трампа, - Фукуяма

03:35 09.11.2024

08.11.2024

Влиятельный американский политолог Фрэнсис Фукуяма (автор книг "Конец истории и последний человек", "Великий разрыв", "Америка на распутье") считает, что с избранием Дональда Трампа президентом США киевский режим становится главным проигравшим в мире.



В статье для британского издания Financial Times Фукуяма пишет, что Украина "безусловно, потеряет больше остальных".



"Позиции (Украины) в военном противостоянии с Россией ослабевали и до выборов (в США). Трамп же может заставить ее пойти на условия России, остановив поставки вооружений, как это делали республиканцы в Палате представителей в течение 6 месяцев", - отмечает эксперт.



Трамп может также серьезно ослабить НАТО, отказавшись выполнять обязательства по статье 5 Договора о коллективной обороне.



"В Европе нет страны-лидера, которая могла бы занять место США (в НАТО)…, поэтому способность противостоять России и Китаю в будущем стоит под большим вопросом", - продолжает Фукуяма. Политика Трампа может вдохновить правые политсилы в Европе выступать против общих целей НАТО.



"Союзники и друзья США в Восточной Азии находятся не в лучшем положении. Хотя Трамп жестко высказывается о Китае, он также восхищается Си Цзиньпином… и, возможно, готов заключить с ним сделку по Тайваню", - считает политолог. Единственным регионом, где Трамп, скорее всего, не откажется от продолжения военного противостояния, будет Ближний Восток, уточняет Фукуяма.