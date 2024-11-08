Год со дня смерти Салтанат Нукеновой: как изменился Казахстан? - Orda.kz

03:37 09.11.2024 08 ноября 2024

Егор Грозный



В ночь на 9 ноября 2023 года в Астане произошло страшное убийство Салтанат Нукеновой, которое вызвало огромный общественный резонанс. Сегодня, в годовщину этой трагедии, редакция Orda.kz решила разобраться, что изменилось в Казахстане и каких успехов достигла борьба против насилия.



"Закон Салтанат"

В Казахстане появился долгожданный для многих закон о защите женщин и детей от насилия. Его не могли принять много лет, однако под напором общественного мнения 12 апреля закон подписал президент; документ вступил в силу 16 июня. В обществе его прозвали "законом Салтанат". Такой прогресс в Казахстане высоко оценили и поддержали за рубежом, в том числе представители США. В нашей республике ужесточили ответственность за насилие, но в закон не включили профилактику семейно-бытовых конфликтов; кроме того, остается еще одно "НО" - сенаторы проголосовали за внедрение понятия "традиционные семейные ценности". Об этом говорила в нашем интервью и психотерапевт Елена Тен:



Наше общество - это видно было при обсуждении петиции о "пропаганде" ЛГБТ - за традиционализм и "скрепные" порядки держится руками и ногами. За те самые "традиционные ценности", которые содержат в принципе неравенство людей, не только по признаку пола, но и по национальности, профессии, возрасту, сексуальной ориентации, по множеству признаков.

По словам юриста Халиды Ажигуловой, это может, наоборот, дать возможность агрессорам совершать ряд насильственных правонарушений, "оправдывая это какими-то средневековыми традициями".



Чтобы узнать, как работает новый закон, Orda.kz направила запрос в пресс-службу МВД РК. И вот что мы получили:



"Этот закон вступил в силу 16 июня т. г. С этого момента по семейно-бытовым фактам на канал "102" поступило более 27 тыс. сообщений, что на 33 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодно в полицию поступает около 100 тыс. сообщений о бытовом насилии. По всем ним принимаются меры реагирования".

Также в ответе МВД было сказано, что за 10 месяцев текущего года к административной ответственности привлекли 91 тыс. дебоширов, из которых 24 тыс. были арестованы.



"По ходатайству полиции судами установлено 16 тыс. особых требований к поведению правонарушителей, из которых более половины нарушителям запрещено употреблять алкогольные напитки. Временно выселено 265 правонарушителей из жилища (на срок до 30 суток). В отношении 213 дебоширов судами назначено обязательное прохождение в органах здравоохранения психологической помощи",

заверили в ведомстве.

Однако, по словам основательницы фонда #НеМолчи Дины Тансари, работает закон не очень успешно:



"Честно говоря, я не вижу каких-то глобальных изменений. Я не вижу работы закона, потому что отношение полиции к преступлениям против женщин не изменилось. Все вот эти законодательные нормы, о которых нам говорили, "арест до 50 суток" - такого нет. Как раньше арестовывали на 5–10 суток, так и арестовывают".

А причина таких проблем, по словам главы фонда, кроется в незнании закона самими органами власти:



"В целом полицейские не знают, как работает новый закон".

Однако положительные изменения тоже есть!



Больше не табу

Как говорит глава фонда #НеМолчи, произошли изменения именно в сознании казахстанцев, и были они если не глобальными, то точно очевидными. Женщины стали видеть и понимать, что нужно заявлять в полицию. Подтверждением ее слов могут стать в том числе истории, о которых мы писали. К примеру, о супруге казахстанского дипломата Карине Мамаш, заявившей о побоях, или знаменитой телеведущей и экс-сенаторе Дане Нуржигит.



За судом над Бишимбаевым следили во всем Казахстане, об этом писали иностранные СМИ, в странах по всему миру проходили митинги в память погибшей казахстанки. Такие события не могли остаться незамеченными. По словам Дины Тансари, суд над Бишимбаевым показал, как выглядит агрессор, как он манипулирует мнением людей, как он очерняет жертву. Следствие: женщины стали понимать, кто такой абьюзер. Многие в Салтанат узнали себя, многие увидели абьюзеров на примере Бишимбаева и это стало тем, что не нужно доказывать.



"Раньше нам нужно было объяснять, какие это люди, как они себя ведут в семье. Их всегда было сложно разглядеть, сейчас же, после кейса с Бишимбаевым, это стало даже очень понятным и очевидным. Это показательный урок для всего общества: как выглядит агрессор и как выглядит жертва. И самое главное: женщины научились не молчать! К нам идет очень много обращений, несмотря на наше плачевное положение, несмотря на преследования властей и заказной хейт. Тем не менее, к нам идут, и мы даже не сбавляли обороты. В день мы принимали до 60–65 обращений от жертв насилия",

добавляет она.

Публичные суды в прямом эфире

О чем действительно раньше не слышали казахстанцы, так это о публичных судах в прямом эфире. Многие видели, как подобные судебные процессы проходят в других странах, сложно было предположить, что это возможно в Казахстане. Однако суд над Бишимбаевым приобрел не только внутристрановой, но и международный масштаб. Прокурор, которая стала одной из самых популярных личностей в стране, устав сообщать о фейковых аккаунтах, открыла свою страничку. За несколько дней на нее подписалось более 200 тысяч человек.



В своей практике Казахстан запомнил еще два процесса, проходивших с прямой трансляцией: это суд над пассажиром, ударившим женщину-водителя автобуса в Алматы, и суд по делу об избиении водителя скорой в Караганде.



"К сожалению, пока у нас таких публичных судов, как над Бишимбаевым, практически нет. Те публичные суды, которые вели, были где-то урезаны. Показывали не всех участников процесса",

говорит адвокат Галым Нурпеисов.

Он считает, что публичность дела, связанная с Бишимбаевым, была задумкой с определенной целью. Но не для того чтобы показать открытость судебного процесса, а чтобы создать определенное общественное мнение для принятия определенных законов.



"Поэтому ту открытость, ту публичность, которую показали по одному делу, нельзя сейчас сравнивать с открытостью процесса по другим делам. Поэтому власть открывает эти процессы только тогда, когда ей нужно и с определенной целью, но никак не для реализации права на гласность и публичность",

считает юрист.

В пример он приводит судебный процесс по делу журналиста Думана Мухаметкарима, обвиняемого в поддержке экстремизма.



"Там нет ни государственных секретов, ни каких-либо оснований для проведения закрытого процесса. Почему этот процесс провели в закрытом режиме, а над Бишимбаевым - в открытом? Поэтому здесь нет такого критерия, по которому власть хочет показать какую-то гласность. Они отбирают те процессы, которые им необходимы для определенных политических целей",

уверен Галым Нурпеисов.

Адвокат высказался и об удаленных процессах и проблемах, с которыми до сих пор сталкиваются служители закона. По его мнению, удаленный формат должен использоваться по необходимости, для этого нужна "нормальная сертифицированная программа в судах именно отечественного производства", которая позволяет эти процессы записывать.



"Те процессы, которые идут с аудиовидеофиксацией, там, во-первых, не видно лиц; во-вторых, аудио убегает вперед, а видео, наоборот, тормозится",

добавил он.

В Казахстане появился правозащитник

Новым активистом стал Айтбек Амангельды - брат погибшей Салтанат. Он получил широкую известность не только в Казахстане, но и за его пределами. Сейчас у него в инстаграме 769 тысяч подписчиков, он активно участвует в правозащитной деятельности, судах, высказывается о вопиющих случаях насилия и убийства. Айтбек Амангельды основал волонтерскую сеть помощи жертвам бытового насилия, и за девять месяцев работы, по его словам, им удалось оказать поддержку более 1500 женщинам.



Кроме того, правозащитник "топит" за открытие Фонда памяти Салтанат Нукеновой, в котором женщины также смогут получать поддержку. Однако, как он сообщает, Министерство юстиции продолжает ему отказывать в регистрации. В сентябре стало известно, что правозащитник получил уже седьмой отказ, однако на этом останавливаться он не намерен.



Об обряде никах

Имама Республиканской мечети в Астане, который проводил обряд никах между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой, наказали за нарушение правил. Обряд был проведен 17 октября 2022 года в главной мечети, однако, согласно требованиям Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), имамы обязаны требовать свидетельство о браке, выданное органами ЗАГСа, которого в их случае не было. Имама, проводившего обряд, привлекли к дисциплинарной ответственности.



"Пункт 3 статьи 2 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О браке и семье" гласит, что признаются только браки, заключенные государственными органами. К. Кыдырмин , имам главной мечети республики, который не потребовал свидетельство о браке, нарушил тем самым внутренний порядок работы ДУМК, был привлечен к дисциплинарной ответственности",

заявили в ДУМК.

Чтобы узнать, как обстоят дела с заключением обрядов сейчас, мы обратились в ДУМК. Однако отвечать на наши вопросы отказались под предлогом, что говорили на эту тему много раз. Статистику о количестве проведенных обрядов от них тоже не получили: в управлении ответили, что не ее ведут и по этому вопросу лучше обращаться к представителям конкретной мечети. Мы так и сделали. Однако и там нам были не рады.



Пресс-секретарь Центральной мечети Алматы Гульзира Жидебай ответила коротко: документы о заключении брака проверяли всегда, и только после этого проводился никах. А за последний год, по ее словам, таких обрядов было 842.



Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже Гастроцентра в Астане. В тот же день по подозрению в убийстве задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.



13 мая 2024 года суд приговорил его к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгого режима) по двум статьям: п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство с особой жестокостью") и п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание"). Источник - Orda.kz

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