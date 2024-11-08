Между империей и Советами. Политолог Марат Шибутов о модели местного самоуправления в Казахстане

03:39 09.11.2024

08 ноября 2024

Анастасия Прилепская



Политолог Марат Шибутов на заседании общественной палаты при Мажилисе обнаружил следы Российской империи и Советского союза в системе институтов местного самоуправления в Казахстане, сообщает Orda.kz.



Говоря о системе местного самоуправления, Марат Шибутов отметил, что в казахстанском обществе "застряли" две схемы управления на местах - так, которую в свое время насаждала Российская империя и та, что была при Советском союзе.



"Это у нас осталось в головах, и в том числе у наших чиновников и в законах, которые они предлагают - "Устав о сибирских киргизах", оставленный госсекретарем Российской империи Михаилом Сперанским и принятый в 1822 году. Там была одна схема управления на уровне уезда, волости, а на нижнем уровне - сельском - какие-то свои формы управления. И у нас то же самое - маслихаты регионов, маслихаты районов, а потом вдруг - "кенес" на уровне села",

сказал Марат Шибутов.

Остаточное советское мышление политолог увидел в стремлении разделять государственную власть в виде маслихатов и самоуправление - в виде различных советов.



"Мы живем в суверенном Казахстане, пора уже убрать это из головы. Идея растет из советского периода, когда вся власть была у советов. Но у нас не Советский союз",

напомнил Марат Шибутов.

Кроме того, на заседании общественной палаты при Мажилисе прозвучали предложения:



о создании маслихатов на уровне села;

о повышении открытости маслихатов, трансляции заседаний онлайн и депутатские запросы по аналогии с Мажилисом;

об утверждении кандидатур руководителей местных исполнительных органов с согласия маслихата;

о расширении функций маслихатов в части бюджета народного участия.

Законопроект с этими и другими поправками на стадии разработки, после обсуждений с экспертами он будет сформулирован и направлен в парламент.