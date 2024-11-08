Казахстан. Социального государства в этом году построить опять не удалось, - Д.Ашимбаев,

03:41 09.11.2024

Социального государства в этом году построить опять не удалось

Д.Ашимбаев: По данным статистиков, реальные доходы населения за год выросли всего на 1,5%, - т.е. все социальные платежи и индексации по сути опять съелись инфляцией. А если мы еще подсчитаем рост расходов...



Данияр Ашимбаев, 7 ноября 24



Правительство запуталось в своих планах, как стратегических, так и оперативных.

Путаницу от души вылили на население, которое и так несколько в шоке от многочисленных гениальных инициатив Минздрава. Минтруда и Минфина.

По данным статистиков, реальные доходы населения за год выросли всего на 1,5%, - т.е. все социальные платежи и индексации по сути опять съелись инфляцией. А если мы еще подсчитаем рост расходов...

Программа "тариф в обмен на инвестиции" активно работает и расходы по коммуналке ощутимо растут.



Цитирую тех же статистиков: "По сравнению с октябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, отопление центральное – на 33,6%, водоотведение – на 26,9%, электроэнергию – на 22,9%, горячую воду – на 18,1%, вывоз мусора – на 16,3%" .

Добавим сюда и экономический эффект от реформы часовых поясов. Световой день сократился, что привело к увеличению расходов на освещение. Но это, как видно, проблемой не считается вообще. Одни члены правительства считают, что вставать всем нужно пораньше (часов в 5-6, наверное), другие - что депрессий от короткого светового дня быть не может, а третьи - что, если кому-то доставляет неудобство забирать детей со школы в темноте, то пусть сами договариваются с работодателями.



На этом фоне ситуация с бюджетом выглядит вдвойне парадоксально.

Если налогов поступило сильно меньше, то это указывает на отсутствие декларируемого экономического роста. Если расходов прописали больше, чем могли заработать, то это указывает на непрофессионализм планировщиков.

При этом нельзя сказать, что эффективность бюджетной политики вообще имеется в наличии.



Каждый аудит ВАП, каждое уголовное дело Антикора или Финмониторинга говорит на самом деле не о том, что мы в очередной раз победили коррупцию или неэффективность, а о том, что уровень коррупции, неэффективности и некомпетентности госчиновничества зашкаливает.