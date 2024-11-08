"Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве - это цифровизация" - президент Мирзиеев,

03:44 09.11.2024

"Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве - это цифровизация" - президент

Президент Узбекистана назвал цифровизацию единственным способом кардинальных изменений в водном хозяйстве. "Фермеры говорят, что учет и расчет потребления воды остаются очень сложными и состоят из 17 этапов, из-за чего много ошибок", - сказал он.



Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве - это "цифровизация, цифровизация и еще раз цифровизация". Об этом на совещании 7 ноября заявил президент Шавкат Мирзиеев.



Для насосных станций были закуплены 1700 устройств для онлайн-контроля и 12 тысяч "умных" счетчиков. Однако информационной системы для сбора и анализа данных с этих устройств пока нет. Из-за отсутствия учета доставленной технической воды образовалась дебиторская задолженность в 62 млрд сумов.



"Фермеры говорят, что учет и расчет потребления воды остаются очень сложными и состоят из 17 этапов, из-за чего много ошибок. В этой связи при Министерстве водного хозяйства будет создан Центр цифровизации водного хозяйства, где будет запущена единая информационная система учета и контроля потребления воды", - сообщил глава государства.



В настоящее время 40% поступлений от налога на воду остается в районных управлениях водного хозяйства. Однако в 27 районах средства, собранные с налога на воду, не были переданы на услуги по доставке воды. Хокимам областей поручено устранить это упущение в течение недели.



Министерству экономики и финансов поручено автоматизировать распределение поступлений от налога на воду между бюджетом и управлениями водного хозяйства.



Ответственным лицам поручено разработать программу приоритетных проектов в водном хозяйстве до 2030 года.



На этом совещании президент также сообщил, что планируется продолжить программу бетонирования каналов для сокращения потерь воды. В 2025 году на эту цель направят 800 млрд сумов. Он отметил возможность строительства микроГЭС за счет увеличения скорости потока воды в забетонированных каналах.



Кроме этого, Шавкат Мирзиеев объявил 2025 год в водном хозяйстве годом повышения эффективности насосных станций. Потребление электроэнергии на насосных станциях в водном хозяйстве сократилось с 8,3 млрд до 6,8 млрд кВт·ч, однако этого недостаточно, заявил он. Глава государства поручил расширить опыт хорезмских фермеров по экономии энергии, а также объявить тендер по главным насосным станциям в двух областях.



8.11.24