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|Шахматистка из России Александра Горячкина выиграла Шымкентский турнир Гран-при FIDE Women’s
03:56 09.11.2024
Шахматистка Бибисара Асаубаева заняла третье место на крупном турнире
В Шымкенте завершился женский Гран-при по шахматам, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, казахстанка Бибисара Асаубаева стала бронзовым призером женского Гран-при по шахматам, который завершился 8 ноября в Шымкенте.
По итогам 9 туров убедительной победы во втором этапе FIDE Women’s Grand Prix Series 2024-2025 добилась Александра Горячкина, выступающая под флагом ФИДЕ (7 очков).
Аксинья Титова