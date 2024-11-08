Шахматистка из России Александра Горячкина выиграла Шымкентский турнир Гран-при FIDE Women’s

03:56 09.11.2024

Шахматистка Бибисара Асаубаева заняла третье место на крупном турнире



В Шымкенте завершился женский Гран-при по шахматам, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанка Бибисара Асаубаева стала бронзовым призером женского Гран-при по шахматам, который завершился 8 ноября в Шымкенте.



По итогам 9 туров убедительной победы во втором этапе FIDE Women’s Grand Prix Series 2024-2025 добилась Александра Горячкина, выступающая под флагом ФИДЕ (7 очков).



Аксинья Титова