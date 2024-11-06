Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере завершит год первой ракеткой мира

04:04 09.11.2024

Кермен Эрдниева

Forbes Sport

6.11.24



Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере завершит год в статусе первой ракетки мира. Спортсменка стала недосягаемой для идущей второй в рейтинге польки Иги Швентек после ее поражения от американки Коко Гауфф на групповом этапе Итогового турнира WTA

Арина Соболенко завершит текущий сезон в качестве лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это стало известно после поражения Иги Швентек от Коко Гауфф на групповом этапе Итогового турнира. Полька могла вернуть первую строчку, если бы выиграла Итоговый турнир без единого поражения.



Соболенко 21 октября во второй раз в карьере возглавила мировой рейтинг, сместив на второе место Швентек, которая удерживала звание первой ракетки мира с ноября 2023 года. Ранее белорусская теннисистка лидировала в рейтинге на протяжении восьми недель - с 11 сентября по 5 ноября 2023 года.



Арине Соболенко 26 лет. На ее счету 17 титулов в одиночном разряде под эгидой WTA и шесть - в парном. В этом году белоруска выиграла US Open и Australian Open, а также турниры категории WTA 1000 в Цинциннати и в Ухане. Соболенко дважды побеждала на турнирах Большого шлема в парном разряде - на US Open (2019) и Australian Open (2021). Оба титула завоеваны в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. В составе сборной Белоруссии Арина заняла второе место на Кубке Федерации.



Соболенко станет 16-й теннисисткой в истории, которой удастся завершить сезон лидером рейтинга WTA. "Как я всегда говорила, хочу закончить год первой, чтобы быть уверенной, что я первая ракетка мира по праву - а не потому, что кто-то потерял 100 очков", - заявляла ранее спортсменка.



Соболенко ранее гарантировала себе выход из группы на Итоговом турнире. Ранее она победила китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:4 и итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:3, 7:5. В среду, 6 ноября, Соболенко проведет последний матч в группе против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.



Итоговый турнир проходит в cтолице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Призовой фонд турнира составил $15,25 млн. Напомним, что с 2019 года Итоговый турнир WTA проходил в разных локациях и имел призовой фонд в $9 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Швентек.