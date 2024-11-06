 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.11.2024
04:16  Улетел к Бандере настоятель монастыря св. Франциска Ассизского в Москве Корнелюк
04:04  Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере завершит год первой ракеткой мира
03:56  Шахматистка из России Александра Горячкина выиграла Шымкентский турнир Гран-при FIDE Women’s
03:44  "Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве - это цифровизация" - президент Мирзиеев,
03:41  Казахстан. Социального государства в этом году построить опять не удалось, - Д.Ашимбаев,
03:39  Между империей и Советами. Политолог Марат Шибутов о модели местного самоуправления в Казахстане
03:37  Год со дня смерти Салтанат Нукеновой: как изменился Казахстан? - Orda.kz

03:35  Украина потеряет больше всех в мире от победы Трампа, - Фукуяма
03:24  Европа готовит себя к Дональду Трампу. Лидеры стран ЕС обсудили в Будапеште, чего им ждать от смены главы Белого дома
02:22  Власти Швейцарии запретили ношение никабов на улице
02:19  Немыкин мычит сквозь решетку. Удерживающего зарплаты рабочим руководителя Шахты "Инская" в Кузбассе задержали
02:14  Трамп исполнил "грузинскую мечту". Кризис в отношениях между Тбилиси и Западом завершается, - Игорь Селезнев
02:03  Путин вновь использовал свое самое опасное оружие, - Ирина Алкснис
01:13  Битва за Покровск: "львы" Зеленского быстро укрощаются русскими ФАБами, - Р.Маркуш
00:56  Черно-красная Германия: чем могут закончиться внеочередные выборы в ФРГ? - А.Белов
00:40  ВС РФ начали новое наступление в Курской области
00:33  Минюст США объявил о предотвращении попытки убить Трампа по заказу Ирана
00:32  Ум животного. Зеленский пытается спасти свою шкуру путем эскалации, - Николай Сорокин
00:15  Ольга Самофалова: Расплата настигла Европу. Без газа...
00:07  Китайский зомби-апокалипсис в Сибири, - Андрей Школьников
00:01  Из РФ выдворили 20 тыс. мигрантов в ходе операции "Нелегал-2024"
00:00  На фронте погиб командующий 5-й Донецкой мотострелковой бригады им. Захарченко генерал Клименко
Пятница, 08.11.2024
20:10  Казахстан наращивает госдолг: с начала года сумма увеличилась на 6,5%
20:05  Победа Трампа дает Европе шанс избежать большой войны, - Д.Марьянович
19:20  Русский газ, вымораживание Центральной Европы и лицемерие Брюсселя, - ФСК
19:19  О географии Соборов, установившие правила Православных Церквей, - П.В.Густерин
17:45  Культ Бандеры на Украине и его угроза полякам, - П.Лисицкий
17:42  "Это все изменит". Трамп запустит деэскалацию украинского конфликта, - В.Журавлева
17:39  Осень демона революции. Льву Троцкому 145 лет со дня рождения (история), - Вл.Скачко
17:37  Тысячи американцев не смогли проголосовать, потому что не умеют писать, - Эрин Снодграсс
17:24  Россия. Экс-замминистра Минэнерго Яновского подозревают в создании ОПГ
17:22  Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием
15:15  В списках значился. Энтузиасты из Казахстана занимаются поиском солдат, призванных из республик Средней Азии и пропавших в годы Второй мировой войны
14:42  США передают войну Европе: Британия и Германия отомстят России Одессой, - Вадим Егоров
14:39  Sabah: Визит Эрдогана в Киргизию приведет к усилению тюркского мира
14:31  В Амстердаме под лозунгами "Свободу Палестине" избили израильских футбольных фанатов
14:25  Казахстанский ВВП поскользнулся на нефти
14:24  Пол Робертс: У Америки есть шанс на обновление, если Трамп его не прошляпит
14:21  Какой ценой последний маршал СССР Дмитрий Язов мог сохранить Союз и почему он этого не сделал?
14:17  Почему тюлени массово гибнут в Каспийском море
14:00  Как Семен Буденный стал главным героем Красной армии и изменил ход истории
12:38  Киевские олигархи продолжают дерибанить имущество... ДНР
12:37  Здания министерств в Бишкеке распродадут на аукционе, - Акылбек Жапаров
12:28  На Российском винодельческом форуме вручили премии имени князя Льва Голицына
12:26  Лидер КНДР внезапно стал ценным активом, который Трамп захочет оттяпать у Путина и Си
12:22  Израиль празднует, Палестина в печали
12:20  Война США с Россией неизбежна, - Сергей Савчук
12:18  ВС РФ готовятся к штурму Щербиновки на Торецком направлении
12:14  Трамп решил вопрос власти до 2036 года, - Петр Акопов
12:12  О чем договорился Токаев с президентом Азиатского банка развития
11:13  О мудром народе и хитрой элите. Общество является единым организмом, - Ростислав Ищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере завершит год первой ракеткой мира
04:04 09.11.2024

Кермен Эрдниева
Forbes Sport
6.11.24

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере завершит год в статусе первой ракетки мира. Спортсменка стала недосягаемой для идущей второй в рейтинге польки Иги Швентек после ее поражения от американки Коко Гауфф на групповом этапе Итогового турнира WTA
Арина Соболенко завершит текущий сезон в качестве лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это стало известно после поражения Иги Швентек от Коко Гауфф на групповом этапе Итогового турнира. Полька могла вернуть первую строчку, если бы выиграла Итоговый турнир без единого поражения.

Соболенко 21 октября во второй раз в карьере возглавила мировой рейтинг, сместив на второе место Швентек, которая удерживала звание первой ракетки мира с ноября 2023 года. Ранее белорусская теннисистка лидировала в рейтинге на протяжении восьми недель - с 11 сентября по 5 ноября 2023 года.

Арине Соболенко 26 лет. На ее счету 17 титулов в одиночном разряде под эгидой WTA и шесть - в парном. В этом году белоруска выиграла US Open и Australian Open, а также турниры категории WTA 1000 в Цинциннати и в Ухане. Соболенко дважды побеждала на турнирах Большого шлема в парном разряде - на US Open (2019) и Australian Open (2021). Оба титула завоеваны в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. В составе сборной Белоруссии Арина заняла второе место на Кубке Федерации.

Соболенко станет 16-й теннисисткой в истории, которой удастся завершить сезон лидером рейтинга WTA. "Как я всегда говорила, хочу закончить год первой, чтобы быть уверенной, что я первая ракетка мира по праву - а не потому, что кто-то потерял 100 очков", - заявляла ранее спортсменка.

Соболенко ранее гарантировала себе выход из группы на Итоговом турнире. Ранее она победила китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:4 и итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:3, 7:5. В среду, 6 ноября, Соболенко проведет последний матч в группе против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Итоговый турнир проходит в cтолице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Призовой фонд турнира составил $15,25 млн. Напомним, что с 2019 года Итоговый турнир WTA проходил в разных локациях и имел призовой фонд в $9 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Швентек.

Источник - forbes.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731114240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов: Спикер Сената
- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду 2025 года
- Социального государства в этом году построить опять не удалось
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
- Кадровые перестановки
- О ликвидации нарколаборатории
- Изобличен руководитель корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  