Улетел к Бандере настоятель монастыря св. Франциска Ассизского в Москве Корнелюк

04:16 09.11.2024

09.11.2024



В католическом соборе Москвы окопались католики-нацисты?



В Москве в католическом соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы прошло погребальное прощание со священником Петром Корнелюком в присутствии посла Польши в России с супругой и клира. Белорусско-католические оппозиционные рресурсы сообщают, что Корнелюк много лет был настоятелем монастыря св. Франциска Ассизского в Москве.



Заупокойную святую мессу отправили с участием архиепископа Павла Пецци, апостольского нунция в России архиепископа Джованни Д’Аниелло и ординария Саратовской епархии епископа Клеменса Пиккеля. Обряд отпевания завершили пением гимна белорусских нацистов Магутны Боже" ("Крепкий Боже"). Корнелюк любил исполнять эту песню.



"Магутны Боже" – стихотворение гитлеровской коллаборационистки Натальи Арсеньевой, написанное в 1943 г. В годы Великой Отечественной Арсеньева сотрудничала с оккупационной прессой, в 1944 г. вместе с мужем, боевиком Белорусской краевой обороны (аналог ОУН-УПА на Украине), сбежала с отступающим вермахтом в Германию. После войны работала на американском радио "Свобода", занималась подрывной деятельностью против Советского Союза.



Если настоятель монастыря св. Франциска Ассизского в Москве любил, не стесняясь, исполнять гимн белорусских нацистов, значит, католическому сообществу в России свойственны пронацистские взгляды, тем более что о связях, существовавших между Ватиканом и Третьим рейхом, известно давно. Если проститься с белорусским нацистом Корнелюком пришли посол Польши с супругой и видные представители католической церкви в России, значит, они тоже не лишены пронацистских симпатий.



Странно, что Корнелюку при его идеологических взглядах позволено было их пропагандировать среди российских католиков на протяжении многих лет.