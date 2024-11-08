"Ты че такой борзый": цыгане кошмарят целый российский город Что происходит в Волжском, - МК

08:59 09.11.2024

В городе Волжский Волгоградской области накаляются отношения между местными и цыганским табором, остановившимся сразу в нескольких районах. Обострение случилось после попытки юных кочевников напасть на местных подростков. Инцидент начался у крупного торгового центра.



Что происходит в Волжском



Как рассказывают очевидцы, драку спровоцировали цыганские дети. Они окружили толпой местную пару и стали требовать деньги.



- 15-летний парень шел со своей девушкой. Их окликнули. Стали окружать. Их стали гнать, но те не отступали. Требовали деньги. Говорили, что иначе не отстанут. Окружили как мухи, - рассказал Михаил П. из Волжска.



Девушка достала телефон и начала снимать все на видео. Дети стали на нее прыгать, пытаясь выхватить гаджет. Пока шла суета, откуда-то появился взрослый цыган, лет 19-ти.



- Он стал угрожать и требовать удалить видео, – сообщают жители Волжского. – Но девушку оказалось не так легко запугать. Она послала его куда подальше.



Тогда цыган докопался до парня. Якобы проходя мимо, он не так на него посмотрел и задел его. На что молодой человек ответил, что он даже не обращал никакого внимания на прохожих. И в доказательство предложил посмотреть камеры.



Но и это не убедило цыгана. В ответ он спросили: "Ты че такой борзый?".



Толпа цыганских подростков явно провоцировала драку. Но парень не шел на конфликт.



- Их была целая толпа, а он один, - рассказал "МК" свидетель конфликта.



Пару спасло то, что девушка начала громко кричать и отогнала назойливых детей и их покровителей.



Однако на этом дело не закончилось. Родители волжских подростков обратились в полицию. Начались проверки. Ситуацию с цыганами в городе взял под личный контроль Александр Бастрыкин.



Масла в огонь подлила и драка в городском общежитии. 7 ноября постояльцы отмечали годовщину октябрьской революции. Красный день календаря закончился поножовщиной и наездом автомобиля. В этих преступлениях тоже подозревают цыган.



- Они живут в этом общежитии. Постоянно там наркотики продают, - рассказывает "МК" местная жительница.



Но полиция на этот раз не нашла вину цыган. Наоборот, их признали пострадавшими. По официальным данным, мужчина выпивал на общей кухне. Ему стало жарко, и он открыл форточку. Цыгане, бывшие в этом же помещении, ее попросили закрыть. В ответ услышали отказ. Слово за слово, мужчина взялся за нож. Легко ранил одного из представителей кочевого народа. Затем спустился с лестницы и попытался скрыться на автомобиле. Цыгане толпой окружили машину и пытались ее задержать, но водитель наехал и на них.



- Остальные постояльцы высыпали на улицу. Вызвали полицию. Подъехали два автобуса. Всех повязали, - рассказали очевидцы.



Цыган признали пострадавшей стороной, но жители не верят этой версии. В городе уверены, что цыгане виноваты в конфликте. Спровоцировали мужика, а они толпой на него напали, как всегда.



- Вчера иду, бабка-цыганка что-то тряпкой вытирает у общежития. Ну неспроста же. Следы какие-то заметает, - подозревают уроженцы Волжского.



Местные не верят, что цыгане уберутся из города. Они уверены, что в полиции сидят подкупленные им люди. На всякий случай они запрещают детям в темное время суток появляться на улице.



Волжане боятся, что на их тихих улицах могут повториться события в Коркино, где 19-летний цыган зарезал женщину-таксистку.



- Мало ли, что у них на уме. Раз они стали к местным просто так докапываться, то это до добра не доведет. У нас парни тоже молодые и горячие. Мы не хотим, чтобы началась поножовщина. Мы знаем, что у них даже дети при оружии. В школах не учатся. Болтаются целыми днями у торгового центра и вымогают деньги, - рассказала "МК" многодетная мама из Волжска.



Авторы: ОЛЬГА ТЕРЕШКОВА