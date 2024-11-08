 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Михаил Павлив: Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву
09:55 09.11.2024

08.11.2024

Михаил Павлив

И не скажешь ведь, что клептоманы из "95 квартала" не готовились к возможному избранию Трампа. Готовились и прорабатывали самые разные варианты, даже начали подготовку к общенациональному референдуму и возможным президентским и парламентским выборам. Но все равно как-то спустя рукава. Верить в Дональда, а не Камалу, решительно не хотелось.

И когда триумфальный камбэк свершился, все потужные тигры и львы международной политики и госуправления превратились в забитых мышей, мечтающих лишь спрятаться от настигшей реальности.
Но беда для них совсем в другом. Настигать будет не реальность как таковая, а вполне себе конкретные персонажи.
И сеанс самопрезентации для будущей американской администрации разразился в Незалежной в самых разных и причудливых проявлениях.

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Кажется, через двое суток после того, как стало понятно, что Трамп возвращается, высказаться в том или ином роде успели почти все ключевые персоны Украины. Причем в наименьшей степени это были люди, близкие к Зеленскому и Ермаку.
Собственно, от лица режима, по сути, прозвучало только очень заискивающее и в то же время наглое поздравление от просроченного Вовы, а так же сообщение о явно формальном телефонном разговоре. Но самые яркие перфомансы случились от тех, кто заслужено считает себя обиженными "95 кварталом". И в первую очередь это люди, связанные с Порошенко, Ахметовым, и, конечно же, Коломойским*.
Например, Петр Порошенко даже выкатил некие "пять красных линий":
- Никаких компромиссов по независимости Украины, она "не вернется в зону влияния России";
- Украина никогда не откажется от территорий, перешедших под контроль России;
- Украина не согласится "на ограничение мощности ВСУ", поскольку это "самый надежный и эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства";-
- До "полного освобождения" своей территории Украина не может "пойти на компромисс или отмену санкций";
- Украина должна сделать "домашнюю работу" для вступления в НАТО и убедить Трампа, что "никакая другая альтернатива прекращению войны, о которой он говорит, не может состояться без членства" Киева в блоке.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет должен сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по вопросу урегулирования конфликта на Украине, считает американский журнал Time

Все это абсолютная "маниловщина", мало связанная с реальным положением дел, но нужно понимать, что и Порошенко, как и Зеленский, сейчас, после избрания Трампа, оказался в подвешенном состоянии. Личные гарантии его безопасности и защиты от преследований украинской властью давал ему Байден. Трамп ему, мягко говоря, ничего не должен.

Больше того, именно Трамп дал отмашку в свое время на разгром бывшим министром МВД Аваковым* построенной перед выборами 2019 года масштабной сетки по скупке голосов в пользу Порошенко и по избирательным "каруселям". Так что поводов для беспокойства у экс-президента теперь хоть отбавляй, и он спешит проявить себя.
Ну, а вообще, если взглянуть более широко, сложилось впечатление, что еще до объявления официальных итогов выборов за океаном сезон охоты на Зеленского его ближайшее окружение уже был открыт.
В духе отвязной критики режима высказался даже экстремист Арестович*, заявив что все идет к мирным соглашениям к Новому году, но Банковая, не много ни мало, готовит какую-то страшную провокацию, чтобы сорвать мирные переговоры. Алексей "две недели и победа" пошел даже дальше и спросил зрителей своего видеоблога, а ради чего вообще эта война? Еще неделю назад такое было немыслимо.

Таким же вопросом резко стали задаваться за двое суток в целой россыпи украинских медиа, включая те, что принадлежат теневому воротиле и профессиональному политическому предателю Сергею Левочкину. Если кто забыл, именно этот господин был одним из организаторов Евромайдана и госпереворота 2014 года. А потом, как ни в чем не бывало, сотрудничал и с Порошенко и с Зеленским. И теперь, почуяв новые веяния, готов предать очередного патрона.
Ну а от людей Коломойского, и в том числе от сидящего в СИЗО депутата Дубинского, прозвучали, по сути, прямые угрозы скорой политической расправы и уголовного преследования в адрес Зеленского и Ермака.

Еще одним подтверждением паники в украинских верхах стали заявления от Сырского с явным намеком на выход из Курской области, и главы бюджетного комитета Рады Гетманцева с идеей принудительной покупки населением облигацией военного займа. Как тут не вспомнить свежее высказывание Орбана, что теперь вопрос выделения ЕС Украине 50 миллиардов снова стал открытым.
В общем, будущая рокировка в Белом доме ожидаемо запустила эффект домино на Украине и в Евросоюзе, который грозит погрести под собой все нынешнее военно-политическое руководство, и не только. Причем, похоже, и в этот раз в Незалежной готовы справиться своими силами и учинить очередной переворот или погром, и уж как минимум расправу над недавними кумирами.

* внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Источник - ukraina.ru
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