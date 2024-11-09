 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Северяне", отбив 11 отчаянных контратак ВСУ, уничтожили роту отборных бандеровцев, - СП
10:04 09.11.2024

9 ноября 2024
Курская дуга, 8 ноября: 80 "двухсотых", 2 подбитых танка, 6 сожженных БМП и ББМ - противник шел в лоб на пулеметы нашей пехоты

Александр Ситников

ВСУ несут колоссальные потери в Курской области, сама операция не была продиктована военными соображениями. Об этом Владимир Путин заявил 7 ноября в рамках пленарного заседания клуба "Валдай". Президент уточнил, что там за три месяца вторжения ВСУ потеряли больше, чем за весь прошлый год - свыше 30 тыс. боевиков.

Судя по всему, это далеко не предел. По словам военкора Марата Хайруллина, в Судже - "котел", под Суджей - "котел", то есть "котел" над "котлом" получается, как снеговик. И никуда противнику из него уже не деться. "Они не могут уйти… там одна единственная дорога, которая простреливается с обеих сторон. Они начнут выводить, их сразу всех поубивают", - пояснил военкор.

Между тем, по данным паблика DeepState (заблокированного в нашей стране), армия России начала третью волну наступательных действий в Курском приграничье. Как признает админ DS Роман Погорелов, "день выдался трудным у подразделений ВСУ в Курской области. Русские возобновили наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу".

Ждать правдивой информации от этого ресурса не приходится, но сам факт публикации говорит о многом. Украинская "телега" тоже сообщает о возобновлении боев на Курском направлении в трех локациях - в районах Новоивановки, Дарьино и Свердликово. Причем здесь уничтожаются не какие-то "мобики", а лучшие пiдроздiли киевской хунты. Об этом свидетельствует нескончаемый поток фото и видео уничтоженной натовской техники, которую кому попало янки не доверили бы.

Инсайдер из Генштаба ВСУ сообщил киевской экспертной тусовке о прорыве "северян" в районе Малой Локни со стороны Погребков, а затем дал задний ход, мол, ситуация требует уточнения и "украинские подразделения стремятся не допустить, чтобы ВС РФ тут (в Старой Сорочине) закрепились".

Интересно, что самостийные наблюдатели почему-то умалчивают о суицидальных атаках ВСУ, понимая, что эти новости не приветствуются майданутой публикой, особенно на фоне вбросов нардепки Марьяны Безуглой. Судя по публикациям в укроСМИ, ситуация в зоне вторжения подается как подготовка к выводу "в рамках будущих мирных переговоров". При этом сам просроченный Зеленский и глава ОП Ермак фактически отрицают окончание курской авантюры, типа, "из-за двойственности".

Между тем наше Минобороны сообщило, что подразделениями группировки "Север" за сутки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Здесь ВСУ лишились сразу 80 укровояк, двух танков, двух БМП и четырех бронетранспортеров. Видимо, бои были жестокими.

Всего за сутки потери противника в Курском приграничье составили более 300 оккупантов, также уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей. То есть накаты были серьезные, особенно в сторону Зеленого Шляха, но безрезультатные.

А вот у наших солдат есть серьезные успехи. Российские бойцы не только отбили психический "наступ" бандеровцев, но и освободили Старую Сорочину и Новую Сорочину, а также Орловку. Об этом сообщил телеграм-канал "Северный ветер". Кроме того, "северяне" значительно продвинулись на трех направлениях: в районе н.п. Дарьино, Зеленый Шлях и Малая Локня.

"Судя по поступающей с утра информации, наши части все-таки первыми перешли в наступление. Хотя противник тоже имеет силы и потому все идет очень тяжело… Появилось подтверждение о прорыве наших частей с севера через Погребки на юг. Причем все сегодня развивается стремительно, как и месяцем ранее. Колонна 810-й бригады на броне, не встречая далее сопротивления противника (который не ожидал такого рывка), движется на юг (со скоростью БТРа). По состоянию на сейчас они уже прошли Старую Сорочину", - информирует Юрий Подоляка.

По мнению военного эксперта, российское командование вновь пытается отрезать все части противника, которые находятся севернее трассы Зеленый Шлях - Малая Локня. Тогда получится стратегический "котел" - значительно больше, чем в Большом Ольговском лесу, в котором прямо сейчас уничтожаются примерно две тысячи бандеровских душ.

Кстати, появляются подробности прорыва. Знакомый с реальным раскладом сил украинский источник на условиях анонимности сообщил, что отступление ВСУ в районе Малой Локни связано с тем, что группировка "Пiвнiч" не успела перебросить резервы, чтобы компенсировать слишком большие потери на этом участке.

Те оккупанты, которые были "на подхвате", попали на Сумщине под удар "Искандеров" и ФАБов буквально накануне. Эта информация согласуется со сводкой нашего оборонного ведомства: "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 1-й бригады специального назначения и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Павловка и Речки".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731135840


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