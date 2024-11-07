Номенклатура следующего хозяина Белого дома будет антикитайской, - Владимир Скосырев

11:58 09.11.2024

7.11.2024



Проводниками внешней политики, вероятно, станут чиновники, считающие КНР угрозой для США

Владимир Скосырев



Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и призвал США укрепить диалог и контакты, должным образом урегулировать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество. Но, несмотря на этот дружелюбный жест, ожидать потепления в американо-китайских отношениях не стоит. Во всяком случае, по прогнозам аналитика в Нью-Йорке, Белый дом назначит на ключевые посты в администрации избранного президента деятелей, которые требуют вести переговоры с Пекином с позиции силы.



Как передала газета South China Morning Post со ссылкой на источники в Америке, госсекретарем может стать Билл Хэгерти, сенатор-республиканец, избранный от штата Теннесси. Хэгерти был членом "транзитной команды" Трампа в 2016 году, когда тот в первый раз был избран лидером США. Заслуги Хэгерти были должным образом оценены – он стал послом в Японии. А в 2020 году ушел из дипломатического ведомства и был избран в Сенат. В апреле нынешнего года он стал одним из 15 сенаторов, которые проголосовали против предоставления пакета финансовой помощи Украине по соображениям национальной безопасности. Будучи членом комитета Сената по международным делам, он выступал против всего китайского – от китайских провайдеров облачных сервисов и биотехнологических компаний до использования китайских аккумуляторов на американских военных базах.



Впрочем, шанс стать госсекретарем есть и у Ричарда Греннелла, бывшего исполняющего обязанности директора Национального совета по разведке и экс-посла в Германии. Национальный комитет по разведке координирует действия "разведывательного сообщества", то есть спецслужб и политиков, передает рекомендации директору национальной разведки. Трамп называл Греннелла "мой посол". Греннелл иногда в совершенно недипломатическом лексиконе высказывался о Германии, чем раздражал Берлин. Он также без оглядки высказывался о Китае, о его воздействии на американских бизнесменов, ученых и публику. Это, мол, недопустимо. Когда Камала Харрис выбрала своим партнером в избирательной гонке губернатора от штата Миннесота Тима Уолца, Греннелл сказал: "Коммунистический Китай очень доволен". Он также работает директором группы активистов под названием Protecting America Initiative. Ее задача – отбить угрозу со стороны коммунистического Китая.



А помощником Трампа по национальной безопасности, как утверждают, станет Роберт О’Брайен, который занимал эту должность с 2019 по 2021 год. Его ценят Трамп и приближенные к будущему президенту люди. О’Брайена в Республиканской партии считают приверженцем НАТО и Украины. Ему будут рады в Брюсселе. О’Брайена роднит с большинством членов Конгресса "ястребиный" курс по отношению к России. Это вынудит Трампа подавить свое желание "пойти навстречу президенту РФ Владимиру Путину".



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО РАН, отметил: "Я не думаю, что новый госсекретарь будет проводить политику, которая чем-то отличается от политики главы государства. Самого Трампа нельзя ни с какой стороны назвать "голубем" по отношению к Китаю. Причем Трамп хвастается, какие у него хорошие отношения с лидерами незападных стран, в том числе с Си Цзиньпином. Конечно, Трамп 2016 года и Трамп 2024 года – это большая разница. Он набрался опыта. В его первый срок перекосы внешнеполитического курса можно списать на плохую координацию между чиновниками Белого дома. Теперь президент будет действовать более продуманно. Но все равно желание вывести собеседника из равновесия, запугать его осталось. Он будет нажимать на болевые точки, пытаться раскачать ситуацию. Это касается Тайваня. Трамп думает, что тактика шантажа сработает и Китай отступит. Тут может случиться всякое. Не исключено, что дело может дойти до прямой конфронтации. Это самый плохой вариант".



Во всяком случае, Китай не уступит, считает эксперт. "У Китая переговорщики с США имеют многолетний опыт. Они сумеют дать Вашингтону адекватный ответ. Что касается прогнозов насчет будущего помощника Трампа по национальной безопасности, который враждебен к России, то поживем – увидим. От Москвы я тоже не ожидаю готовности достичь компромисса любой ценой", – заключил Ломанов.