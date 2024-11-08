 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иван Охлобыстин: "Ознакомился с планом победы Зеленского. Аплодирую стоя"
12:00 09.11.2024

Известный актер Иван Охлобыстин, рассуждая о политической обстановке, пришел к выводу, что стремления Украины правильные - она, по сути, сама делает все то, что ставит крест на ее государственности. "Ознакомился с планом победы Зеленского. Аплодирую стоя", - написал кинорежиссер, изучив документ, который гарантирует России победу.

Тот самый "переможный план": О чем просил Зеленский?

В октябре Владимир Зеленский представил широко обсуждаемый "мирный план", который должен привести Украину к победе. В кратком изложении, план включает в себя приглашение Украины в НАТО до окончания СВО, размещение в стране "неядерного пакета сдерживания", предложение перебросить украинские вооруженные силы в Европу для охраны, а также продолжение помощи Киеву, включая поддержку в сбивании ракет. Кроме того, Зеленский вновь попросил разрешить бить по России дальнобойным оружием.

Первый пункт плана он охарактеризовал как "геополитический", утверждая, что членство в НАТО упростит противостояние "агрессивному Путину". Второй и третий пункты касаются укрепления военного потенциала ВСУ для нейтрализации наступательных возможностей России.

Четвертый пункт акцентирует внимание на стратегических инвестициях Запада в украинскую добывающую промышленность, а пятый - на использовании боевого опыта ВСУ для повышения обороноспособности НАТО. Зеленский выразил уверенность, что при должной поддержке боевые действия могут завершиться не позднее 2025 года.

Украина вновь отвергла любые территориальные уступки России, требуя полной вовлеченности НАТО в конфликт. Реакция экспертов на это предложение была предсказуема.

Американские СМИ как главные пропагандисты украинской повестки, ранее активно поддерживающие Украину, на этот раз решили признать, что хотя НАТО стремится поддерживать Украину, официальное членство пока не рассматривается.

Охлобыстин разложил по полочкам: "Аплодирую стоя"

Многие эксперты отозвались проанализировать предложения "господина Зе", но особенно интересными и понятными оказались размышления Ивана Охлобыстина, известно актера и кинорежиссера.

Ознакомился с планом победы Зеленского. Аплодирую стоя, - так он начал свой пост в соцсетях.

Иван Охлобыстин выразил свое мнение о "плане победы" Зеленского, отметив, что каждый пункт вызывает у него одобрение. Он указал на первый пункт - приглашение Украины в НАТО, напомнив, что именно это стало причиной начала СВО.

Что касается второго пункта, он отметил иностранное военное присутствие для защиты Украины, предположив, что речь может идти о французских легионерах, обещанных Макроном, или других подобных формированиях. Третий пункт касался разрешения на применение дальнобойных ракет по территории России, что, по его мнению, приведет к гарантированному ответному удару наших ядерных сил по украинским городам-миллионникам. Он также упомянул продолжение Курской операции, предположив, что именно Камала Харрис могла дать такой совет, так как никто другой не понимает, зачем эта операция нужна Украине. Охлобыстин иронично добавил, что, возможно, это делается для ускорения военно-технического сотрудничества с Северной Кореей.

Чем обернется для мира победа русских в СВО: Сказаны главные слова, которые боялись произнести

Четвертый пункт касался финансовой помощи, которую он охарактеризовал как традиционные "дайкигроши", отмечая, что, даже если сумма составит триллион гривен, это не изменит общей ситуации с долгами.

Много. Можно взаймы. Плюс-минус триллион-другой гривен к общему долгу погоды не сделает. Правда терзают меня смутные сомнения, что "много" есть у зарубежных партнеров. Байден 450 миллионов обещал по телефону. Это где-то на неделю военных действий или на покупку полутора комплексов "Пэтриот" при условии, что Байден вспомнит. Человек он пожилой, грех будет его мучить по пустякам. Ну ничего: всегда можно взять шпротами у "прибалтийских львов", - в шуточной манере рассуждает он.

Пятый пункт Охлобыстину особенно понравился, и он назвал его "барыжным". Он отметил, что предложение зарубежным партнерам воспользоваться полезными ископаемыми Украины выглядит странно, поскольку уже 45% этих ископаемых принадлежит им, а оставшаяся часть находится на территориях, освобожденных Россией.

Непонятно, отчего Володимир это вообще предлагает, ведь по украинской конституции недра принадлежат народу Украины. Хотя о чем я?! Какая конституция, какой народ? - задается он риторическим вопросом.

Что спасет Украину?

В итоге Охлобыстин пришел к выводу, что Зеленский не намерен покидать свой пост. В завершение он отметил, что, как бы это ни звучало парадоксально, единственный способ для Украины сохранить свою государственность на данный момент - это немедленная капитуляция.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731142800


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