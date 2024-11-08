 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курганский губернатор рассказал, как велел за сутки ликвидировать диаспоры
12:12 09.11.2024

Сутки на самоликвидацию: как в Курганской области выставили требование диаспорам
Вадим Шумков рассказал "Царьграду" о своем условии относительно деятельности этнических объединений в регионе.

Алла Михайлова
08 Ноября 2024

В Курганской области в 25 раз сократилась безработица. С одной стороны, прекрасно. Но с другой - теперь там впервые за несколько десятилетий наблюдается дефицит трудовых ресурсов. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в программе "Царьград. Главное".



Как бы поступили на его месте многие другие руководители? Нагнали мигрантов побольше. А на возмущения местных жителей из-за всем известных последствий сказали: "А что делать? Надо кому-то работать. Нам без них никак!" Шумков же на вопрос о гастарбайтерах ответил так:

- Их у нас практически нет. Наша область сегодня является регионом транзита иностранных работников. Потому что над нами находятся более крупные субъекты, в том числе северные территории, куда они проезжают через нашу область. Сами мы мигрантов не привлекаем. Более того, порядка полутора лет назад я выступил с достаточно, как кто-то посчитал, резким заявлением…

Напомним, тогда глава региона обратил внимание, что многие национальные диаспоры выгораживают своих земляков, совершивших преступления, оказывают давление на правоохранительные органы. И вот что он заявил:

- Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица. Это не жестко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать.

Недавно корреспондент "Царьград Урала" побывал в Кургане. Что мы увидели: дома строятся, дороги ремонтируются, система ЖКХ тоже работает. В общем, без мигрантов жизнь не встала.

А их там действительно не видно. Для нас, жителей Челябинска, было удивительным обнаружить, что овощами-фруктами во всех палатках торгуют местные женщины, а шашлыки умеют готовить местные мужчины.

Дефицит кадров - возможно, не самое страшное, учитывая, каких проблем Кургану удалось избежать, благодаря такой политике губернатора.

Отметим, что ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев обратил внимание: сегодня рынок иностранного труда в России "выглядит диким". Большое влияние имеют диаспоры, которые покупают лоббистов во власти. Как следствие велика коррупционная составляющая.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731143520


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