Рэпер "Рецидив" (кыргыз Ислам Закиров) внесен в российский список террористов и экстремистов

12:13 09.11.2024

Рэпера Рецидив внесли в список террористов и экстремистов РФ



Мария Кудрявцева

8.11.24



В прошлом году он зачитал рэп о том, как "бьет в живот беременной русской"

Рэпер из Киргизии Ислам Закиров, также известный под псевдонимом Рецидив, включен в список террористов и экстремистов РФ. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.



В прошлом году мужчина зачитал на батле рэп о том, как "бьет в живот беременной русской". Он назвал это "превентивным ударом".



До этого он был осужден на 1,8 года лишения свободы за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку.