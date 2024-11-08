Аарон Матэ: Зеленского просто уже пускают "в расход"

12:17 09.11.2024

ИноСМИ

Россия



США понимают, что Украине не победить



Соединенные Штаты пускают Зеленского в расход, заявил обозреватель Gray Zone Аарон Матэ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий забирает Россия, а последний денежный транш от Байдена никак не изменит ситуацию.







Эндрю Наполитано: Считаете ли вы, что западные страны осознали, что конфликт близится к завершению, что Киев находится в тяжелом положении и пора положить конец этому противостоянию?



Аарон Матэ: Так и есть, достаточно взглянуть на заявления Белого дома. Зеленского уже попросту пускают в расход. Недавно там раскрыли его тайную просьбу о размещении на Украине ракет "Томагавк". Белому дому она показалось абсурдной, и Вашингтон слил информацию прессе, что сильно расстроило Зеленского.



Что же США предлагают Украине? Администрация Байдена старается предоставить ей как можно больше помощи, пока Белый дом не займут Трамп и его команда. Но эта помощь Украину не спасет. США хотят навязать Украине снижение призывного возраста до 18 лет, потому что это единственный шанс. У Украины предсказуемо кончаются люди. И что в итоге делают США? Унижают Зеленского и указывают ему на последнюю надежду, а именно - отправку на верную смерть еще большего количества молодых людей.



США осознали, что Украине не победить. Жаль, что оно не пришло к ним два года назад, когда они толкнули эту страну к неизбежному провалу, о котором сегодня говорит сенатор Марко Рубио. Он признает необходимость прекратить конфликт и добиться мира, но вопрос в том, на каких условиях?



Будет ли Трамп использовать свой политический капитал для мирного урегулирования после многочисленных обвинений в работе на Россию и саботажа со стороны бюрократов в области национальной безопасности?



А также с учетом того, что Россия хочет свернуть инфраструктуру НАТО, убрать объекты ПВО с территории Польши и Румынии, которые реально угрожают российской безопасности. Вряд ли Трамп на такое подпишется. Я, конечно, могу ошибаться, но все равно сильно в таком сходе сомневаюсь.



Эндрю Наполитано: Как думаете, долго еще продержится Украина?



Аарон Матэ: Недавно Пентагон раскрыл газете "Нью-Йорк Таймс", что солдат у Киева хватит еще на 6-12 месяцев. Не так уж и долго. Трамп с советниками говорили, что разработали стратегию, согласно которой Украину продолжат снабжать оружием, а членство в НАТО на время приостановят. Если Россия не заключит мирное соглашение, то боевые действия продолжатся. Но для последней это лишь стимул забирать себе новые территории. Еще в 2015 году, когда политика была другой, Энтони Блинкен говорил, что "если применяешь на Украине военный подход, то действуешь на руку России, поскольку что бы мы ни делали, она превзойдет это в несколько раз". Так что продолжение такого рода политики даст России еще больше территорий.