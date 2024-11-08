 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Су-57 на Airshow China: отчего янки наделали в штаны
12:35 09.11.2024

Как наш самолет с "ржавыми заклепками" закидал ракетами ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T в Киеве и Одессе

Радомир Маркуш

Настоящей сенсацией стала новость, что Россия впервые покажет истребитель 5-го поколения Су-57Э и ракеты "воздух-поверхность" на китайском авиасалоне Airshow China в Чжухае. Об этом сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта". Также отмечается, что на демонстрации можно увидеть противорадиолокационную модель, а также управляемую ракету "Гром-Э1" и другие средства поражения.



По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, "сегодня Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69".

О том, что натовское ПВО в незалежной фактически уничтожено, можно понять даже из официальных сводок ВСУ, которые, по оценке нардепки Марьяны Безуглой, занимаются лютыми приписками уничтоженных воздушных целей.

Взять, к примеру, ударные БПЛА "Герань", которые выносят склады натовского оружия. Между тем, с точки зрения зенитчиков, эти беспилотники можно уничтожить даже из крупнокалиберного пулемета - был бы известен маршрут полета. А с этим, судя по всему, у ВСУ большие проблемы из-за разбитых РЛС союзников.

Судите сами: 4 ноября Повітряні Сили сообщили, что из 80 "Шахедов" (так в бандерштате упорно называют нашу "Герань") уничтожено 50, то есть 30 прилетело по целям, в том числе в Киеве. 5, 6 и 7 ноября натовские прокси не смогли перехватить 49, 26 и 32 БПЛА этого типа соответственно. По данным независимых самостийных наблюдателей, реальный процент "сбития" уменьшился с примерно 60 до 20 именно из-за нехватки западных ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Бандеровский эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце в эфире телемарафона заявил, что оборонка России резко нарастила производство дальнобойных беспилотников. "Если в начале года говорилось, что россияне могут самостоятельно производить 10−11 „Шахедов" в сутки, летом было 17, а по последним данным речь идет об около 50 единиц в сутки. И, по разным прогнозам, это количество может составить до 80−90 единиц, что очень большое количество", - озвучил говорун информацию, которую передали из британской разведки.

К тому же ВКС РФ начали активно применять ФАБы-3000, которыми утюжатся укрепления ВСУ. Опять-таки украинские аналитики подчеркнули, что нанесение ударов трехтонными авиабомбами стало возможно из-за плохой, фактически нулевой работы фронтовой ПВО, дескать, российские истребители-бомбардировщики позволяют себе достаточно близко подлетать к цели.

Другими словами, кто-то уничтожил лучшие американские и немецкие ЗРК, которые тщательно маскировались и перемещались с места на место. Сделать это мог только самолет 5-го поколения, который незаметно входил в зону поражения и выслеживал натовское супер -пупер ПВО.

Таким образом, в отличие от F-35 и F-22 российский Су-57 доказал эффективность в реальных боевых условиях и вышел победителем в дуэлях с хвалеными "Пэтриотами" и "Ирисками". Естественно, западные обзорщики это прекрасно понимают, но по соображениям пропаганды пытаются принизить возможности нашего невидимки.

Первая реакция американской околовоенной прессы оказалась в основном истеричной.

Тем не менее были и такие комментарии: "Су-57 очень интересен с аэродинамической точки зрения: у него дифференциальный "левкон" - что-то вроде комбинированных переднепланных воздухозаборников, и их можно перемещать независимо друг от друга, чего не могут делать J20 или "Рафаль". Также интересны два небольших подвижных хвостовых оперения.

Кроме того, самолет похож на гигантское летающее треугольное крыло - что-то вроде Northrop B-2 Spirit. Добавьте к этому управление вектором тяги. Жаль, что большинство обсуждений сосредоточилось на плохой проработке конструкции и недостаточной скрытности".

Что касается "недостаточной скрытности" - это вообще нонсенс. Снова и снова приходится задавать неприятный для янки вопрос, куда испарились в Киеве и Одессе звездно-полосатые "Пэтриоты", если у Су-57 видны "ржавые заклепки"?

Интересно, что сами американцы пишут, что на авиасалоне Airshow China представлен не оригинал, а макет, который был доставлен в разобранном виде и будет использоваться только в качестве статической экспозиции. В условиях жесткого противостояния между Россией и Западом ждать другого не приходится.

Но даже то, что западным экспертам удалось увидеть в непосредственной близости, озадачило их. В частности, Томас Ньюдик из пентагонского паблика TWZ пишет: "Отсеки Су-57 представляют собой обтекатели треугольной формы, предназначенные для быстрого запуска - створки, похожие на створки раковины, открываются для запуска ракеты и быстро закрываются, чтобы сохранить радиолокационную незаметность самолета.

Эти отсеки являются дополнением к двум большим внутренним отсекам для вооружения, расположенным тандемно между двигателями и способными вмещать гораздо более крупные боеприпасы".

То есть атаки на ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T могли иметь место, хотя ранее считалось, что Су-57 использовался, в основном, как самолет-разведчик, наводящий на натовское ПВО в незалежной ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Есть четкое понимание, что в условиях тотальных западных санкций страны Глобального Юга рискнут вряд ли купить наш самолет 5-го поколения. Даже Индия вынуждена была под беспрецедентным давлением американцев в 2018 году свернуть совместный проект. Поэтому показ Су-57 на китайском авиасалоне Airshow China в Чжухае логично рассматривать как демонстрацию силы, прежде всего, для янки, которые должны наконец понять бессмысленность военной помощи киевской хунте.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731144900


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