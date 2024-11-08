В Актюбинской области разбился вертолет ВВС Казахстана МИ-8. Есть жертвы

12:39 09.11.2024

Вертолет упал в Актюбинской области



Вертолет упал в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение МЧС.

Появились кадры с места крушения вертолета в Актюбинской области

Крушение вертолета в Актюбинской области: что известно о состоянии пострадавших

Уголовное дело начато по факту крушения вертолета



