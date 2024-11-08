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|В Актюбинской области разбился вертолет ВВС Казахстана МИ-8. Есть жертвы
12:39 09.11.2024
Вертолет упал в Актюбинской области
Вертолет упал в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение МЧС.
Появились кадры с места крушения вертолета в Актюбинской области
Крушение вертолета в Актюбинской области: что известно о состоянии пострадавших
Уголовное дело начато по факту крушения вертолета
Сегодня, 9 ноября в 11:40 на 112 поступило сообщение о "жесткой посадке" вертолета в районе села Сарыжар Марктукского района. Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны.
В соцсетях распространяется фото с предполагаемого места крушения.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
"На место происшествия направлены силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание. Вертолет модели МИ-8 был с участием трех человек на борту. Один из них погиб", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Двое пострадавших доставлены в Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО. Информация о происшествии уточняется.