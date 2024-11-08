Взбесившийся президент ФРГ Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина по голове из-за слов о "Северном потоке"

13:16 09.11.2024

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина по голове из-за слов о "Северном потоке". Об этом пишет Bild.



Как пишет издание, Мартин критиковал Штайнмайера во время мероприятия по случаю 35-летия падения Берлинской стены. Писатель резко высказался о позиции президента по вопросам отношений с Россией и о поддержке им строительства газопровода "Северный поток – 2".



Пока писатель говорил, Штайнмайер явно злился, "тяжело дыша и шевелил челюстью". После выступления он, по словам Мартина, напал на него.



"Он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и "интеллектуалы" понятия не имеем, насколько трудна работа политиков", - рассказал Мартин.



По его словам, президента с трудом удалось успокоить.