В пакистанской Кветте террорист взорвал жд вокзал - 24 погибших и более 40 - раненых

13:39 09.11.2024

Путин выразил соболезнования лидерам Пакистана из-за теракта на вокзале

Теракт произошел на вокзале в городе Кветта в провинции Белуджистан, где действуют несколько сепаратистских группировок. Жертвами взрыва, по последним данным, стали по меньшей мере 24 человека



Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале города Кветта. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.



"Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - сказал президент.



Террорист-смертник устроил атаку на железнодорожном вокзале города Кветта в провинции Белуджистан. По последним данным, в результате теракта по меньшей мере 24 человека погибли, более 40 получили ранения, сообщает телеканал GeoTV. Взрыв произошел в кассе железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей. Кроме того, теракт был организован перед отправлением экспресса, направлявшегося в Пешавар, из-за чего на вокзале также было много пассажиров.



GeoTV отмечает, что число террористических атак в Пакистане в последнее время растет. По данным Центра исследования и изучения проблем безопасности (CRSS), в третьем квартале текущего года в стране произошел всплеск насилия на 90%. Общее число погибших в подобных атаках за три квартала этого года превысило общее число погибших за весь 2023 год - 1534 против 1523.



Конфликт в Белуджистане тянется еще с возникновения Пакистана в 1947 году, когда значительная часть земель народа белуджа вошла в состав нового государства, а остальные оказались на территории соседних Ирана и Афганистана. Сепаратистские настроения подогревает то, что, будучи национальным меньшинством, белуджи нередко сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. Так, пакистанская провинция Белуджистан - одна самых крупных, но при этом наименее развитая и беднейшая в стране.



Белуджские партизаны-националисты, борющиеся за независимый Белуджистан, называют себя "сармачарами". В регионе действует несколько белуджских группировок, таких как "Армия освобождения Белуджистана", "Белуджистанский освободительный фронт", "Национальная армия Белуджистана", "Республиканская армия Белуджистана" и другие.