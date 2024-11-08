Китай успешно топит американские корабли новейшими ракетами

17:27 09.11.2024

Товарищ Си укрепляет оборону вдоль Тайваньского пролива



Дмитрий Капустин



Китайцы укрепляют оборону у восточной, морской, границы. И моделируют, каким образом НОАК с помощью новейшего оружия может отразить атаку США. Компьютерная симуляция выдала такой результат: Китай "потопил" американский крейсер класса "Тикондерога" (Ticonderoga) с помощью тактических ракет Fire Dragon 480, оснащенных кассетными и обычными боеголовками.



При проигрывании боевой ситуации 12 ракет и рой дронов атаковали два крейсера и уничтожили один из них. Для виртуального потопления крупного военного корабля США требуется в среднем 6 ракет.



Симуляция была похожа на голливудский фильм "Морской бой". Когда ракеты приблизились к американским крейсерам, то выпустили отвлекающие беспилотники, перенаправив огонь кораблей и обеспечив более точные координаты целей для последующих ракетных атак. Уцелевшие беспилотники были переориентированы на другие вражеские корабли.



НОАК не впервые моделирует прямое военное столкновение с США в Тихом океане. Весной 2023 г. гиперзвуковые ракеты "атаковали" американский авианосец Gerald R. Ford (CVN-78) и корабли сопровождения, потопив их. В ходе моделирования было использовано 24 ракеты, которых шли на противника тремя волнами.



Комбинированная атака ракетами и дронами может прорвать, судя по симуляции, американскую ПВО. Ведь корабли быстро истощат арсенал противоракет. А другого оружия против дронов (например, лазерных пушек) в американском флоте пока нет.



В марте 2024 г. издание Asia Times сообщило, что китайские ученые создали новый тип беспилотника с одним ротором, который может разделяться на несколько более мелких дронов.



Каждый из них может выполнять собственные задачи. Все тоже как из голливудских фильмов типа "Дня независимости": от корабля-матки отпочковывается множество "деток". И каждая смертоносна.



Такие дроны сочетают возможности беспилотника с видом от первого лица (FPV) с автономностью искусственного интеллекта и сетевыми возможностями, потенциально делая их грозным оружием.



Китайцы совершенствуют и ракеты. Fire Dragon 480 - одно из самых смертоносных вооружений в арсенале НОАК. Дальность полета - 360 километров.



Ракеты заточены для поражения важных стратегических целей: командных центров противника, критической инфраструктуры и хорошо защищенных объектов.



Две ракеты могут быть установлены и запущены из реактивной системы залпового огня PHL-16. Такая РСЗО была развернута в 73-й группе армий НОАК на Восточном театре военных действий, прикрывающей Тайваньский пролив.



Однако с учетом растущих военных амбиций Китаю могут понадобиться ракеты гораздо более мощного назначения в дополнение к Fire Dragon 480, чтобы эффективно угрожать авианосным группам США и не допустить их вмешательства в конфликт в Тайваньском проливе. К таким ракетам относятся БР средней дальности DF-21 и DF-26B.



Согласно докладу Министерства обороны США о военной мощи Китая за 2023 г., у НОАК есть 200 пусковых установок БРМД и 1000 ракет этого класса (таких как Fire Dragon 480) и 250 ПУ БРМД с 500 ракетами.



Отдельно стоит сказать про систему PHL-16, которая на данный момент считается самой передовой. Издание Army Recognition с уважением пишет, что PHL-16 превосходит легендарный американский HIMARS по дальности стрельбы на 200 км.



PHL-16 способна запускать как 370-мм управляемые, так и 750-мм тактические ракеты с поразительной точностью. Максимальная дальность стрельбы - до 500 км.



Военные эксперты отмечают, что одной из наиболее примечательных характеристик PHL-16 является его модульная конструкция. Это позволяет адаптировать РСЗО к различным оперативным требованиям на поле боя, будь то нанесение высокоточных ударов на большом расстоянии или использование мощных тактических ракет.



370-мм управляемые ракеты, запускаемые из PHL-16, особенно примечательны своей технологией точного наведения. Они способны доставлять кассетные боеприпасы, которые взрываются над целью, максимизируя поражение территории.



Понятно, что такая РСЗО нужна сейчас не для войны, а просто чтобы вселять страх противникам Китая у берегов Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива.