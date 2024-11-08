Айман Шаруф: Почему арабам не следует ожидать многого от Трампа?

17:28 09.11.2024 Raseef22

Ливан



Почему арабам не следует ожидать многого от Трампа?

Raseef22: арабский мир переоценивает возможности и способности Трампа



Многие страны Арабского мира с радостью встречают новый президентский срок Трампа, пишет Raseef22. Однако, по мнению автора, миллиардер не в состоянии разрешить ряд проблем и конфликтов, с которыми столкнулись страны Персидского залива.



Айман Шаруф (أيمن شروف)



Лидеры некоторых арабских государств хоть немного, но радуются возвращению в Белый дом того, кого они считают своим союзником - Дональда Трампа. Они помнят о страданиях, начавшихся с приходом к власти президентов-демократов Барака Обамы (2008-2016 гг.) и Джо Байдена, и надеются, что переизбрание Трампа изменит политику Вашингтона в отношении Ближнего Востока.



Политика Обамы и Байдена вызывала беспокойство арабских государств, в частности стран Персидского залива, особенно, учитывая "шантаж", который активно практиковался в отношении региональных держав. Кроме того, Иран - ключевой игрок в регионе, который, как считают американцы, может создать своего рода "конструктивный хаос", что поможет сохранить Ближний Восток таким, какой он есть; то есть бесконечные конфликты как между государствами, так и внутри них. Обама, например, предпочитал бороться с "шиитами" с помощью "суннитов".



Первый президентский срок Трампа был обусловлен экономическими интересами. Странам Персидского залива удалось наладить с ним хорошие отношения. Трамп расширил каналы связи с Саудовской Аравией и заключил одну из крупнейших сделок в истории Америки. США и Саудовская Аравия во время визита Дональда Трампа в Эр-Рияд подписали соглашения на общую сумму 380 миллиардов долларов.



С другой стороны, Трамп не пытался улучшить отношения с Ираном. Его интересы в регионе варьировались от финансовых сделок со странами Персидского залива до неограниченной поддержки Израиля. Через год после подписания соглашений с Эр-Риядом Трамп разорвал "ядерную сделку" с Ираном и вновь ввел против него санкции. Он заверил своих арабских союзников в том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать монархии Персидского залива, и что политика предыдущей администрации в отношении Тегерана закончилась. Другими словами, грядет новая, основанная на взаимопонимании эра в двусторонних отношениях. Страны Персидского залива поняли, что Трамп хотел денег в обмен на достижение их интересов, так что "все получили, что хотели".



Помимо всего прочего, "самое важное достижение" Трампа - это "Соглашения Авраама". "Соглашения Авраама" - это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими государствами (ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан), подписанных при посредничестве администрации Трампа, которые открыли дверь для широкого и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Саудовская Аравия и Израиль были близки к подписанию аналогичного соглашения, но этому помешали операция "Потоп Аль-Аксы" и геноцид Израиля в секторе Газа и Ливане.



Многие арабы верят, что Трамп - это президент, который будет поддерживать их страны, как он это делал в прошлом, и многие из них повторяют, что он - человек, который знает, как положить конец вооруженным конфликтам, хотя Трамп во время своего первого президентского срока так и не смог завершить ни один конфликт, в том числе в арабском регионе (от Йемена до Палестины).



Другими словами, радость арабов по поводу возвращения Трампа основана прежде всего на том, что он "ненавидит Иран", а не на том, что он - президент, который заключает выгодные сделки. Даже если бы он был способен заключать сделки в пользу "арабов", сегодняшняя реальность отличается от той, что была в 2016-2020 годах, то есть во время его первого президентского срока.



То, что происходило в первый президентский срок Трампа вряд ли можно повторить сейчас. Страны Персидского залива сегодня находятся в совершенно ином положении. Теперь они рассматривают Соединенные Штаты в более широком политическом контексте. Арабы считают, что победа Трампа - это радостное и многообещающее событие, избавившее их от эпохи демократов. Отношения стран Персидского залива и США упали до самого низкого в истории уровня во время нахождения у власти демократической администрации (еще с момента прихода к власти Обамы). Но они не забывают о том, что при Трампе они тоже находились в подвешенном состоянии и не получили от него того, чего ожидали. Конфликт в Йемене так и не был завершен, а хуситы продолжили наносить удары по объектам в странах Персидского залива.



Страны Персидского залива осознали, что больше не могут полагаться на союз с Соединенными Штатами, и что применение нефтяного оружия, как это было в 1970-х годах, уже не так эффективно. Поэтому они направили нефть на стимулирование экономического роста и стали использовать преимущества своего географического положения и огромных ресурсов, чтобы стать важным игроком в мировой политике, что нашло отражение во многих новых стратегиях.



Например, в 2024 году объем торговли между Китаем и Саудовской Аравией превысил 100 миллиардов долларов, и с каждым годом эта цифра неуклонно и значительно увеличивается. Сотрудничество двух стран также активно развивается во многих ключевых областях. В ноябре 2023 года Народный банк Китая и Центробанк Саудовской Аравии подписали соглашение о валютном обмене на 50 миллиардов юаней (семь миллиардов долларов). Эта цифра, возможно, не так велика по сравнению с другими валютными обменами и соглашениями, но ее важность заключается в том, что это открыло Китаю возможность опробовать свою валюту в мировой торговле, отказавшись от доллара, который доминирует в мировой торговле со времен Второй мировой войны.



И на этом все не закончилось. Саудовская Аравия начала развивать оборонное сотрудничество с Китаем и заключила с ним сделки по поставке вооружения. Китай выступил посредником в примирении Ирана и Саудовской Аравии, организовав прямые переговоры между двумя сторонами, которые продолжались два года и завершились трехсторонним соглашением, положившим конец дипломатическому разрыву, произошедшему в 2016 году. Примирение Тегерана и Эр-Рияда принесло множество перемен, последними из которых стали совместные военные маневры Саудовской Аравии и Ирана, проведенные несколько недель назад.



То же самое относится и к ОАЭ, которые в последние годы значительно укрепили свои торговые отношения с Китаем. Товарооборот между двумя странами увеличился с 56 миллиардов долларов в 2018 году до примерно 96 миллиардов долларов в 2023 году. Он будет продолжать расти благодаря подписанию новых соглашений о сотрудничестве в области энергетики, альтернативных источников энергии, судостроения, торговли и т. д.



Эта новая реальность заставляет взглянуть на второй срок Трампа несколько иначе. Арабский мир, и, в частности, страны Персидского залива, изменился, и Трамп, который примирился с миром и историческими противниками своей страны, особенно с Россией, с президентом которой у него сложились хорошие отношения, теперь активно будет противостоять Китаю. Он считает, что экономическая мощь Китая - это то, с чем необходимо покончить. Учитывая, что Пекин за последние годы усилил свое влияние на Ближнем Востоке, прежняя политика Трампа нуждается в корректировке. Текущая реальность полностью отличается от прошлого, тем более что многие арабские страны участвуют в инициативе "Один пояс - один путь", которой Байден безуспешно пытался воспрепятствовать с помощью экономического коридора "Индия - Ближний Восток - Европа".



Это и многое другое выпадает из поля зрения арабов, которые все время ждут, что кто-то взмахнет палочкой-выручалочкой. Но ни у кого ее нет и вряд ли она когда-нибудь появится, особенно у Трампа.



Все эти преобразования меняют реальность в восточном Средиземноморье. Продолжающаяся агрессия Израиля против Газы и Ливана открывает дверь для больших возможностей в предстоящий период. Но вера в то, что Трамп быстро положит конец этому конфликту на том основании, что он "ненавидит Иран" и хочет нанести удар по его ядерной программе, как того желает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, остается всего лишь абстрактной мечтой. Она не учитывает то, что Трамп заботится только об интересах собственной страны и не будет вести войны ради кого-либо, даже если это Израиль, которого он считает своим "лучшим другом".



Израиль сформировал самое экстремистское правительство в своей истории. Его кровавый экспансионистский проект не остановится, пока есть те, кто его финансирует, и те, кто его поддерживает. Его экстремистские лидеры утверждают, что они делают все это для того, чтобы вернуть то, что, по их словам, "принадлежит им по праву". Есть и те, кто считает, что Трамп приблизит урегулирование конфликта за счет снижения влияния Ирана. Другими словами, у Трампа хватит смелости, чтобы нанести удар по Ирану, в частности, по его ядерным объектам.



Трамп не был испытан ни в конфликтах, ни в меняющейся реальности в регионе, который находится на краю катастрофы. То, что его ждет, отличается от того, о чем многие думают. Это только у нас, в переживающих кризис странах, каждый хочет, чтобы все было только так, как он хочет. Большинство хочет быстрого решения по щелчку пальцев.



Ближайшие два месяца до вступления в должность Трампа могут быть очень пугающими, особенно если учесть, что Нетаньяху не ищет мира. Он готовится завершить начатое и утащить за собой мир туда, куда ему нужно. Что касается Трампа, который любит "диктатуры" и "диктаторов", то его ждет много работы, и это будет не просто "игра бизнесмена на поле для гольфа". Источник - ИноСМИ

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