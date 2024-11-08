Как менялась мода в Казахстане за последние 100 лет

17:32 09.11.2024 Мода – это нечто изменчивое, что отражает дух и веяния времени. Она позволяет не только самовыражаться, но и чувствовать себя комфортно. Zakon.kz решил выяснить, как менялась мода в Казахстане за последнее столетие и какие исторические события оказывали на нее влияние.



Как рассказал фешн-продюсер Саят Досыбаев, в разные десятилетия одежда людей, живущих на территории Казахстана, претерпела значительные изменения. Безусловно, на эти перемены влияло расположение, политическая ситуация и в целом настроение общества.



По его словам, в начале 1920-х годов люди еще носили казахскую национальную одежду, женщины заплетали волосы в косы, а головы обязательно покрывали платком или национальным головным убором.



А вот в период коллективизации и постреволюционное время, когда уже был образован Советский Союз, начинает меняться одежда местных жителей. Люди стали отходить от национальной одежды, остаются только некоторые атрибуты: камзол, серебро и платки, отмечает Досыбаев.



В 1940-е годы наступила эпоха Второй мировой войны, которая стала одной из самых сложных и суровых. Наряду со сталинскими репрессиями эти события наложили свой отпечаток на манеру одеваться. В те годы стиль одежды стал более однообразный и строгий, что отражало тяжелые условия жизни и политическую атмосферу того времени, отмечает Досыбаев.



"К примеру, женщины не стали выделяться. Тогда они не пользовались косметикой и ювелирными изделиями. Это не то чтобы было под запретом, просто акценты были не те. Это было время суровых шинелей мужского кроя, плотной ткани, то есть было не до шелков. Это валенки, фуфайки. В цвете преобладали серые и темные оттенки. Женская одежда не подчеркивала их достоинства. Произошло даже некоторое заимствование мужской одежды, потому что они ушли на войну. Конечно же, существовала интеллигентская прослойка, мир, где были артисты. Это можно даже увидеть в фильмах. Они носили платья, подчеркивающие талию, подводили стрелочки. Но мы говорим о массовом стиле".

Саят Досыбаев



В послевоенные годы началась оттепель, в том числе в культуре и моде. Наш собеседник отмечает, что мода того времени переживала возрождение после застоя, своего рода легкий ренессанс.



Женщины начали носить яркие наряды, потому что после долгого депрессивного периода они соскучились по красивой одежде, цветам и переменам, рассказывает Досыбаев.



В 1960-1970-е годы мужчины также стали стильно одеваться. Досыбаев вспоминает, что у его отца на фотографиях были брюки клеш и длинные воротнички.



А женщины тогда делали высокие прически, подводили глаза, носили платья, которые облегали фигуру, подчеркивая грудь, талию и бедра. А на ногах были туфли на каблуке с тупым носом, говорит Досыбаев.



В 1980-е годы открывается один из первых Домов моды Вячеслава Зайцева. На витринах появляются журналы мод, ориентированные на все слои общества. В этих изданиях пропагандировался женский труд наравне с мужским, а также появились рубашки и брючные костюмы для женщин.



"В те времена в страну потихоньку стала приходить импортная одежда: сапожки цеда, чешские рубашки, пальто и другое. Кто имел возможность, покупал. Другие, кто хотел отличаться, шили одежду самостоятельно или заказывали у швеи. Отдельно покупали ткань. Также с появлением новых музыкальных течений стали популярны яркие оттенки в моде. С открытием железного занавеса и приездом в постсоветское пространство таких групп, как The Beatles и ABBA, мода начала вдохновляться западной культурой. Люди стали сочетать яркие цвета в одежде. Тогда смешивали все, что могли".

Саят Досыбаев



Местные жители начали носить джинсы, яркие обтягивающие лосины (фиолетовые, зеленые, оранжевые). Сверху надевали длинный объемный свитер, куртки, олимпийки Adidas с различными вставками, спортивные костюмы "Монтана" и джинсы "Мальвина", вспоминает наш собеседник.



"Тогда промышленно разрабатывали ГОСТовскую единую одежду, но параллельно был импортный ширпотреб – люди могли купить джинсы за 100 рублей и голодать весь месяц".



Затем Казахстан обретает независимость, появляются новые ткани и открываются местные ателье.



В 1990-е годы люди еще сильнее стали копировать образы артистов: мини-юбки, несколько слоев цепей, куртки-косухи, полоски на головах и брюки-трубы, рассказывает Досыбаев.



"Помню, перчатки обрезали, делали рокерские, что-то переделывалось, что-то перекрашивалось. В то время мода в Советском Союзе была в целом одинаковой, но разница заключалась в том, что в Москву тренды приходили раньше, чем в Алматы", – говорит Досыбаев.



В 2000-2010-е годы начинают появляться казахстанские дизайнеры, они заложили фундамент казахстанской моды, поясняет эксперт.



"Тогда не было соцсетей, трендов, поэтому казахстанские дизайнеры полагались на свое чутье. Что-то подсматривали в зарубежных журналах. В то время мода развивалась только в Милане и в Париже. Все стремились ко всему западному, только мы потихоньку стали возвращаться к своей азиатской айдентике", – отмечает Досыбаев.



В 2020-е годы, конечно, все поменялось, объясняет Досыбаев. Зарубежные дизайнеры начали приезжать к нам в страну, завоевывать рынок и представлять в торговых центрах свои бренды.



"Сейчас мы перенасыщены разной одеждой, все мировые бренды в Казахстане доступны. Люди опять захотели быть не как все и подчеркнуть свою идентичность. Все стали больше обращать внимание на казахстанских дизайнеров. Таким образом произошло возрождение национальной одежды".

Саят Досыбаев



Саят Досыбаев отмечает, что одежда в этностиле, а именно – возвращение к истокам в моде, стало своего рода ноткой патриотизма, особенно в последнее время. Он подчеркнул, что в Казахстане существует целый пласт дизайнеров, которые успешно удерживают эту нишу, акцентируя внимание на национальном стиле.



Между тем одним из ярких мировых трендов последних лет является стиль оверсайз. По мнению Саята Досыбаева, этот стиль символизирует стремление к свободе и протесту против устоявшихся норм 90-60-90, поясняет эксперт.



"Сейчас мода стала социальной, люди начали осознанно подходить к покупкам, появились экотренды и разумное потребление. Люди не будут покупать четвертую рубашку, если есть 2-3, которые они носят. Появился абсайклинг – это способ вдохнуть новую жизнь в старую одежду через креативность. Меняются ценности, и в моде также отражаются изменения в обществе".

Саят Досыбаев



На вопрос, что модно в 2024 году, Саят Досыбаев ответил, что в нынешнее время можно быть самим собой и одеваться так, как сам себя чувствуешь. При этом главное – иметь чувство вкуса и стиля, что приходит с опытом.



А для этого он рекомендует смотреть хорошие фильмы, ходить в театры, читать книги, изучать языки и путешествовать, погружаясь в различные культуры. Все это поможет анализировать окружающий мир и в конечном итоге найти себя.



Аймира Муксулова Источник - Zakon.kz

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