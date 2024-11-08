Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"

17:34 09.11.2024

МВД: из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"



МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. По итогам операции "Нелегал-2024" из России выдворят 20 тысяч иностранцев, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.



"В рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации", - уточнила она.



По словам Волк, за время операции полицейские и органы госбезопасности возбудили более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Еще 684 дела возбудили по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.



"Нелегал" - операция, которую ежегодно проводят МВД, ФСБ и Росфинмониторинг вместе с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности. Ее цель - противодействие незаконной миграции, в том числе действующим в этой сфере организованным группам и преступным сообществам с международными и межрегиональными связями.