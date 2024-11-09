Несчастье на Кубе: как остров переживает последствия очередного блэкаута

17:36 09.11.2024

Ураган "Рафаэль" привел ко второму за несколько недель массовому отключению электроэнергии в стране



Екатерина Хамова



Второй раз за последние несколько недель Куба осталась без электричества - теперь по вине урагана "Рафаэль", который прошелся со скоростью 180 км/ч по стране. Как минимум 4 млн кубинцев так или иначе пострадали от последствий стихийного бедствия, ликвидация его последствий продолжается до сих пор. Зависимость Кубы от энергоносителей из других государств делает страну чувствительной для такого рода явлений, считают в экспертном сообществе. Россия при этом уже предложила островному государству помощь в ликвидации последствий мощного урагана. Как обстоит ситуация на Кубе - в материале "Известий".



Ураган "Рафаэль" оставил Кубу без электричества



Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 8 ноября из Венесуэлы прилетел на Кубу. Среди прочего в программе политика - встреча с заместителем премьер-министра республики Рикардо Кабрисасом. Не исключено, что одной из тем переговоров станет обсуждение мер помощи острову после урагана "Рафаэль". При этом министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива сообщил ранее, что Россия уже предложила помощь Кубе. Однако он не уточнил, как именно Москва поспособствует разрешению кризиса.



Кубинская энергосистема во второй раз за последние несколько недель вышла из строя. Это лишь одно из последствий "Рафаэля", обрушившегося на запад страны 6 ноября. Урагану, прошедшему по Кубе со скоростью 180 км/ч, был присвоен третий уровень опасности из пяти.



Только в столице, Гаване, ураган привел к разрушению 461 здания и заставил около 100 тыс. горожан покинуть свои дома, чтобы перебраться в более безопасные места. Повреждены 77 жилых домов, 21 школа и семь больниц. Около 495 электрических столбов оказались повалены потоками ветра.



Для Гаваны, где большинство зданий и так находятся в аварийном состоянии, а их реконструкция практически невозможна из-за сильного экономического кризиса в стране, подобного рода разрушения особенно критичны.



"Целиком упала внешняя стена, которая выходит на улицу. Она и так была плоха, пропускала дождевую воду. Я ждал, что этот кошмар когда-то может произойти", - рассказал журналистам житель центра Гаваны Хосе Игнасио Димас. Он работал в ночную смену, когда это произошло. Соседям Хосе Игнасио удалось эвакуироваться, правда, ему неизвестно, куда, а их телефоны не работают.



По всей стране около 4 млн кубинцев так или иначе пострадали от "Рафаэля". О смертях в результате урагана не сообщается. Российское посольство заблаговременно предупредило сограждан зарядить телефоны и соблюдать меры осторожности.



"Провели раннюю оценку ущерба, нанесенного "Рафаэлем". Основные восстановительные работы сосредоточены в Артемисе, Гаване и Майабеке. Начинает восстанавливаться Национальная электрическая служба из центра на восток, ущерб на западе оценивается, чтобы начать восстановление и там. Мы не спим и боремся", - сообщил на своей странице в Х президент Мигель Диас-Канель.



Экономический и энергетический кризис на Кубе



- Главная проблема Кубы остается прежней: у нее нет достаточного количества собственных энергоносителей. В этих условиях любая серьезная поломка или отключение для профилактики ТЭЦ чувствительны для острова, - объясняет "Известиям" профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.



Куба во многом зависит от поставок топлива из-за рубежа. В частности, из России и Венесуэлы. 1 апреля на Кубу поступил танкер с 90 тыс. т российской нефти. В начале ноября Мексика сообщила об отправке 400 тыс. баррелей топлива.



- Куба покупает все топливо за границей, а валютные резервы страны значительно сократились в последнее время. Из-за пандемии произошло сокращение турпотока, он так и не восстановился до уровня 2019 года. Плюс, дополнительные ограничения, введенные во время президентства Трампа после сближений Кубы и США во времена Обамы бьют по экономическим способностям Кубы закупать те или иные материалы и товары за рубежом, - продолжает эксперт.



На протяжении 60 лет Куба находится под действием экономического эмбарго со стороны США. При Бараке Обаме дипотношения между двумя странами были официально возобновлены. Его правительством были предприняты и меры по смягчению политики в отношении острова, в 2015-м страну исключили из списка государств - спонсоров терроризма. Дональд Трамп вернул Гавану в этот перечень, что усложняет ее экономическое сотрудничество с другими странами, а также ужесточил правила поездок американцев на Кубу и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Возвращение республиканца в Белый дом по итогам президентских выборов 5 ноября скорее всего только усложнит ситуацию на Кубе.



Ранее на заседании Генассамблеи ООН власти Кубы обвинили США в энергокризисе, произошедшем на острове в конце октября: "Основной причиной выхода из строя национальной электроэнергетической системы стала нехватка топлива, что повлияло на генерацию на наших и без того нестабильных электростанциях. И то, и то - следствие мер экономической войны, применяемых правительством США", - сказал глава МИД Кубы Бруно Родригес на заседании Генассамблеи.



- В первую очередь это ударяет не по экономике в целом, а по самому населению. Значительная часть людей теряет закупленные ранее продукты из-за отключений электроэнергии. Это бьет по карману жителей, что рождает волну недовольства, - говорит Виктор Хейфец.



К слову, мэр Гаваны Джанет Эрнандес Перес призвала граждан воздержаться от протестов, подчеркнув: сейчас время объединяться, чтобы вместе справиться с последствиями бедствия.



"Рафаэль" - второй по счету ураган, который приходит на Кубу в этом году. 20–21 октября буря "Оскар" привела к повреждениям 12 тыс. домов и 13 тыс. га урожая. Страна еще не успела оправиться от этого стихийного бедствия, как новое только усугубило и без того сложную социально-экономическую обстановку в стране.