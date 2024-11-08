Автор купюры БРИКС: дизайн этих денег подчеркивает - главных теперь нет

17:41 09.11.2024

Александр Орлов



Фурор, который произвело появление в руках Владимира Путина на саммите БРИКС новой универсальной валюты, едва не затмил другие события форума.



Купюры в 50 БРИКС президенту в Казани преподнес вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Глава государства покрутил хрустящую бумажку с любопытством и передал главе Банка России Эльвире Набиуллиной под щелканье затворов камер. Многие отметили, что Эльвира Сахипзадовна без восторга отнеслась к "денежке"…



- И неудивительно. Это сувенир, вряд ли купюра станет когда-то платежным средством. Такие вопросы должен решать регулятор, а не наша типография,



- смеется автор идеи купюры БРИКС, директор Киржачской типографии, депутат ЗС Владимирской области и известный меценат Евгений Федоров.



- Кто вообще придумал дизайн этой купюры? Мне он показался странным: непривычный круг по центру…



- Я придумал, все же кое-что могу как художник и как дизайнер, - рассказывает Евгений Федоров.



- Если вы внимательно посмотрите на эту банкноту, то обратите внимание, что у нее нет ни верха, ни низа. Таких купюр больше нет в мире. Любой стороной поверни и все стороны равнозначны. В таком дизайне была заложена идея многополярности. Нет на банкноте главной страны – все страны участники, чьи символы и флаги собраны в круг, равны.



- Купюры специально к саммиту были изготовлены?



- Идея этих сувенирных купюр БРИКС родилась еще два года назад. Мы выпустили несколько серий, в том числе к саммиту БРИКС в ЮАР партию 100 БРИКСовых купюр - раздавали их как сувениры. Они стали интересны бонистам – коллекционерам банкнотов. Но большого фурора тогда их появление не вызвало.



Ну а к саммиту в Казани мы сделали специальную партию 10 тысяч штук в качестве сувениров –50 БРИКС. Этот банкнот зеленоватого оттенка – поскольку форум был в Казани, а я все же кандидат политических наук (смеется). И вот в этот раз идея "зашла". Я вчера дал интервью десятку федеральных изданий, а сегодня нам сайт обрушили заказами и хакерскими атаками. Вот, разгребаемся с обрушившейся славой…



- На вид купюра как настоящая…



- Она и сделана, как настоящая. Наша типография в Киржаче не только бланки различных документов государственного образца производит, но и денежные купюры. Правда, не для России, а по заказу финансовых ведомств других государств. Уникальный художник-гравер Юрий Ермаков выполняет эти заказы и купюру БРИКС тоже он делал. Она имеет степени защиты – не меньше, чем российская 50-рублевка. Так что подделать ее будет очень непросто.



- Как отреагировали иностранцы на эти банкноты?



- Я не видел сам. На саммите я не был. Но, судя по тому фурору, который эти деньги произвели в прессе, банкноты БРИКС стали одним из самых ярких событий форума в Казани. Если честно, я не знал, что тематикой саммита будут именно финансы. Просто очень удачно совпало все. Это по большому счету хорошая добрая шутка. Но она удалась.