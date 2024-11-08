Украинские солдаты не верят, что Трамп сможет повлиять на Путина, - Business Insider

17:42 09.11.2024

Business Insider

Германия



Украинские солдаты встречают победу Трампа с новыми тревогами

BI: украинские солдаты не верят, что Трамп сможет повлиять на Путина



Украинские солдаты рассказали Business Insider о своих надеждах, страхах и сомнениях в связи с победой Трампа. Его второй срок может изменить ход конфликта. Но в ВСУ настроены скептически: никто не верит, что Трамп способен повлиять на Путина.



Миа Янкович (Mia Jankowicz), Шинед Бейкер (Sinead Baker), Джейк Эпштейн (Jake Epstein)



После победы Дональда Трампа на президентских выборах в среду украинские солдаты, сдерживающие российский натиск, проснулись в неопределенном будущем.



Они рассказали Business Insider о своих надеждах и страхах после переизбрания Трампа, из-за которого Украина может лишиться своего крупнейшего покровителя. Мало того, что Россия может получить значительное преимущество на поле боя, Трамп может надавить на Украину, чтобы та отказалась от территории в обмен на мирное соглашение с президентом Владимиром Путиным, которое он сам поддержит.



Однако некоторые сохраняют осторожный оптимизм по поводу того, чтó сулит возвращение Трампа в Белый дом для конфликта, который тянется уже почти три года.



Снова неопределенность



Солдаты и ветераны боевых действий отлично помнят предыдущие заявления Трампа о том, что он сократит помощь Украине и попытается подтолкнуть ее к мирному соглашению с Россией.



На вопрос, сможет ли Украина эффективно защитить себя, если Трамп урежет американскую помощь, капитан Сил территориальной обороны Украины Олег Голубенко сказал: "Да, сможем. Вопрос лишь в цене".



"Расплачиваться мы будем своими жизнями", - добавил он.



В Киеве ощущается "новая тревога и неопределенность" из-за следующих шагов Трампа, сказал Дэн Райс, бывший артиллерист армии США, а затем специальный советник военного руководства Украины.



"Я считаю, что решительное заявление новой администрации в поддержку Киева немедленно улучшит ситуацию здесь, на Украине", - сказал Райс из украинской столицы, где он сейчас служит президентом Американского университета.



Любое снижение американского финансирования США болезненно скажется на Украине.



Сообща европейцы оказали стране больше помощи, но США были крупнейшим спонсором ее военной кампании.



"Трамп абсолютно непредсказуем в своем подходе", - сказал Голубенко, напомнив, что его администрация, с одной стороны, оказала Украине летальную помощь, а с другой взаимодействовала с Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.



Он также считает, что Трамп будет менее терпим к недавней агрессии Кима и Путина на Украине (капитан, видимо, даже не знает, что никакой "недавней" агрессии Кима просто не было, а авторы статьи не удосужились ему и своим читателям об этом сообщить. – Прим. ИноСМИ).



В ходе предвыборной кампании Трамп не изложил подробностей о том, что как он поступит с помощью Украине.



Однако доселе Трамп критиковал поддержку со стороны США, несмотря на то что большая часть этих денег в итоге шла американским производителям оружия.



Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс также критиковал поддержку Украины и однажды заявил: "Судьба Украины меня по большому счету не волнует".



Республиканцы в Конгрессе ранее тормозили помощь Киеву.



Однако Трамп может и не сокращать помощь, и из-за нависшей неопределенности некоторые украинские ветераны в принципе не желают рассуждать о происходящем.



Виталий Крюков, бывший командир отделения барражирующих боеприпасов, выбывший из строя из-за ранения, считает, что "в данный момент нет смысла обсуждать гипотетические сценарии".



Надежда на перемены к лучшему



Несмотря на неопределенность новой администрации, украинские солдаты также раскритиковали фрагментарную помощь от Белого дома Джо Байдена.



Солдат Александр Плесков сказал в день выборов, что победа вице-президента Камалы Харрис привела бы лишь к продолжению политики Байдена, которую он охарактеризовал так: "Мы вам тут чуть-чуть поможем".



"Только этой помощи недостаточно", - добавил он.



Плесков ждет "более решительных действий" в поддержку Украины от президента Трампа.



Офицер ВСУ Ольга Бигарь также с оптимизмом смотрит на возвращение Трампа: "Мне очень нравится его решимость и непоколебимость в принятии решений", - сказала она.



Бигарь знает о прошлых отношениях Трампа с Путиным, но верит, что президент Владимир Зеленский может отвадить Трампа от "российской пропаганды".



"Не думаю, что Дональд Трамп хочет войти в мировую историю как тот, кто спасовал перед диктатором из страны третьего мира", - добавила она.



В прошлом Трамп утверждал, что заключит сделку и закончит конфликт за один день, намекая на то, что для этого Украине предстоит сдать часть территории. По мнению Киева, это неприемлемо.



Бывший офицер армии США Райс сказал, что в Киеве теплится некоторый оптимизм, "потому что президент Трамп обещал быстро закончить конфликт". Но другие настроены скептически.



В интервью газете Kyiv Independent солдат ВСУ Юрий сказал: "Я не верю в чудо, что Трамп возьмет и напугает Путина". Плесков тоже настроен скептически: "Никто не верит, что он сможет повлиять на Путина".



Это война Запада - даже если Трамп думает иначе



Капитан ВСУ Голубенко назвал конфликт "войной за демократические ценности".



Если Путина и Кима не остановить на Украине, они возьмутся за другие страны, утверждает он.



Раненый в боях ветеран ВСУ Богдан Зеленый считает, что постоянная поддержка США не просто помогает Украине, а "оберегает основанный на принципах ООН мировой порядок, а также безопасность самого евроатлантического сообщества".



Воюющий на Украине американский ветеран с позывным "Джеки", сказал, что помощь Киеву по-прежнему в интересах США.



"Надеюсь, что новая администрация по достоинству оценит силу и хитрость украинского духа и осознает их вклад в поддержание безопасности в этой части земного шара", - сказал он.



Однако пока что Украине и тем, кто за нее воюет, придется подождать, чтобы увидеть, что в конечном итоге решит сделать Трамп.