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|Вышла новая книга А.В.Виноградова "Русско-крымские отношения (1598-1619)"
17:45 09.11.2024
Виноградов А.В. Русско-крымские отношения (1598-1619) / Институт российской истории РАН. М.: Весь Мир, 2024. 360 с.
Книга посвящена дипломатическим контактам ("ссылкам") Российского государства и Крымского ханства в период Смутного времени.
На основании скрупулезного изучения сохранившихся документов -дипломатической переписки, статейных списков, нарративных источников - автор воссоздает сложную картину развития двусторонних отношений государств, вписанную в контекст международной обстановки в Восточной Европе.
Автор делает вывод, что на протяжении всего описываемого периода отношения Москвы и Бахчисарая были близки к союзническим и служили интересам обоих государств.
В монографии показано значение документов дипломатического характера для изучения внутриполитической обстановки в Крымском ханстве, взаимоотношений Бахчисарая и Стамбула.