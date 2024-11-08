Финский публицист Йохан Бекман получил российский паспорт

17:48 09.11.2024

Сотрудники МВД по Карелии вручили российский паспорт финскому правозащитнику и публицисту Йохану Бекману. Об этом 8 ноября сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.



"Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия вручили российский паспорт Йохану Бекману", - написала она в своем Telegram-канале.







По словам Волк, Бекман и Россия связаны длительными добрыми отношениями. Она уточнила, что указ о принятии его в гражданство был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 октября.



"Я очень рад стать гражданином Российской Федерации. Для меня это огромная честь. Огромное спасибо всем", - сказал Бекман.



Кроме того, Волк отметила, что Йохан Бекман с 2009 года он занимается защитой прав российских граждан на территории европейских государств.



Ранее, 2 ноября, сообщалось, что политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. В Россию он приехал еще в 1996 году. После начала специальной военной операции (СВО) мужчина помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным. На данный момент он работает литературным переводчиком.