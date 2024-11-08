Армия России начала срезать "карман" к юго-востоку от Курахово

17:52 09.11.2024

Украинский военный ресурс Deep State, работающий на ГУР подтверждает наступление российских войск на юг через трассу, ведущую в Курахово с востока, а также движение российских войск к селу Дальнее.



Кроме того, продвижение российских войск подтверждают украинские медийные боевики. Украинский боевик с позывным "Мучной" пишет, что "сейчас русские снизили темп, видимо накапливают силы и отдыхают. За реку Сухие Ялы пока они не перешли, однако нашим воинам нужно как-то выбираться из кармана хотя бы в село Дальнее".



