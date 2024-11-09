Майдан наоборот: почему затухают протесты грузинской оппозиции, - Игорь Кармазин

20:11 09.11.2024 Майдан наоборот: почему затухают протесты грузинской оппозиции

После победы Трампа позиция Запада тоже не выглядит однозначной



Игорь Кармазин



Две недели прошло после парламентских выборов в Грузии, но оппозиция до сих пор не может прийти в себя. Оппоненты властей пытаются оспорить результат в судах и на уличных акциях, а также с помощью Запада. Надежд на успех, впрочем, все меньше, очередным болезненным ударом по протестующим стало избрание Дональда Трампа президентом США - продвижение демократии в далеком Закавказье его интересует меньше, чем прошлую администрацию. "Известия" разбирались в ситуации.



Оппозиция пытается оспорить итоги выборов



В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта", которая получила 53% голосов. Проходной барьер также преодолели четыре оппозиционные силы, их результаты колеблются на отметках 7–11%. По итогу правящая партия получила 89 мандатов из 150, то есть комфортное большинство. Этого вполне достаточно для самостоятельной работы в законодательном органе, хотя и не хватает для изменения Конституции.



Власть и оппозиция зеркально обвинили друг друга в фальсификациях в ходе голосования. Так, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе сообщил о 400 случаях кражи голосов. По его словам, оппозиционеры записывали сторонников правящей партии в члены избирательных комиссий в отдаленных районах, из-за этого те не могли проголосовать по месту жительства. По словам Мдинарадзе, в ближайшее время все факты будут переданы в прокуратуру.



В свою очередь, в оппозиции и многочисленных НПО сосредоточились на том, что в ходе выборов якобы не соблюдалась тайна голосования. По их словам, бюллетени делали из слишком тонкой бумаги, в результате сотрудники избиркомов видели, где именно избиратель ставил отметку. Не помогал даже специальный плотный конверт, который выдавался вместе с бюллетенем - бумага зачастую некорректно проходила в счетную машину, поэтому бюллетень приходилось доставать из конверта.



В ЦИК страны все обвинения отвергли, сообщив, что даже перевыполнили рекомендации американской компании, которая помогала организовать электронное голосование. Тем не менее оппозиция в связи с этим стала требовать отмены результатов на множестве участков, некоторые жалобы действительно достигли своей цели. Так, Горийский районный суд постановил пересчитать результаты на 15 участках, а суд муниципалитета Тетрицкаро аннулировал итоги на 30 участках. В итоге, однако, Тбилисский апелляционный суд отменил эти решения, то есть судебные тяжбы на сегодня ни к чему не привели.



Уличные акции стали ежедневными



Второй фронт борьбы - улица. Интересно, что еще до дня голосования и власть, и оппозиция предрекали масштабные акции протеста. В правящей партии говорили, что оппоненты обязательно попытаются устроить госпереворот. Со своей стороны, бывший президент Михаил Саакашвили уверял, что после 26 октября сотни тысяч людей будут "мирно стоять" на улицах до тех пор, пока не заставят власти пойти на уступки.



В реальности, однако, ничего подобного не наблюдается. Самая крупная акция состоялась 28 октября, когда в центре Тбилиси собралось порядка 15 тыс. человек. Далее последовала неожиданная пауза, которая прервалась выступлением 4 ноября. В ходе этого митинга лидеры оппозиции объявили, что переходят к ежедневным выступлениям. После этого оппозиционеры несколько раз блокировали здания и перекрывали улицы в Тбилиси, но количество участников оставалось на уровне 1–3 тыс. человек.



В оппозиции при этом все еще надеются на успех. Так, один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия заявил, что в ближайшее время половина Тбилиси будет заполнена людьми. В свою очередь, представители действующих властей говорят, что оппозиция просто неинтересна людям. "Их же сторонники дают им ответ своей численностью", - отмечает спикер парламента Шалва Папуашвили.



Получается, внутри страны у оппозиции успехов пока нет, но вот на внешнем контуре ситуация несколько иная. До сих пор среди европейских стран только Венгрия признала результаты парламентских выборов, ни одна другая страна исход голосования не поддержала. Наоборот, в постоянном режиме следуют заявления с критикой правящей грузинской партии. Так, 7 ноября лидеры Франции, ФРГ и Польши Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Дональд Туск выпустили специальное заявление, в котором потребовали расследовать нарушения на грузинских выборах.



В действующей американской администрации высказывались в похожем ключе. Президент Байден призывал разобраться с нарушениями, а представитель Госдепа Мэтью Миллер говорил, что Вашингтон консультируется с Брюсселем по поводу того, кто может провести расследование, намекая на некую международную комиссию. Ситуация, однако, резко изменилась после того, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, который известен тем, что его гораздо меньше заботит продвижение демократии в мире, чем нынешнюю администрацию.



В "Грузинской мечте" в связи с этим не скрывают своего ликования. "Этот выбор американского народа должен вернуть здравый смысл в мировую политику и положить конец доминированию представлений над реальностью, которое стало особенностью политики Запада в отношении Грузии в последние годы. Наши двусторонние отношения должны быть перезагружены на основе взаимного уважения, общих интересов и истинных человеческих ценностей", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. В оппозиции при этом рассчитывают, что Вашингтон по отношению к Грузии будет проводить прежнюю политику, чтобы не допустить сближения Тбилиси с Россией и Китаем.



Что говорят эксперты



Бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе считает, что у оппозиции не было и нет шансов вывести большие массы людей на протесты.



- В стране хорошо помнят многочисленные преступления Михаила Саакашвили и его сообщников, которые сейчас составляют костяк оппозиции. Это и война 2008 года, и жестокие репрессии, в ходе которых более 300 тыс. человек прошли через полицейскую систему, многие стали жертвами внесудебных расправ. В таких условиях меня удивляет не малочисленность митингов, а то, что эти силы вообще получили какие-то голоса и прошли в парламент, - рассуждает он.



Востоковед Андрей Арешев говорит, что нынешнее затишье связано с тем, что западные страны до конца не определились со своей позицией по Грузии. По его словам, речь прежде всего идет о США, где заняты собственной сменой власти.



- При этом я не исключаю, что грузинская оппозиция и их спонсоры еще могут сыграть на обострение. Во-первых, в ближайшее время должен заработать новый парламент. Мы знаем, что оппоненты властей отказались от мандатов, первые заседания будут, видимо, сопровождаться громкими скандалами. Во-вторых, в ближайшее время должны пройти президентские выборы, они тоже будут поводом для выяснения отношений. Сейчас события развиваются по мягкому сценарию, но никаких эксцессов в дальнейшем исключать нельзя, перспектива затяжного кризиса остается вполне реальной, - подчеркивает он. Источник - Известия

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