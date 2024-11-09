Область примирения: насколько с победой Трампа выросли шансы на переговоры РФ и США, - Л.Самуна

20:14 09.11.2024 Область примирения: насколько с победой Трампа выросли шансы на переговоры РФ и США

Лидеры двух ядерных держав уже допустили возможность начала контактов, но дадут ли они быстрый результат



Леонид Самуна



Приход Дональда Трампа к власти в США не гарантирует разрешения украинского кризиса. Более того, с непредсказуемым республиканцем ситуация может принять куда более опасные рамки, считают опрошенные "Известиями" эксперты. На межпарламентском уровне диалог между Россией и Соединенными Штатами в обозримом будущем тоже не ожидается, заявил "Известиям" заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. При этом накануне Дональд Трамп и Владимир Путин допустили возможность начала контактов. Действующая администрация США тоже начала смягчать риторику: в Госдепе сообщили, что американская сторона не против переговоров Москвы и Киева. Предполагается, что штаб Трампа вынашивает идеи заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения, а также при условии 20-летнего нейтралитета Украины. Почему РФ не устраивает такой подход - в материале "Известий".



Что Путин и Трамп думают о переговорах



Взаимодействие между РФ и США сейчас ограничивается точечными связями на уровне военных и внешнеполитических ведомств. В последний раз главы государств встречались в июне 2021 года: речь идет об участии Владимира Путина и Джо Байдена в саммите "Россия – США" в Женеве. Но говорить о том, что в тот период контакты были продуктивными, не приходится. Более того, накануне СВО президент РФ выступил с предложениями, которые касаются гарантий равной и неделимой безопасности, но Запад их фактически проигнорировал. Сразу после начала спецоперации Вашингтон занял крайне антироссийскую позицию - помимо агрессивного дискурса, американская сторона ввела беспрецедентное количество санкций, не скрывая, что главная цель состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение.



Администрация демократа Джо Байдена покинет Белый дом менее чем через три месяца и уже готова к мирной передаче власти вновь избранному президенту Дональду Трампу. 7 ноября, выступая на XXI заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин поздравил его с победой и заявил о готовности к контактам с новым американским лидером. Президент РФ отметил, что нет ничего зазорного в том, чтобы позвонить Трампу и поговорить. Он также высказался о нем как о мужественном человеке, комментируя его действия во время первого покушения на него. Заявления бывшего и будущего коллеги Путин назвал "заслуживающими внимания".



Дональд Трамп также 7 ноября высказался о возможности диалога с российским лидером, отвечая на вопрос был ли уже разговор с Путиным. "Думаю, мы поговорим", - сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовность к контактам с Трампом сохраняется, но конкретики нет. По мнению американского историка и экс-преподавателя Гарвардского университета Владимира Бровкина, главной заботой Трампа будет внутренняя политика, но его возвращение так или иначе открывает больше возможностей для урегулирования украинского конфликта.



- Сам себя Трамп воспринимает как переговорщик - он любит проводить сделки. Здесь также огромное значение имеют репутация и дипломатические способности Путина. Он уже работал с Трампом, знает его и найдет правильный подход для того, чтобы выйти на какой-то компромисс, - сказал он "Известиям".



Однако нужно учитывать, что даже если разговор между лидерами состоится в ближайшее время, нет никаких гарантий, что он продолжится после инаугурации, которая пройдет в январе. Нет оснований рассчитывать и на развитие межпарламентских связей. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает, что их возобновление в ближайшем будущем вряд ли возможно.



- Не мы этот диалог прерывали на парламентском уровне, не нам инициировать его восстановление. Не ожидаю никаких инициатив от конгресса - ни от сената, ни от палаты представителей: там антироссийский настрой, ситуация межпартийного консенсуса. И было сделано слишком много радикальных заявлений, которые просто исключают возможность восстановления диалога, - заявил он "Известиям". - Я допускаю, что это может произойти только в общем контексте возможной нормализации отношений между Россией и США, но перспективы такой нормализации я считаю сейчас достаточно низкими и туманными. В обозримой, ближайшей перспективе, я совершенно точно не ожидаю здесь никаких изменений.



Перспективы мирного урегулирования украинского кризиса



Именно с победой Трампа на выборах уже длительное время связывают перспективу урегулирования украинского конфликта за столом переговоров. В ходе предвыборной кампании республиканец неоднократно высказывался в пользу скорейшего завершения кризиса и прекращения бесконечного финансирования боевых действий. Именно Трамп называл Владимира Зеленского величайшим торгашом, которого он когда-либо видел: "Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему $100 млрд. Кто еще получал такие деньги в истории? Никто никогда не получал".



В сентябре 2024 года кандидат в вице-президенты в команде Трампа Джей Ди Вэнс заявлял о том, что план республиканцев по урегулированию конфликта может предусматривать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от членства в НАТО. Штаб Трампа, согласно неназванному источнику The Wall Street Journal, подготовил предложение, которое подразумевает заморозку конфликта по линии соприкосновения и отказ Украины от вступления в альянс как минимум на 20 лет. Сам Трамп неоднократно критиковал администрацию Байдена за допущение такого уровня эскалации, подчеркивая, что, будь он в Белом доме, подобного никогда бы не произошло.



Москва неоднократно подчеркивала, что ее не устраивают сценарии заморозки конфликта, которые сейчас как раз и обсуждаются в команде Дональда Трампа. Россия не раз заявляла, что в таком случае Киев смогут перевооружить и боевые действия продолжатся. Между Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября.



- Речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, - сказал он.



При этом он добавил, что без нейтралитета Украины трудно представить нормальные отношения Москвы и Киева. Выразил Владимир Путин и готовность к мирным переговорам, но только на базе соглашения, достигнутого в 2022-м в Стамбуле, и с учетом текущих реалий на земле. Сам документ Стамбульских соглашений он продемонстрировал еще летом 2023 года. Его частью были гарантии безопасности для Украины, прописанные в 18 статьях. Там также шла речь о нейтралитете Киева. Напомним, что после того, как соглашение было парафировано украинской стороной, а Россия отвела войска от Киева, Украина отказалась его соблюдать, а потом законодательно запретила вести переговоры с Москвой.



В июне этого года Владимир Путин изложил российские условия запуска мирного процесса. Они подразумевают полный вывод украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, причем в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины. Кроме того, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, если он официально объявит об отказе от стремления вступить в НАТО.



Не исключено, что после прихода Дональда Трампа в Овальный кабинет отношение США к украинскому кризису может измениться. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, активно поддерживающий Трампа, и вовсе считает, что Вашингтон выйдет из конфликта, как только избранный американский президент приступит к исполнению своих обязанностей. Однако не ясно, как будет проходить этот выход. Европейские лидеры, включая Орбана, сейчас не рассматривают даже возможность разговора об отказе Украины от части территорий. А без этого, согласно российским условиям по урегулированию кризиса, к окончанию конфликта прийти не получится. Некоторые эксперты и вовсе считают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может еще больше осложнить ситуацию.



- Приход Трампа - не равно "разрешение украинского кризиса". Что есть сейчас: две ядерные сверхдержавы воюют друг с другом, пусть и через "посредника". Точнее, США воюют посредством Украины с Россией. При этом и США, и Россия, а также масса "стран-болельщиков" хотят избежать ядерных ударов. Не уверен, что этого же хотят украинские власти, но их желания здесь значения не имеют, - заявил в беседе с "Известиями" доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк. - С Трампом, который знаменит непредсказуемостью, ситуация может принять куда как более опасные рамки в стиле ультиматумов, причем не только в адрес украинских властей, но и России, с подкреплением в стиле разрешения "да пожалуйста, бейте куда угодно чем угодно". И вместо завершения конфликта быстрое поднятие ставок может привести к новому "Карибскому кризису".



По его оценке, быстрые позитивные изменения едва ли просматриваются, поскольку Украина для США - это по-прежнему актив, который ни Трамп, ни кто-либо другой списывать не собираются. При этом можно допустить, что Штаты предложат России некую "сделку", чтобы инициировать переговорный процесс, который не обязательно приведет к положительному результату.



Так или иначе, действующая администрация уже начала менять риторику касательно украинского кризиса. 7 ноября в Госдепе заявили, что американская сторона не против мирных переговоров Киева с Москвой и поддержит Зеленского, если тот решит их начать. Однако они отметили, что не будут ставить ему никаких сроков. Смягчение риторики по этому вопросу может быть связано с попыткой начать урегулирование кризиса, чтобы приписать успех уходящей Демократической администрации, или же для того, чтобы просто угодить будущим властям. Источник - Известия

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