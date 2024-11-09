 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bulgarian Military: русский Т-80 превзошел американский "Абрамс" по всем параметрам
20:16 09.11.2024

Опыт СВО позволил усилить танк, который и так признавался лучшим в мире

Константин Ольшанский

Российские танки Т-80БВМ остановили попытку украинского прорыва на юге Донбасса. Экипажи танковых подразделений группировки "Восток" предотвратили атаку ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Подробности блестяще проведенной танковой операции выяснило и раскрыло специализированное издание Bulgarian Military.

Воздушная разведка группировки "Восток" выявила концентрацию украинских войск, готовящихся к наступлению. После подтверждения передвижения противника российские войска решили нанести упреждающий удар, остановив продвижение ВСУ точным огнем танков Т-80БВМ со стратегических открытых позиций. Согласно российским источникам, это привело к потерям украинской стороны как в личном составе, так и в технике.

Сообщается, что после огневого контакта российские танковые экипажи быстро отступили в зону ожидания, чтобы минимизировать риск ответного удара украинской артиллерии. Находясь в этой зоне, танки оставались в боевой готовности и пополняли запасы, готовясь к возможной передислокации.

В настоящее время Т-80БВМ - одна из лучших бронированных машин в арсенале России. Кстати, стоимость этого танка значительно выше, чем у более нового Т-90М, из-за усовершенствованного газотурбинного двигателя (ГТД).

Сообщается, что до начала СВО руководство Минобороны рассматривало возможность постепенного вывода из эксплуатации серии Т-80, поскольку многие машины были сняты с вооружения в 2010-х. Несмотря на превосходную мобильность и огневую мощь, Т-80 считался экономически неэффективным в первую очередь из-за высоких затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, связанных с его ГТД. Он более сложный по сравнению с дизельными двигателями у Т-72, Т-90 и Т-14.

Однако блестящие военные показатели Т-80 в СВО возродили спрос на эту модель и подчеркнули ее уникальные преимущества перед другими образцами, подчеркивает главный редактор Bulgarian Military Бойко Николов. В сентябре 2023-го было объявлено о возобновлении производства Т-80 спустя почти три десятилетия. С учетом боевого опыта на танки стали устанавливать в заводских условиях защиту от дронов, пишет Eurasuan Times.

Газотурбинные двигатели легче и меньше по размеру, чем дизельные, при той же мощности. Сейчас ГТД используют только два важнейших танка в мире - российский Т-80 и заокеанский "Абрамс" (Honeywell AGT1500). Однако у "американца" есть множество слабых мест: уязвимая броня, чувствительная к конденсату электроника, большая капризность даже при самом мелком ремонте. Всего этого танки Т-80, конечно, лишены.

Теоретически турбина более надежна и проста в обслуживании, чем поршневой двигатель, поскольку у нее более простая конструкция с меньшим количеством движущихся частей, но на практике детали турбины изнашиваются быстрее из-за более высоких рабочих скоростей.

Особенно это было заметно, например, во время операций на Ближнем Востоке: лопасти турбин оказались очень чувствительны к пыли и мелкому песку, поэтому при эксплуатации в пустыне воздушные фильтры приходится менять несколько раз в день. Поршневые двигатели (особенно с турбонаддувом) также нуждаются в хорошем уходе за фильтрами, но они более устойчивы к поломкам.

Создатели Т-80 и "Абрамсов" по-разному подошли к решению одинаковой проблемы - прожорливости газотурбинного двигателя. У американцев установлены аккумуляторные батареи или дополнительные генераторы для питания систем танка во время стоянки, экономя топливо за счет сокращения времени работы основной турбины на холостом ходу. А на Т-80 устанавливали внешние топливные баки для увеличения запаса хода.

Российские танки чувствуют себя в украинском климате намного лучше даже, чем самые мощные натовские. В отличие от дизельных двигателей, которыми оснащены, например, немецкие "Леопарды" (MTU Friedrichshafen MB 873 Ka-501) и "Мардеры" (Daimler-Benz MB833), или американские Oshkosh (Caterpillar C7 I6) и Bradley (Cummins VTA-903T), британские Challenger (Perkins CV12−6A V12), ГТД обеспечивают повышенную мощность.

Разница очень заметна на поле боя. В то время как "Леопарды" с трудом передвигаются по болотистой местности, газотурбинный двигатель Т-80 позволяет ему плавно маневрировать в любых условиях. Это особенно важно сейчас, с началом осенней распутицы на Украине.

Bulgarian Military пишет, что Т-80БВМ не боится грязи или слякоти, преодолевая любые препятствия и сохраняя скорость над вражескими траншеями и бункерами в любых погодных условиях.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731172560


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