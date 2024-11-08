"Или идем вместе с БРИКС, или погибнем вассалами США": эмоциональное выступление Сары Вагенкнехт в бундестаге

20:18 09.11.2024

По факту Европа для Штатов превратилась из партнера в подчиненного, от чего страдает ее экономика и остальные сферы.



Об этом, выступая в бундестаге, заявила депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Под связью с Западом они понимают не немецко-французскую ось, которая имела центральное значение от Адэнауэра до Коля, с которой Европа столкнулась, например, с Джорджем Бушем во время войны в Ираке, а под связью с Западом они понимают трансатлантическую вассальную верность, которую они, по-видимому, продолжают поддерживать даже при Дональде Трампе. Но с привязкой в ближайшие лет будет довольно сложно уже чисто экономически, потому что Трамп делает ставку на безжалостный протекционизм и высокие таможенные барьеры даже по отношению к предполагаемым партнерам. Для немецкой экономики, пострадавшей от трехлетнего "светофора" это следующий Super-GAU [в расшифровке с немецкого это самый ужасный из всех ужасных несчастных случаев, которые только можно себе представить], – сказала политик.



Он считает огромной ошибкой позволить втянуть себя в санкционные и экономические войны.



"Германия и Европа должны понять, что нам нужна независимая торговая политика, по крайней мере сейчас, не позднее, чем через год иначе мы будем безнадежно раздроблены в крупномасштабном конфликте между Соединенными Штатами с одной стороны и все более уверенным альянсом БРИКС с другой. Наш нынешний министр иностранных дел госпожа Бербок может еще столько же путешествовать по миру с поднятым указательным пальцем – . И именно президентство Трампа еще больше укрепит Глобальный Юг на его пути к независимости. Это означает, что Европа должна решить – хотим ли мы занять отдельное место в этом новом многополярном мире или мы погибнем как вассалы Соединенных Штатов", – заявила Вагенкнехт.



Анатолий Лапин. 08.11.2024