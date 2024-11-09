 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 09.11.2024
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Украина зря пугает Запад третьей мировой: силы давно на стороне России, - Паскаль Бонифас
20:20 09.11.2024

Al Ittihad
ОАЭ

Новый этап украинского кризиса
Al Ittihad: Запад не позволит Киеву втянуть себя в противостояние с Россией

Зеленский сообщил, что вступление солдат КНДР в конфликт может привести к третьей мировой войне, пишет Al Ittihad. Заявления, как обычно, преувеличены, ведь баланс сил уже давно сместился в пользу России - вот в чем заключается новый этап украинского кризиса.

Паскаль Бонифас

Изменится ли характер и масштабы российско-украинского конфликта? 1500 солдат из КНДР уже якобы переброшены во Владивосток, и еще около десяти тысяч военнослужащих якобы могут присоединиться к российским войскам в зоне специальной военной операции (СВО). Это первый случай, когда иностранная держава принимает непосредственное участие в конфликте между Москвой и Киевом, а не только отправляет военную помощь.

Прямое участие иностранных военнослужащих, ранее считавшееся маловероятным, становится вполне реальным при формате поддержки КНДР. Но даже с их военной поддержкой баланс сил существенно не изменится.

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание своих союзников на то, что вступление северокорейских солдат в конфликт может привести к третьей мировой войне. Его заявление, как обычно, преувеличивает серьезность ситуации. Но глобального конфликта не произойдет. Западные страны не пошлют своих солдат сражаться вместе с ВСУ против России. Президент Франции Эммануэль Макрон уже выдвигал такую идею, но она была воспринята другими западными лидерами без особого воодушевления. А для американского президента или канцлера Германии это и вовсе немыслимо, что вполне логично.

На протяжении всей холодной войны Организация Варшавского договора (ОВД) и НАТО старались избегать прямой конфронтации, которая могла бы привести к ядерному противостоянию. Именно принцип сдерживания предотвратил эту катастрофу. Поэтому было бы, по меньшей мере, странно, если бы то, чего тщательно избегали на протяжении всей холодной войны, произошло сегодня. Хотя Советского Союза больше нет, а Россия заняла его место как законная наследница, у нее по-прежнему есть мощный ядерный арсенал. Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность создания ядерного оружия для собственной обороны и сдерживания России.

Стоит отметить, что после распада Советского Союза ядерное оружие унаследовали четыре страны: Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства в обмен на гарантии безопасности, предоставленные Россией и западными странами.

Таким образом, заявление Владимира Зеленского о том, что ядерное оружие может стать средством достижения сдерживания, звучит разумно. Однако маловероятно, что Украина сможет обзавестись ядерным оружием в краткосрочной перспективе. Но это уже первый звоночек.

Вступление войск КНДР в конфликт на Украине - это признак эскалации, но не начало Третьей мировой войны. Однако во время саммита БРИКС в Казани, в ходе которого президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, Пекин с негодованием следил за продолжающемся сближением Москвы и Пхеньяна. Более того, это сближение вызывает особую озабоченность у Японии и Южной Кореи. Оно стало дополнительным фактором сближения двух стран, чьи отношения долгое время были довольно прохладными, а также укрепило их отношения с Вашингтоном. Это также привело к усилению присутствия США в Азии, что не соответствует интересам Китая.

Таким образом, в российско-украинском конфликте действительно появилась новая переменная. Оперативные возможности России укрепляются, но Третьей мировой войны не предвидится, учитывая, что Запад не хочет вмешиваться в прямой конфликт с Москвой на стороне Киева.

Источник - ИноСМИ
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